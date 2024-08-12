博彩稅對環球經濟的影響加劇

禾達福特，愛爾蘭, Aug. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據最近期 Statista 進行的研究指出，2020 年至 2024 年間博彩業對不同國家經濟體所帶來的經濟影響相當巨大。 僅就網上博彩市場而言，預計到 2024 年底將會創造 977 億美元的可觀收益；以預期 6.46% 的年增長率計算，到 2029 年市場的收益規模將可達到 1,336 億美元。



Minimum Deposit Casinos（MDC）– 為 OneTwenty Group 旗下業務部門之一，其主要工作是探討政府如何使用博彩稅收以及其帶來的影響。

MDC 互聯網博彩資訊部門（iGaming Information）主管 Miranda Raaff 指出：「我們單看網上博彩稅項收益最高的頭 5 位國家。 有充分證據顯示，博彩稅收正在徹底改變國家經濟，推動重要的公共服務，並且引領著主要的社區及環境項目。 事實上，博彩稅為全球帶來的影響是深遠的，也改變了人們的生活，顯示出這項收入來源對社會的福祉及可持續發展的重要性。」

2024 年從網上博彩中獲取最高稅收的頭 5 位國家：

美國：在 2023 年向政府直接繳納的博彩稅項為 144 億美元。 當中 7.5 億美元專門用於保育工作。 稅項亦有助於高地管理、清除入侵物種、洪水及海平面上升的復原能力，以及維護水源的需要。

英國：2023 / 2024 年的賭博 / 博彩稅收為 34 億英鎊。 大部份稅收所得用於 National Health Service（國民保健署）及改善醫療保健設施。 部份則用於社區項目、道路基建設施、公共交通運輸及房屋。

澳洲：2020 年，博彩業營運商向政府繳納 58 億澳元稅項。 大部份稅收用於資助公立醫院、醫療服務及心理健康項目。 稅收亦用於支援公立學校、大學及培訓項目。 道路、公共交通運輸及公營房屋等亦因而受惠。

德國：2022 年，來自博彩稅的收益達 52 億歐元。 大部份稅收用於資助公營醫院、醫學研究及心理健康服務。 部份用於失業福利保障、房屋援助及幫助低收入家庭。 稅收亦用於基建設施、藝術 / 文化項目及教育。

加拿大：加拿大每年來自博彩稅的收益約為 90 億加元。 大部份稅收用於醫療保健、社會項目、公共安全倡議計劃、環境保護、基建設施等等。





關於 MDC

MDC 為 OneTwenty Group 旗下業務部門之一，提供互聯網博彩資源門戶，負責檢視和推薦全球最值得信賴和可靠的網上賭場。 MDC 對賭場進行徹底審核，著重安全保障、博彩牌照、負責任的博彩工具和公平的博彩實務。

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