Communiqué de presse

Diminution des ressources du contrat de liquidité avec Rothschild Martin Maurel

Paris, France - le 13 août 2024

Par contrat en date du 14 février 2019, la société ATOS SE (ISIN : FR0000051732) (la « Société ») a confié à la société Rothschild Martin Maurel la mise en œuvre d’un contrat de liquidité (le « Contrat »).

Ce Contrat, doté d’un montant initial de 15 millions d’euros, a pour objet l'animation des actions d’ATOS SE sur le marché réglementé d’Euronext Paris. A la suite de la baisse de la capitalisation boursière de la Société, le Contrat a été modifié par un avenant en date du 13 août 2024, afin de diminuer les ressources allouées à la mise en œuvre du Contrat à un montant de 2 millions d’euros, sous réserve de maintien en permanence au crédit du compte de liquidité d’un montant minimum de 500 000 euros. Les autres dispositions du Contrat demeurent inchangées et conservent leur plein et entier effet.

La diminution des ressources allouées au Contrat a été effectuée conformément aux dispositions du Règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché (« Règlement MAR »), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement MAR par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l’instauration d’une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission, des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce et à la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, applicable à compter du 1er juillet 2021.

Au 13 août 2024, les moyens suivants figuraient ainsi sur le compte de liquidité :

• 350 000 titres Atos

• 1 988 441,34 euros

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 92 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

