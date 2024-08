Blue Diamond Resorts celebra con una promoción de fin de verano

ST. MICHAEL, Barbados, Aug. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, con el portafolio más variado y completo de marcas todo incluido en el Caribe, está subiendo la temperatura y celebrando el fin del verano con su más reciente promoción, la "Oferta de Fin de Verano". Esta emocionante promoción ofrece a los viajeros la oportunidad de disfrutar de importantes ahorros en una variedad de resorts todo incluido en el Caribe y México, brindando un atractivo adelanto de lo que vendrá en la última parte del año.



Disponible por tiempo limitado, esta promoción invita a los viajeros a descubrir un valor excepcional en resorts de primera categoría en destinos impresionantes. Además, los huéspedes que reserven un número mínimo de noches calificadas podrán disfrutar de beneficios adicionales, como traslados de cortesía de ida y vuelta entre el aeropuerto y el hotel.

Ya sea que los huéspedes busquen una escapada en resorts familiares como Royalton Splash Riviera Cancun o Planet Hollywood Costa Rica, An Autograph Collection All-Inclusive Resorts, o un retiro solo para adultos en el recién inaugurado Royalton CHIC Antigua y Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resorts – Adults Only, hay algo para todos.

Los huéspedes podrán disfrutar de una amplia gama de beneficios todo incluido, que abarcan desde modernas habitaciones y gastronomía de clase mundial, hasta actividades de fitness con las últimas tendencias, como Pickleball. Las innovadoras instalaciones de spa ofrecen faciales revitalizantes, tratamientos corporales y una hidroterapia terapéutica con jacuzzis y relajantes circuitos de agua. Además, los vacacionistas se deleitarán con entretenimiento ininterrumpido en destinos espectaculares como Cancún - México, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Antigua, Santa Lucía y Granada.

Para una experiencia aún más elevada, los huéspedes pueden optar por la categoría de suites Diamond Club™ y Star Class™. Esta opción exclusiva incluye servicio personalizado de mayordomo, ubicaciones de habitaciones preferentes, check-in y check-out expeditos, y mejoras en las amenidades de la habitación. Como un toque especial, los huéspedes también reciben una botella de vino espumoso de cortesía, elegantemente descorchada por su mayordomo a su llegada.

Las tarifas de Fin de Verano ya están disponibles en www.royaltonresorts.com y www.planethollywoodhotels.com para reservaciones realizadas antes del 1 de septiembre de 2024. Los precios pueden variar según la propiedad, la temporada y el tipo de habitación.

Para más información o para hacer una reservación, visite www.bluediamondresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5cef520e-5453-4be8-a703-add1b8e71b1a/es