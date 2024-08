Publication la 13 août 2024 à 18:30 CEST après la fermeture des marchés

EVS publie ses résultats du premier semestre 2024

Liège, Belgique, le 13 août 2024 – Aujourd’hui, EVS (Euronext Brussels: EVS.BR; Bloomberg: EVS BB; Reuters: EVSB.BR) annonce ses résultats pour la période de six mois clôturée le 30 juin 20241.

Les résultats semestriels confirment l'ambition de croissance rentable pour 2024

Les résultats financiers du premier semestre 2024 confirment la trajectoire de croissance tracée par EVS.

Faits marquants de la performance financière du premier semestre

Prises de commandes de 87,0 millions d'euros, dont 7,8 millions d'euros pour le Big Event Rental 2024, soit une croissance de 7,1%. Le pipeline global pour l'année est solide (+44%), soutenant la croissance des prises de commandes au niveau de l'année entière, garantissant des perspectives de croissance à long terme.

Le chiffre d'affaires des six premiers mois de l'année s'élève à 98,1 millions d'euros, en croissance de +12,2% sur un an, dont 4,5 millions d’euros de revenus Big Event Rental.

La performance de la marge brute reste solide à 71,9%, en partie influencée par un changement de traitement comptable des actifs internes (+1,2 Pts vs. 1S23 post ajustement).

Le bénéfice net s'élève à 21,8 millions d'euros, soit un bénéfice dilué par action de 1,54 euro (une amélioration de 0,02 euro par rapport aux résultats du 1er semestre 2023).

Perspectives

Le chiffre d'affaires sécurisé pour 2024 s'élève à 172,2 millions d’euros à fin juin, constituant une base solide pour confirmer notre ambition de croissance pour l'année 2024. La partie réservée aux revenus de location de grands événements est de 14,4 millions d’euros.

Sur la base du chiffre d'affaires garanti pour 2024, du pipeline solide et en tenant compte de l'acquisition signée, la guidance de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2024 a été revue à la hausse, passant de 180-195 millions d'euros à 190-200 millions d'eurosLe carnet de commandes à long terme - au-delà de 2024 - s'élève à 67,6 millions d'euros, soit une augmentation de 14,9 millions d'euros par rapport au début de l'année 2024.

Les prévisions d'EBIT pour l'ensemble de l'année sont revues à la hausse, passant de la fourchette initiale de 38-45 millions d'euros à 40-46 millions d'euros.

Le pipeline global est solide, démontrant une croissance de 44% par rapport à l’année précédente, et confirme notre capacité à capturer une nouvelle croissance des prises de commandes au second semestre 2024 afin de préparer l'année 2025.

Chiffres clés

En millions d’euros, sauf le résultat par action exprimé en euros 1S24 1S23 1S23 Variance Revu Revu Ajusté (1) Chiffre d’affaires 98,1 87,4 87,4 10,7 Bénéfice brut 70,6 61,2 61,8 8,8 Marge brute % 71,9% 70,1% 70,7% +1,2 Pts Résultat d’exploitation – EBIT 23,9 25,0 25,0 -1,1 Marge d’exploitation – EBIT % 24,3% 28,6% 28,6% -4,3 Pts Bénéfice net (part du groupe) 21,8 21,2 21,2 0,6 Résultat par action (dilué) (part du groupe) 1,54 1,52 1,52 0,02

(1) Ajustement rétrospectif lié au changement de méthode comptable sur la présentation des équipements produits à des fins d’usage interne, transférés des stocks aux autres actifs corporels, afin de permettre la comparaison avec le 1S24. Voir détails dans la note 2.4 du rapport financier semestriel.

Commentaires

Serge Van Herck, CEO, commente:

“Je suis fier d'annoncer que le premier semestre 2024 a marqué une nouvelle étape pour EVS, avec des revenus atteignant un niveau de 98,1 millions d'euros. Notre bénéfice net a encore augmenté pour atteindre 21,8 millions d'euros, reflétant le succès continu et l'exécution de notre stratégie PlayForward qui se concentre sur une croissance rentable et durable. Les retours positifs de nos clients sur nos derniers lancements de solutions comme VIA-MAP ont contribué de manière significative à l'expansion de notre pipeline total, renforçant notre confiance dans la réalisation d'une nouvelle année record.

Un point marquant de cette période est le soutien réussi que nous avons apporté à des clients clés dans l'organisation d'événements sportifs majeurs plus tôt cette année en Europe, contribuant à hauteur de près de 4,5 millions d'euros à notre activité de Big Event Rental. Cette réussite souligne notre capacité à gérer des projets de grande envergure et renforce encore notre réputation dans le secteur de la production en direct. De plus, nous sommes fiers d'annoncer le soutien et la production en direct réussis d'un autre événement sportif international majeur en Europe au cours de cet été, regardé par des milliards de personnes à travers le monde, ce qui stimulera encore davantage notre activité de location de grands événements au cours du second semestre de l'année.

Notre croissance au premier semestre a été principalement tirée par l'expansion de nos activités Live Audience Business et Big Event Rental. Nous sommes également ravis de constater une forte croissance du chiffre d'affaires sur deux de nos principaux marchés, EMEA et NALA, qui continuent de stimuler notre expansion globale.

En outre, nos solutions d'IA générative, telles que XtraMotion, sont de plus en plus utilisées pour améliorer l'impact émotionnel des ralentis. Ces solutions avancées permettent à tout type de caméra broadcast de générer des séquences au ralenti de haute qualité, ajoutant une nouvelle dimension à l'expérience visuelle.

Nos coûts opérationnels restent sous contrôle et augmentent principalement en raison de l'inflation, de l'expansion de nos équipes et de la dépréciation des investissements en capital que nous avons réalisés au cours des deux dernières années pour développer notre solution VIA-MAP. Nous nous engageons à maintenir une approche équilibrée de la gestion des coûts tout en continuant à investir dans des domaines clés qui stimulent notre croissance. Bien que nous soyons optimistes quant à nos perspectives à long terme, nous reconnaissons l'importance d'être prudent dans notre planification financière et opérationnelle. Nous continuons de nous concentrer sur une croissance rentable et durable, en garantissant l'efficacité opérationnelle et en maintenant un bilan solide pour résister à toute perturbation potentielle.

Cette performance remarquable n'aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de nos clients, le dévouement des membres de notre équipe, les contributions cruciales de nos partenaires de distribution et l'expertise des opérateurs EVS du monde entier. Chacun de ces acteurs joue un rôle essentiel dans notre succès.

Notre récente annonce de l'acquisition de MOG Technologies et notre investissement dans Tinkerlist nous aideront à poursuivre notre développement et à soutenir nos ambitions de revenus futurs.

Compte tenu de nos solides performances au premier semestre, nous sommes convaincus que nous réaliserons un nouveau record de revenus cette année. Par conséquent, nous augmentons nos prévisions de revenus pour 2024 vers une fourchette de 190 à 200 millions d'euros. Ces perspectives optimistes témoignent de l'effort collectif et de l'engagement de toutes les personnes impliquées dans notre parcours.”

Commentant les résultats et les perspectives, Veerle De Wit, CFO, a déclaré:

“Les résultats du 1er semestre 2024 continuent de souligner notre trajectoire de croissance. Nous confirmons notre voie de croissance continue, ce qui se reflète dans notre guidance de chiffre d’affaires revue à la hausse.

Nous continuons d'optimiser notre discipline financière en améliorant la transparence de notre reporting. Nous avons mis en œuvre de nouvelles méthodes de travail qui amélioreront la comparaison de nos données financières. Dans ce contexte, nous avons mis en place un nouveau traitement comptable pour suivre nos actifs internes et améliorons notre reporting en ce qui concerne les revenus des projets (voir ci-après).

L'évolution de notre marge brute continue d'être équilibrée, presque toutes les solutions gagnant du terrain en termes de rentabilité, démontrant notre capacité à équilibrer les augmentations de prix, en tenant compte des défis macroéconomiques.

Nos coûts affichent une tendance à la hausse, mais sont bien contrôlés : nous continuons à surveiller l'équilibre d'une entreprise dont les besoins et la rentabilité augmentent. Notre base de coûts croissante est principalement investie dans des membres d'équipe supplémentaires pour nous assurer de saisir les opportunités que nous voyons sur le marché. Notre base de coûts est également influencée par l'amortissement des actifs incorporels passés (IAS38), tandis que nous surveillons de près le rendement de ces investissements. Après le lancement commercial officiel de VIA-MAP le 1er juillet 2024, nous déployons actuellement les premières installations en direct de cette nouvelle solution. Nous avons également identifié plusieurs opportunités stratégiques incontournables sur lesquelles nous travaillerons au cours des prochains mois.

Nous avons commencé le développement d'un nouveau projet immatériel, avec un impact limité au 1er semestre 2024 de 0,5 million d'euros, lié à l'évolution des fondations technologiques équilibrant les capacités harware et software.

Enfin, notre bilan reste solide avec une position de trésorerie très saine et des créances ouvertes qui démontrent une très bonne composition en termes de créances courantes par rapport aux créances anciennes.

Tous ces résultats prometteurs conduisent à une révision à la hausse de notre guidance tant en termes de chiffre d'affaires que d'EBIT : les prévisions de chiffre d'affaires sont fixées à 190-200 millions d'euros avec une prévision d'EBIT associée de 40-46 millions d'euros. L'acquisition de MOG Technologies devrait contribuer à notre performance en termes de chiffre d'affaires au 4e trimestre 2024 pour environ 0,9 million d'euros, avec une contribution neutre au niveau de l'EBIT."

Technologie

EVS continue de développer ses 3 solutions (LiveCeption, MediaCeption et MediaInfra) avec des améliorations continues en termes d'efficacité et de flexibilité de production.

Au-delà de XtraMotion, EVS présentera à l'IBC de nouveaux effets basés sur l'IA qui seront intégrés dans le cadre des workflows LiveCeption. Grâce à ces effets (cinématique et zoom), les Live Service Providers et les clients Live Audience Business amélioreront les images de n'importe quelle caméra.

VIA-MAP comble le fossé entre la production et la distribution : les workflows deviennent plus efficaces et peuvent être davantage automatisés. MediaHub bénéficie de nouvelles capacités de recherche avancées pour que les titulaires de droits récupèrent plus rapidement le contenu qu'ils recherchent, permettant une monétisation optimale de leur contenu.

MediaInfra propose de nouvelles fonctionnalités sous la forme de Neuron View et Neuron Bridge pour augmenter le niveau de flexibilité. Grâce à un nouveau module Cerebrum dédié à la gestion des ressources, les clients peuvent gérer de manière plus efficace et dynamique leurs ressources dans le cadre des workflows, améliorant encore l'efficacité globale.

Le nouveau modèle de tarification pris en charge par XT-VIA rend le serveur de replay plus pertinent pour les productions à petit budget tout en permettant une flexibilité totale pour utiliser différents niveaux du même produit ultérieurement pour une production premium.

Sujets Corporate

Début août, EVS a annoncé deux opérations de fusions et acquisitions qui renforceront les solutions EVS:

acquisition de 100% des actions de « MOG Technologies » – une société basée au Portugal avec une équipe d'environ 50 personnes hautement qualifiées – réputée pour ses outils de production vidéo et de médias numériques cloud et SW. Grâce à cette acquisition, EVS renforcera les solutions MediaCeption et MediaHub. EVS aura également accès à un vivier de talents et d'experts hautement qualifiés dans le secteur. La clôture de la transaction nécessite encore des confirmations formelles dans les mois à venir, et la date de clôture prévue est fixée au 4e trimestre 2024. MOG Technologies est attendue de contribuer à notre chiffre d’affaires a partir de 4Q24.

acquisition d'une participation minoritaire dans la société belge TinkerList, un innovateur de premier plan dans le secteur de la production audiovisuelle, ayant développé Cuez – le premier système de gestion de rundown basé sur le cloud au monde – en tant qu'application Web et système d'automatisation de pointe conçu pour se connecter de manière transparente à une grande variété d'appareils de production. Les produits TinkerList amélioreront les solutions EVS Flexible Control Room et MediaCeption grâce à un partenariat stratégique en plus de la transaction de fusion et acquisition.

Au-delà de ces opérations de fusions et acquisitions, EVS continue d’élargir le nombre de partenaires technologiques de son écosystème, soit pour assurer l’interopérabilité avec des systèmes tiers, soit pour inclure de nouvelles fonctionnalités dans ses solutions afin de simplifier le fonctionnement des ‘content factories’ toujours plus complexes.

EVS a initié une nouvelle évolution de ses fondations technologiques HW pour des évolutions progressives à moyen terme de ses produits et solutions en tant que nouveau projet d’actif incorporel IAS-38.

La chaîne d’approvisionnement des composants électroniques reste un point d’attention pour l’entreprise, bien que le marché se stabilise progressivement, compte tenu des évolutions de l’économie et des tensions géopolitiques actuelles.

Au cours de la première partie de l’année, de nombreux membres de l’équipe EVS ont été impliqués dans les différents types de support (développement de fonctionnalités de pointe, intégration de systèmes tiers, assurance qualité, gestion de projet, support local, etc…) des principaux événements de l’été, aidant les diffuseurs hôtes à diffuser les meilleures images, créant continuellement un retour sur émotion.

En termes de gouvernance, l'équipe de direction a évolué avec les promotions stratégiques de Quentin Grutman et Nicolas Bourdon et la nomination d'Oscar Teran, tous trois apportant la richesse de leur expérience et leur compréhension approfondie de notre secteur pour fournir des solutions de pointe et un service exceptionnel à notre clientèle mondiale. La raison de l'évolution de l'équipe de direction est de permettre une concentration spécifique sur les relations stratégiques avec les clients, tout en stimulant les ventes et le marketing mondiaux et en faisant progresser l'innovation produit.

Ecovadis, un fournisseur renommé de notations de durabilité des entreprises, a décerné à EVS une médaille d'argent en reconnaissance de ses performances en matière de durabilité pour l'année 2023.

Chiffre d’affaires du 1er semestre

Le chiffre d'affaires a atteint 98,1 millions d'euros au 1er semestre 2024, soit une augmentation de 10,7 millions d'euros ou 12,2% par rapport au 1er semestre 2023.

L'impact des conversions de taux de change a été minime, ce qui s'est traduit par une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de 12,2% par rapport au 1S23. En excluant l'impact saisonnier de la location de grands événements, la croissance du 1er semestre 2024 a été de 7,2%.

Chiffre d’affaires – en millions d’euros 1S24 1S23 Variance Total déclaré 98,1 87,4 12,2% Total à taux de change constant 98,1 87,4 12,2% Total à taux de change constant et hors Big Event Rentals 93,6 87,3 7,2%

Les fluctuations monétaires ont principalement un impact sur les revenus d'EVS par la conversion EUR/USD, ce qui peut avoir un impact significatif sur nos résultats même si les fluctuations EUR/USD ont également un impact sur le coût de nos opérations aux États-Unis et partiellement sur notre coût des marchandises vendues.

Au premier semestre de l'année, hors Big Event Rentals, LSP représentait 48% du chiffre d'affaires (56% au 1S23) et LAB 52% (44% au 1S23). La tendance démontrée par cette performance reflète les modèles de croissance à long terme définis dans notre plan stratégique PLAYForward.

Sur le plan géographique, les revenus sont répartis comme suit au 1S24 (hors Big Event Rentals):

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) : 49,2 millions d'euros (41,8 millions d'euros au 1S23), en croissance de 17,7% et reconfirmant la forte croissance de la région.

: 49,2 millions d'euros (41,8 millions d'euros au 1S23), en croissance de 17,7% et reconfirmant la forte croissance de la région. Amériques (NALA) : 34,1 millions d'euros (28,6 millions d'euros au 1er semestre 2023), en croissance de 19,2%, poursuivant la solide performance enregistrée depuis plusieurs trimestres.

: 34,1 millions d'euros (28,6 millions d'euros au 1er semestre 2023), en croissance de 19,2%, poursuivant la solide performance enregistrée depuis plusieurs trimestres. Asie et Pacifique (APAC) : 10,3 millions d'euros (17,0 millions d'euros au 1S23), en baisse de -39,4%, impacté par le calendrier d'achèvement de projets majeurs des clients de la région (commande importante livrée au 1S23 vs. projet similaire dont la livraison est prévue au 2S24).





Bénéfice du 1er semestre

La marge brute consolidée s'est établie à 71,9% au 1S24, contre 70,7% au 1S23. Cette augmentation est une combinaison de changements dans la présentation de certains éléments, qui étaient auparavant inclus dans notre inventaire et sont désormais classés comme autres actifs corporels, d'une amélioration globale de notre coût de production (BOM – bill of material) et du fait que 2024 est une année de Big Event Rental, ce qui a un impact positif sur notre marge brute consolidée.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 23% en raison des investissements en ressources (+ 42 ETP en moyenne) réalisés au cours des 12 derniers mois ainsi que de certains projets de transformation que nous menons en tant qu'entreprise. Tous ces investissements sont réalisés pour soutenir notre ambition à long terme. Outre l'impact lié aux membres de l'équipe, l'augmentation des charges d'exploitation s'explique également par l'amortissement des actifs incorporels développés en interne. De plus, comme 2024 est une année de Big Event Rental, des dépenses supplémentaires sont nécessaires pour soutenir ces événements et assurer leur succès.

En termes d'actifs incorporels, EVS continue d'investir : un nouveau projet d'actif incorporel a été lancé qui devrait alimenter notre croissance future. Cet investissement représente 0,5 million d’euros au 1S24. Les dépenses prévues sont de 5,9 millions d'euros sur une période de 3 ans, avec un retour sur investissement prévu à partir de 2027.

La marge EBIT du 1S24 reste solide à 24,3%, contre 28,5% au 1S23 : la forte performance des revenus s'accompagne d'une base de coûts accrue en raison des recrutements effectués au cours des 9 derniers mois. Le solde reste néanmoins solide et est conforme aux attentes.

Le résultat financier de la période s'élève à 1,1 million d'euros, principalement tiré par les gains de change EUR/USD réalisés et non réalisés, les revenus d'intérêts et les gains de valorisation sur les dépôts à court terme et les intérêts sur les contrats de location financement aux clients, partiellement compensés par les charges d'intérêts principalement sur les contrats de location de bureaux et de voitures.

Les impôts sur le résultat s'élèvent à 3,1 millions d'euros, contre 3,7 millions d'euros l'an dernier : cette baisse est due à une réduction des charges d'impôts courants liée au changement de profil de prix de transfert de notre entité aux Pays-Bas, entraînant une diminution de son résultat avant impôts et de sa provision pour impôts courants, et à une réduction des charges d'impôts différés liées à la consommation des latences fiscales des années précédentes en Belgique au cours des 3 dernières années, entraînant une réduction du montant des actifs d'impôts différés pouvant être utilisés contre le bénéfice imposable futur par rapport à la même période l'an dernier.

Le résultat net du groupe s'élève à 21,8 millions d'euros au 1S24, contre 21,2 millions d'euros au 1S23. Le bénéfice dilué par action s'élève à 1,54 euro au 1S24, contre 1,52 euro au 1S23.

Perspectives pour le second semestre

Sur la base du chiffre d'affaires sécurisé au 30 juin 2024 à 172,2 millions d'euros (+8,5% de croissance par rapport à 158,7 millions d'euros l'année dernière à la même date), et sur la base de la solide performance des bénéfices, nous sommes confiants dans la réalisation de nos ambitions de croissance rentable pour l'année 2024.

Les résultats du premier semestre, ainsi que nos perspectives pour les mois suivants, conduisent à une révision à la hausse de notre guidance de chiffre d'affaires d'une fourchette initiale de 180-195 millions d'euros vers une fourchette de 190-200 millions d'euros. Dans le même temps, la fourchette d'EBIT est également revue à 40-46 millions d'euros (par rapport à une fourchette initiale de 38-45 millions d'euros).

Outre nos progrès pour 2024, nous continuons également à construire l'avenir. En plus des revenus garantis pour 2024, EVS a sécurisé un carnet de commandes à long terme d'une valeur de 67,6 millions d'euros (+14,9 millions d'euros par rapport à la situation du début de l'année). Notre pipeline est également prometteur, affichant une forte croissance et nous permettant de continuer à augmenter notre prise de commandes sur l'ensemble de l'année.

Glossaire

Terme Définition Revenu sécurisé Chiffre d'affaires déjà comptabilisé ainsi que les commandes en cours qui seront comptabilisées en chiffre d'affaires au cours de l'exercice. Carnet de commande au <date> Revenu à reconnaitre après le <date> sur la base des commandes clients actuelles. Pilier de marché LAB LAB – Live Audience Business

Revenu provenant de clients qui utilisent les produits et solutions EVS pour créer du contenu pour leur propre usage. Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants :

diffuseurs, stades, lieux de culte, centres média d'entreprise, organisations sportives, gouvernements et institutions, universités et collèges. Pilier de marché LSP LSP – Live Service Providers

Revenu provenant de clients utilisant les produits et solutions EVS pour servir les « clients LAB ». Ce pilier du marché couvre les types de clients suivants :

sociétés de location et d'installation, sociétés de production, opérateurs indépendants, partenaires technologiques et intégrateurs de systèmes achetant pour leur propre usage. Pilier de marché BER BER – Big Events Rental

Revenu provenant de locations pour grands événements non annuels.

Ce pilier du marché couvre les clients diffuseurs hôtes de grands événements. BOM - Bill of material cost Comprend tous les composants et pièces nécessaires pour générer les revenus. Il n'inclut pas la main d'oeuvre. Délai moyen de recouvrement (DSO - Days sales outstanding) Le délai moyen de recouvrement (DSO - Days sales outstanding) est le nombre moyen de jours qu'il faut à une entreprise pour recevoir le paiement d'une vente Fonds de roulement Le fonds de roulement, également connu sous le nom de fonds de roulement net (NWC), est la différence entre les actifs courants d'une entreprise, tels que la trésorerie, les comptes débiteurs / factures impayées des clients et les stocks de matières premières et de produits finis, et ses passifs courants, tels que comptes à payer et dettes.

En cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaut.

