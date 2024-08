CCC signent un contrat avec la France pour des avions DHC-515 FIREFIGHTER™

OTTAWA, Ontario, 12 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est fière d'annoncer la signature d'un contrat gouvernement à gouvernement (GÀG) avec la direction générale de l'Armement (DGA) du ministère français des Armées pour la vente de deux (2) avions DHC-515 FIREFIGHTER™ fabriqués par De Havilland Aircraft of Canada (DHC). Dans le cadre du contrat GÀG de la CCC, DHC fournira les bombardiers d'eau à la France, ainsi que les pièces de rechange, la formation et le soutien à la maintenance.



Ces dernières années, la France a connu une augmentation significative de la fréquence et de l'intensité des incendies de forêt, attribuée en grande partie au changement climatique et à la modification des conditions météorologiques. Les nouveaux bombardiers d'eau contribueront à renforcer les ressources de lutte contre les incendies du pays, alors que les effets du changement climatique continuent de se faire sentir.

L'avion DHC-515 FIREFIGHTER™ se distingue dans la lutte aérienne contre les incendies en livrant un volume d'eau inégalé - près de 700 000 litres - dans la zone d'incendie chaque jour. Cette capacité est plus du double de celle de son concurrent le plus proche. Ce qui distingue le DHC-515, c'est sa remarquable capacité à remplir ses réservoirs en seulement 12 secondes à partir de diverses sources, notamment les rivières, les petits lacs et les océans. Contrairement aux avions terrestres, qui doivent retourner à un aéroport après chaque largage, le DHC-515 peut fonctionner en continu à partir de sources d'eau douce ou salée situées à proximité. Cette efficacité renforce considérablement son efficacité dans la lutte contre les incendies de forêt.

Cette acquisition d'avions bombardiers d'eau canadiens par la France est le résultat d'une coopération continue entre la CCC, DHC, le Mécanisme de protection civile de l'Union européenne (rescEU) et ses États membres pour fournir à l'UE des avions bombardiers d'eau fabriqués au Canada. RescEU soutient l'acquisition de 12 DHC-515 pour la Grèce, la Croatie, le Portugal, l'Italie, l'Espagne et la France, avec un total de vingt-deux (22) DHC-515 achetés par l'intermédiaire de la CCC.

La CCC, l'agence contractuelle GÀG du Canada, et Exportation et développement Canada, l'agence de crédit à l'exportation du Canada, font partie du soutien global du Canada au programme DHC-515 FIREFIGHTER™. Depuis plus de 75 ans, la CCC aide les entreprises canadiennes à établir des relations commerciales fructueuses avec les gouvernements étrangers. Chaque contrat GÀG signé avec la CCC a l'effet juridique d'être signé au nom du Gouvernement du Canada et s'accompagne d'une assurance d'exécution du contrat.

Pour savoir comment les contrats GÀG du Canada soutiennent les exportations canadiennes, contactez la CCC.

Citations

« Le DHC-515 représente ce que l'ingénierie aérospatiale canadienne a de mieux à offrir et la CCC est fière d'aider le gouvernement français à protéger sa population contre les incendies de forêt avec la prochaine génération d'avions de lutte contre les incendies. » – Kim Douglas, vice-présidente du développement des affaires et du marketing, CCC

« Depuis des décennies, les Canadair constituent l'épine dorsale de la flotte française de lutte contre les incendies. Nous sommes fiers que la France ait une fois de plus choisi la dernière version du Canadair, le DHC-515, pour contribuer à la protection des personnes et des biens du pays. » – Jean-Philippe Côté, vice-président, Programmes et amélioration des affaires, De Havilland Aircraft of Canada

Faits marquants

L'augmentation des risques d'incendies de forêt due au changement climatique a généré une demande d'avions supplémentaires au sein de l'UE et à l'échelle mondiale. Les États membres de l'Union européenne (UE) exploitent actuellement environ 50 % de la flotte mondiale des itérations précédentes de l'avion DHC-515 FIREFIGHTER™.

La France est le quatrième marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne. En 2023, le commerce bilatéral de marchandises entre les deux pays s'élevait à 12,9 milliards de dollars, les exportations canadiennes de marchandises vers la France étant évaluées à 4,3 milliards de dollars et les importations de marchandises à 8,6 milliards de dollars.

Ressource

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.