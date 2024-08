La CCC et l'Espagne signent un contrat pour des avions DHC-515

OTTAWA, Ontario, 14 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est fière d'annoncer la signature d'un contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) avec la Force aérienne et spatiale de l'Espagne pour la vente de sept (7) avions DHC-515 FIREFIGHTER™ fabriqués par De Havilland Aircraft of Canada (DHC). Dans le cadre du contrat GÀG de la CCC, DHC fournira les avions DHC-515 à l'Espagne, ainsi que les pièces de rechange, de la formation et du soutien à la maintenance.



Les avions seront la propriété du ministère de la transition écologique et du défi démographique. Cinq des bombardiers d'eau rejoindront le déploiement espagnol de lutte contre les incendies de forêt en soutien aux communautés autonomes, et les deux autres seront disponibles pour soutenir d'autres pays européens dans le cadre du programme RescEU.

Le contrat GÀG est le résultat d'une coopération continue entre la CCC, DHC, le Mécanisme de protection civile de l'Union européenne (rescEU) et ses États membres pour fournir à l'UE des bombardiers d'eau fabriqués au Canada. Le rescEU soutient l'acquisition d'avions DHC-515 pour la Grèce, la Croatie, le Portugal, l'Italie, la France et l'Espagne, avec une commande totale prévue de vingt-deux (22) avions à passer par l'intermédiaire de la CCC.

L'avion DHC-515 FIREFIGHTER™ est en mesure de livrer chaque jour la plus grande quantité d'eau dans la zone d'incendie (près de 700 000 L), soit plus de deux fois plus que son concurrent le plus proche. Il peut remplir ses réservoirs en 12 secondes, à partir de sources d'eau douce ou salée situées à proximité, notamment des rivières, des petits lacs et des océans, alors que les avions terrestres doivent retourner à l'aéroport après chaque largage.

La CCC, l'agence contractuelle GÀG du Canada, et Exportation et développement Canada, l'agence de crédit à l'exportation du Canada, font partie du soutien global du Canada au programme DHC-515 FIREFIGHTER™. Depuis plus de 75 ans, la CCC aide les entreprises canadiennes à établir des relations commerciales fructueuses avec les gouvernements étrangers. Chaque contrat GÀG signé avec la CCC a l'effet juridique d'être signé au nom du Gouvernement du Canada et s'accompagne d'une assurance d'exécution du contrat.

Citations

« Le contrat GÀG de la CCC souligne le partenariat croissant du Canada avec l'Espagne pour relever les défis environnementaux et atténuer l'impact des incendies de forêt sur les communautés et les écosystèmes. » – Kim Douglas, vice-présidente du développement des affaires et du marketing, CCC.

« De Havilland Canada est fier de fournir le DHC-515 FIREFIGHTER™ aux forces aériennes et spatiales espagnoles qui continuent de protéger les communautés et les ressources naturelles espagnoles. » - Neil Sweeney, vice-président, Affaires générales, De Havilland Aircraft of Canada.

Faits en bref

L’augmentation des risques de feux de forêt due au changement climatique a généré une demande d’avions supplémentaires au sein de l’UE et à l’échelle mondiale. Les États membres de l’Union européenne (UE) exploitent actuellement plus de 50 % de la flotte mondiale des itérations précédentes de l’avion DHC-515 FIREFIGHTER™.





Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.