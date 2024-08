Bavarian Nordic modtager ordre fra HERA og donerer betydeligt antal vacciner til håndtering af mpox-udbrud i Afrika

HERA indkøber 175.420 doser til omgående brug i forbindelse med det bekymrende mpox-udbrud i Afrika. Bavarian Nordic vil desuden donere 40.000 doser til HERA, som ligeledes vil blive leveret til Africa CDC.

KØBENHAVN, Danmark, 13. august 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har modtaget en ny ordre fra HERA, EU’s Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet, på selskabets MVA-BN® vaccine, som er den eneste FDA- og EMA-godkendte mpox-vaccine. HERA indkøber 175.420 doser af vaccinen med henblik på donation til Africa CDC, det afrikanske center for infektionsforebyggelse og folkesundhed, til at styrke indsatsen i forbindelse med det igangværende mpox-udbrud, som spreder sig på det afrikanske kontinent. Bavarian Nordic vil desuden donere 40.000 doser til HERA med henblik på videre donation til Africa CDC.

Denne større donation følger et nyligt tilsagn fra selskabet om donation af 15.000 doser som led i en koordineret indsats i Afrika, ledet af Gavi, WHO og UNICEF.

Indtil videre har kun to afrikanske lande udstedt nødgodkendelse til MVA-BN-vaccinen, men WHO anmodede i sidste uge Bavarian Nordic om at indsende en interessetilkendegivelse for opnåelse af nødgodkendelse af vaccinen, hvilket vil kunne fremskynde dens tilgængelighed i afrikanske lande, hvor nationale myndighedsgodkendelser endnu ikke er på plads. Desuden har Africa CDC i dag erklæret en folkesundhedsnødsituation (Public Health Emergency of Continental Security), som har til formål at styrke og fremskynde indsatsen mod mpox i hele regionen.

"Stærke globale partnerskaber er selve kernen i vores europæiske sundhedsunion. Sundhedstrusler kender ingen grænser, og i dag stiller vi, takket være samarbejdet mellem Europa-Kommissionen, Africa Center for Disease Control og Bavarian Nordic, 215.000 vacciner til rådighed for at beskytte de mest sårbare i lande, der er ramt af udbruddet af mpox i Afrika. Beredskab og reaktion på sundhedstrusler er en global opgave, som vi er fast besluttet på at forfølge kollektivt og med solidaritet på tværs af grænserne,” udtaler Stella Kyriakides, Europa-Kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed.

“Mpox spreder sig med en alarmerende hastighed i Afrika, hvilket kalder på yderligere handling fra det internationale samfund. Vi er stolte over at støtte HERAs bidrag til vacciner til regionen og samtidig at kunne offentliggøre yderligere donationer fra Bavarian Nordic. Vi bifalder desuden de nylige initiativer fra Africa CDC og WHO, som har til formål at styrke og koordinere den offentlige indsats, og som hjælper med at sikre, at vores vaccine kan nå flere mennesker på det afrikanske kontinent,” udtaler Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic.

Ordren fra HERA har ingen indflydelse på selskabets generelle økonomiske forventninger til 2024, men vil bringe den samlede værdi af indgående kontrakter tæt på den lave ende af det forventede indtjeningsinterval inden for forretningsområdet Public Preparedness i 2024, hvorfra selskabet forventer en omsætning på DKK 2.700-3.000 mio. ud af en samlet forventet omsætning for helåret på DKK 5.000-5.300 mio.

Om HERA

EU’s Myndighed for Kriseberedskab og ‑indsats på Sundhedsområdet (HERA) blev etableret af Europa-Kommissionen i 2021 med formålet at styrke Europas evne til at forebygge, opspore og hastigt reagere på sundhedskriser på tværs af landene ved at sikre udvikling, produktion, indkøb og distribution af vigtige medicinske modforanstaltninger. HERA har også ved flere lejligheder støttet sundhedskriser uden for Europa.

Bavarian Nordic har arbejdet med HERA siden mpox-udbruddet i 2022, først gennem direkte indkøbsaftaler, efterfulgt af underskrivelsen af ​​en fælles indkøbsaftale, som har gjort det muligt for EU-medlemsstater og yderligere lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) samt landene på det vestlige Balkan at indkøbe mpox-vaccinen til nationalt brug.

Om mpoxvaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian er en ikke-replikerende koppevaccine og den eneste mpox-vaccine, der er godkendt I USA og Schweiz (markedsført som JYNNEOS®), Canada (markedsført som IMVAMUNE®) og i EU/EEA og Storbritannien (markedsført som IMVANEX®). Vaccinen, der oprindeligt blev udviklet i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner, er indikeret for voksne i alderen 18 år og opefter, som er i risiko for smitte med kopper eller mpox. Under mpox-udbruddet i 2022-2023 blev vaccinen tildelt en såkaldt Emergency Use Authorization af de amerikanske sundhedsmyndigheder, hvilket tillod anvendelse af vaccinen i børn og unge under 18 år i en nødsituation, både før og efter smitte.

Bavarian Nordic er mangeårig leverandør af vaccinen til USA og Canada samt andre lande som en del af deres nationale biologiske beredskaber. I forbindelse med udbruddet af mpox i 2022-2023 har Bavarian Nordic desuden hjulpet regeringer og overnationale organisationer med at udvide adgangen til vaccinen i mere end 70 lande verden over.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpox-vacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Kontakt

Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations, Tlf. +45 61 77 47 43

Selskabsmeddelelse nr. 23 / 2024

Vedhæftet fil