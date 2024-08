Nach Pan Zhanle und Zheng Qinwen holen chinesische Schwimmer erstmals eine olympische Goldmedaille im Synchronschwimmen! Cosmo Lady beeindruckt Paris

PARIS, Aug. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Als offizieller Partner des chinesischen Schwimmteams nimmt Cosmo Lady, eine führende chinesische Intimbekleidungsmarke, auf ihre ganz eigene Weise an diesem Ruhm teil. Seit dem 5. August fährt ein stilvoller Bus in der offiziellen Markenfarbe „Cosmo Pink“ Pariser Wahrzeichen wie den Eiffelturm und den Arc de Triomphe an. Diese Initiative hat nicht nur bei den chinesischen Fans im Ausland ein tiefes Gefühl des Stolzes ausgelöst, sondern auch einhelliges Lob von den Zuschauern im In- und Ausland erhalten.



Nach den olympischen Goldmedaillengewinnern Pan Zhanle und Zheng Qinwen hat das chinesische Kunstschwimmteam Geschichte geschrieben, indem es Chinas erste olympische Goldmedaille im Kunstschwimmen überhaupt gewonnen hat! Dieser historische Durchbruch hat eine Welle des Nationalstolzes und der Begeisterung ausgelöst, und Millionen von Chinesen haben diesen bedeutenden Sieg gefeiert.

Zheng Yaonan, Vorsitzender und CEO von Cosmo Lady

Das Team hat ein Jahrzehnt an seinem Können gefeilt und seinem Land Ehre gemacht, wobei es die Beharrlichkeit chinesischer Sportler auf der Weltbühne unter Beweis gestellt hat. Als offizieller Partner des Teams teilt Cosmo Lady den immensen Stolz und das Ehrgefühl von 1,4 Milliarden Chinesen.

Herr Zheng Yaonan, Vorsitzender von Cosmo Lady, erklärte: "Cosmo Lady hat es sich zur Aufgabe gemacht, Design auf Champion-Niveau zu liefern, Produkte von unvergleichlicher Qualität herzustellen und einen Service zu bieten, der einer Goldmedaillengewinnerin würdig ist, um jede Frau zu befähigen, Selbstvertrauen und Schönheit auszustrahlen". Cosmo Lady ist überzeugt, dass das Team auch künftig bemerkenswerte Ergebnisse erzielen wird, und will durch herausragende Qualität immer wieder für Überraschungen sorgen, sich als Branchenführer positionieren und der Welt die Attraktivität chinesischer Marken demonstrieren.

