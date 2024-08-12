博彩税对全球经济的影响大幅增加

爱尔兰沃特福德, Aug. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Statista 的最新研究指出，从 2020 年到 2024 年，博彩业对国民经济产生了巨大影响。 预计到 2024 年底，仅在线博彩市场产生的收入就将达惊人的 977 亿美元。预计 6.46% 的年增长率将推动该市场规模在 2029 年达到 1336 亿美元。



OneTwenty 集团旗下 Minimum Deposit Casinos (MDC) 探讨了各国政府如何使用博彩税及其影响。

“我们对在线博彩业收入最高的 5 个国家进行了研究。 显然，博彩税正在给国民经济带来革命性的变化，为重要的公共服务提供资金，并带动重大的社区和环境项目。 实际上，博彩税已经在全球范围内产生了深远影响，改变了人们的生活，展示了这一收入来源对社会福祉和可持续发展的重要性，”MDC iGaming Information 主管 Miranda Raaff 表示。

2024 年在线博彩业收入最高的 5 个国家分别是：

美国：2023 年向政府直接缴纳的博彩税达 144 亿美元。 其中 7.5 亿美元专门用于保护工作。 该税收还用于管理高地、清除入侵物种、抗洪和应对海平面上升以及水利维护需求。

英国：2023/2024年度博彩税达 34 亿英镑。 其中很大一部分用于资助 National Health Service 和改善医疗保健设施。 部分资金用于社区项目、道路基础设施、公共交通和住房。

澳大利亚：2020 年，博彩业向政府缴纳了 58 亿澳元。 其中很大一部分用于资助公立医院、医疗服务和心理健康项目。 此外还资助公立学校、大学和培训项目。 道路、公共交通和公共住房等基础设施也从中受益。

德国——2022 年博彩税为 52 亿欧元。 其中很大一部分用于资助公立医院、医学研究和心理健康服务。 部分用于失业救济、住房援助和支持低收入家庭。 还用于基础设施、艺术/文化项目和教育。

加拿大——加拿大每年的博彩税约为 90 亿加元。 其中很大一部分用于医疗保健、社会项目、公共安全计划、环境保护、基础设施等。



关于 MDC

MDC 是 OneTwenty 集团旗下的一家 iGaming 资源门户网站，负责审查和推荐全球最值得信赖和最可靠的在线赌场。 MDC 对赌场进行全面审查，重点关注安全、博彩执照、负责任的博彩工具和公平博彩实践。

联系方式：miranda@onetwentygroup.com

如需本公告随附的照片，请访问： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fce8a685-c9bc-4dee-932c-931e1a1d70e7