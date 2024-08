CARGOTEC OYJ, JOHDON LIIKETOIMET, 12. ELOKUUTA 2024 KLO 12.00



Cargotec Oyj, johdon liiketoimet: Sotamaa

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Sotamaa, Ritva

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Cargotec Oyj

LEI: 5493002B0GOVF42KWX33

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 5493002B0GOVF42KWX33_20240810083239_163

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2024-08-09

Kauppapaikka: XHEL

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI4000571013

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 914 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 914 Keskihinta: 0.00 EUR

Lisätietoja:



Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) Hiab- ja MacGregor-liiketoimintojen johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Hiab on älykkäiden ja kestävien kuormankäsittelyratkaisujen johtava toimittaja, joka on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen joka päivä parhaan asiakaskokemuksen yhdessä erittäin sitoutuneiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. MacGregor on vastuullisen merilastin ja kuormankäsittelyn johtava toimija, jonka tarjoomaan kuuluvat vahva tuotevalikoima, palvelut ja ratkaisut. Cargotecin liikevaihto vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa, ja se työllistää yli 6 000 henkilöä. www.cargotec.fi