Jubbonti® et Wyost®, premiers biosimilaires du denosumab disponibles sur le marché canadien

— Jubbonti® et Wyost® sont les premiers biosimilaires du denosumab offerts au Canada, reflétant la mission de Sandoz, qui est d’être pionnière de l’accès pour les patients.

— Jubbonti® et Wyost® sont approuvés pour toutes les indications de leurs médicaments de référence respectifs.

— Sandoz Canada offre une gamme de biosimilaires de premier plan avec plusieurs autres en développement.

BOUCHERVILLE, Quebec, 12 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz Canada, chef de file dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires, est fière d’annoncer aujourd’hui le lancement de ses deux biosimilaires du denosumab : Jubbonti® et Wyost®.

Jubbonti® est offert en solution de 60 mg / mL en seringue préremplie à usage unique. Il est approuvé pour le traitement de l’ostéoporose et l’augmentation de la masse osseuse. Le produit devrait bientôt être inscrit sur l’ensemble des formulaires provinciaux.

Wyost® est offert en solution de 120 mg / 1,7 mL en injection sous-cutanée. Il est approuvé pour la prévention des fractures osseuses chez les personnes atteintes d’un cancer métastatique des os ainsi que pour le traitement des tumeurs osseuses à cellules géantes chez les adultes. Afin de faciliter son identification, le produit affiche un code à barres GS1 sur son emballage intérieur et extérieur.

Jubbonti® est approuvé pour toutes les indications du médicament de référence Prolia® et Wyost® est approuvé pour toutes les indications du médicament de référence Xgeva®.*

Michel Robidoux, président et directeur général, Sandoz Canada

« C’est une excellente nouvelle que les Canadiens auront désormais accès à des biosimilaires du denosumab de haute qualité. Ce lancement reflète notre profond engagement à l’égard de notre mission, qui est d’être pionniers de l’accès pour les patients, puisque Sandoz Canada est la première et la seule entreprise à offrir ces biosimilaires au pays. »

Les patients et les professionnels de la santé pourront bénéficier du programme de soutien aux patients Sandoz Plus tout au long de leur traitement avec Jubbonti® ou Wyost®.

Sandoz est engagée à répondre aux besoins en constante évolution des professionnels de la santé et des patients. La gamme de produits biosimilaires de Sandoz Canada couvre les domaines de l’oncologie, de la dermatologie, de la gastroentérologie, de l’immunologie et de l’endocrinologie.

* Xgeva® et Prolia® sont des marques de commerce enregistrées d’Amgen Inc.

En savoir plus

À propos des biosimilaires

Un biosimilaire est un médicament qui succède à un médicament biologique (qu’on appelle « médicament de référence ») dont le brevet est expiré ou dont l’exclusivité a pris fin. Il a été démontré que les biosimilaires offrent une innocuité et une efficacité similaires à celles des médicaments de référence.

Sandoz a lancé le premier biosimilaire sur le marché européen en 2006, et le premier au Canada en 2009. Depuis 2009, Santé Canada a approuvé 59 biosimilaires de médicaments de référence présents sur le marché canadien1.

Les biosimilaires améliorent potentiellement l’accès à des traitements efficaces tout en réduisant le fardeau économique actuel sur le système de santé canadien, les patients, les médecins et l’ensemble des contribuables. Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés a estimé que les biosimilaires de quatre médicaments biologiques très vendus ont permis aux Canadiens d’économiser 990 millions $ CA sur trois ans2. L’utilisation plus répandue des médicaments biosimilaires, y compris la mise en œuvre de politiques de passage aux biosimilaires, peut également permettre aux régimes d’assurance médicaments publics et privés d’améliorer leur viabilité en ajoutant de nouvelles listes de médicaments et en élargissant la couverture médicale offerte aux patients.

1. Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada (consultée le 18 juillet 2024).

2. Source : Zhang, Yvonne. « Les produits biosimilaires au Canada : Politiques visant à promouvoir la substitution et ce que cela signifie pour les payeurs ». Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, p. 11. biosimilaires-produits-politiques-visant.pdf (canada.ca) (Page consultée le 9 janvier 2024).

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui n’offrent aucune garantie quant au rendement futur. Ces énoncés se fondent sur le point de vue et les hypothèses de la direction au moment de leur formulation en ce qui a trait à d’éventuels événements et aux rendements futurs de l’entreprise. Ces énoncés sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont voici quelques exemples non exhaustifs : les conditions économiques mondiales futures, les taux de change, les dispositions légales, les conditions du marché, l’activité des concurrents et d’autres facteurs indépendants de la volonté de Sandoz. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si une hypothèse sous-jacente devait se révéler fausse, les résultats réels pourraient différer substantiellement des résultats attendus ou prédits. Chaque énoncé prospectif est valable uniquement à la date de l’énoncé. Sandoz ne s’engage aucunement à mettre à jour ni à réviser publiquement ses énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige.

À propos de Sandoz Canada

Chef de file du marché canadien des médicaments non brevetés, Sandoz Canada offre plus de 700 médicaments génériques ou biosimilaires couvrant de multiples secteurs thérapeutiques, dont des anti-infectieux, des médicaments pour traiter les troubles cardiovasculaires et les troubles du système nerveux central, ainsi que des médicaments en immunologie et oncologie. En 2022, les produits de Sandoz ont aidé plus de 8 millions de patients au Canada (source : IQVIA). Sandoz Canada, qui compte 300 employés dans l’ensemble du pays et dont le siège social se trouve à Boucherville, au Québec, est un partenaire de confiance des pharmaciens, des médecins et des hôpitaux, qui peuvent compter sur ses médicaments de qualité, son service exceptionnel et son engagement à assurer la fiabilité de son approvisionnement. Pour en savoir plus sur Sandoz Canada, visitez le www.sandoz.ca/fr.

À propos de Sandoz AG

Sandoz (SIX:SDZ; OTCQX:SDZNY) est la référence mondiale dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires grâce à sa stratégie de croissance axée sur sa mission d’être pionnière de l’accès pour les patients. Réunissant plus de 20 000 employés issus de plus de 100 nationalités différentes, Sandoz fournit chaque année des traitements à 800 millions de patients, générant ainsi des économies substantielles pour les systèmes de santé du monde entier ainsi que d’immenses retombées pour la société dans son ensemble. Sandoz possède une impressionnante gamme comptant environ 1 500 produits pour traiter un éventail de maladies allant du rhume au cancer. L’entreprise, dont le siège social est à Bâle, en Suisse, possède une longue tradition d’excellence qui remonte à 1886. Son histoire est jalonnée d’innovations, notamment la mise au point du Calcium Sandoz en 1929, de la première pénicilline orale du monde en 1951 et du premier médicament biosimilaire de l’histoire en 2006. En 2023, Sandoz a enregistré des ventes de 9,6 milliards de dollars américains.

