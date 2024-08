Galileo FX: La Startup Italiana che Conquista Wall Street

Da un piccolo borgo toscano alla leggendaria Wall Street, proprio di fronte alla Borsa di New York: la storia della startup italiana.



AREZZO, Italy, Aug. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Galileo FX è un vero esempio di successo e orgoglio italiano. Fondata nel 2020 durante il periodo di crisi del Covid-19, l’innovativa azienda di software ha raggiunto un traguardo straordinario aprendo una sede nel cuore finanziario del mondo.





David Materazzi, CEO, Galileo FX

Fondata da David Materazzi, giovane imprenditore di 36 anni, Galileo FX è un vero e proprio orgoglio del "Made in Italy". L'azienda, completamente italiana, si è distinta non solo per la qualità del suo software ma anche per il coraggio del suo CEO. Materazzi, originario di Arezzo, ha scelto di stabilire la sede operativa dell'azienda in una villa nella campagna toscana, una scelta di vita controcorrente che gli ha permesso di lavorare in un ambiente sereno e stimolante.

"Molti pensano che l'Italia sia solo turismo, moda e buon cibo, ma c'è molto di più," afferma Materazzi. "Abbiamo dimostrato che anche dal cuore della Toscana si può raggiungere il mondo intero."

Galileo FX è un'azienda giovane ma già di grande successo, con oltre 10.000 clienti indipendenti, principalmente negli Stati Uniti. La scelta di aprire un ufficio a Wall Street non è solo simbolica ma rappresenta un'importante espansione strategica. L'azienda prevede di fatturare oltre 6 milioni di euro nel 2024, superando le previsioni iniziali di 3,5 milioni di euro.

Un aspetto che rende questa storia ancora più straordinaria è che Galileo FX non ha investitori esterni, debiti o finanziamenti di alcun tipo. E’ cresciuta reinvestendo i profitti e gestendo il capitale in modo efficace. Questo ha permesso a Materazzi di mantenere il controllo totale e di prendere decisioni audaci e innovative.

Il team di Galileo FX è internazionale e comprende professionisti che hanno lavorato per aziende leader come Microsoft, Apple e Google. Questi esperti hanno lasciato il mondo corporate per unirsi al carismatico Materazzi in questa sfida, attratti dalla sua visione e dalla possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e innovativo.

"Mi hanno detto che era troppo difficile. Eppure eccomi qui, mentre vivo il sogno che loro non hanno mai osato inseguire," dichiara Materazzi. "Prendersi dei rischi paga, sognare in grande paga."

Nel 2025, Galileo FX aprirà anche sedi operative a Tokyo, presso il Tokyo Square Garden, e a Parigi, negli Champs-Élysées, consolidando la sua presenza globale e continuando a portare innovazione e trasparenza nel mondo del trading automatizzato.

Media Contact:

Federico Rossi

press@galileofx.com

+1 (646) 798-8279

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da0e06d8-ada2-432e-9d6d-38b7dce203c3