Maskun kunta tilaa ulkopuolisen arvion Rush Factoryn rakentamisvelvoitteen täyttämiseen liittyvistä vaatimuksista –sopimussakkoon taas lykkäystä





Maskun kunnanhallitus päätti maanantaina 12.8.2024 tilata ulkopuolisen arvion Rush Factoryn omistaman kiinteistön rakentamisvelvoitteen myöhästymiseen liittyen. Samalla sopimussakon asettamista lykätään, kunnes selvitys valmistuu. Yhtiö ei ole saanut kunnalta virallista tietoa asiasta, lukuisista pyynnöistä huolimatta tiedottaa yhtiötä sitä koskevista päätöksistä välittömästi. Yhtiön näkemyksen mukaan vaaditut toimenpiteet on suoritettu, erityisesti ottaen huomioon sen että kyseessä on edelleen työmaa jossa on voimassa oleva rakennuslupa. Yhtiö ei ole saanut kunnalta näyttöä tekemättömistä asioista eikä pyyntöön katselmuksesta asiassa palattu.





