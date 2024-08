Gent, 09 augustus 2024 18:30 CET, persbericht / niet-gereglementeerde informatie

ABO-Group Environment: opnieuw 2 Franse bedrijven erbij

ABO-Group Environment integreert 2 bedrijven in de departementen Gironde (33) en Haute-Vienne (87) Odace in Bordeaux, specialist in hydrologie en hydrogeologie welke aan ABO-ERG Environnement wordt toegevoegd. Soltech in Limoges, specialist in diepe boringen voor mijnbouw en geologische proeven welke aan de Franse ABO dochter GeoSonic wordt toegevoegd.

Hierdoor versterkt ABO Group France haar aanwezigheid in de regio Nouvelle-Aquitaine.

Met deze dubbele integratie breidt ABO Group France haar geografische dekking in Frankrik uit. Hierbij worden techniekers efficiënter en duurzamer ingezet. ABO-Group kiest voor een sterke regionale aanwezigheid met lokale kantoren. Dit alles conform de strategie om ABO-Group te versterken in Nouvelle-Aquitaine.

Soltech – versterking van expertise

Met Soltech versterkt ABO haar expertise op het vlak van hydrogeologie en mijnonderzoek en positioneert het zich optimaal om aan de stijgende vraag naar grondstoffenonderzoek en steengroeven. Activiteiten die ondersteund worden door de Critical Raw materials Act, waarmee Europa meer controle wil krijgen over grondstoffen die belangrijk zijn voor de energietransitie en digitale economie en die de Europese Economische onafhankelijkheid nastreeft.

Door deze integratie groeit de ploeg gespecialiseerde medewerkers van GeoSonic verder uit tot een 30-tal experts. Dit stelt de ABO-Group nog beter in staat om uitdagende referentieprojecten uit te voeren zoals in de kaolingroeve te Beauvoir, waar GeoSonic kernboringen uitvoerde in het kader van een lithiumexploitatievergunning voor Imerys. De exploitatie, die in 2028 zou starten, kan jaarlijks voldoende lithium produceren voor 700.000 elektrische voertuigen.

Odace – specialisatie waterbeheer

Odace is een adviesbureau gespecialiseerd in milieuvraagstukken en in het bijzonder waterbeheer. Hun dienstverlening omvat zowel milieustudies en regelgevingsonderzoek als waterbeheersadvies. Deze overname, samen met de eerdere acquisitie van ‘Eau et Perspectives’ in januari van dit jaar, bezorgt ABO-Group een vooraanstaande positie binnen deze groeiende niche.

Over ABO-Group Environment, Soltech en Odace

ABO-Group Environment is een gespecialiseerd, beursgenoteerd ingenieursbureau gericht op geotechniek, milieu en bodemsanering. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring is ABO-Group aanwezig in België, Nederland en Frankrijk, alsook internationaal. ABO-Group garandeert haar klanten een duurzame oplossing. Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-GROUP website ( www.abo-group.eu ).

Soltech Frankrijk is gespecialiseerd in waterboringen, mijnonderzoek en de installatie van ondergrondse monitoringapparatuur voor de opvolging van grondwater- en bodemkwaliteit.

https://www.sol-tech.fr

Odace Frankrijk, een studiebureau gespecialiseerd in waterbeheer biedt technische oplossingen voor riolering- en afvalwaterzuivering; het beheer van drinkwater; het beheer van regenwater; hydrologie en hydrogeologie aan zowel projectontwikkelaars, bedrijven, overheden en particulieren.

https://odace-environnement.fr

