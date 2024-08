Le fournisseur de solutions d’assurance intégrées modernes spécialisé en B2B2C figure parmi les 150 entreprises reconnues à la suite d’une étude de marché indépendante reposant sur l’analyse et l’évaluation d’indicateurs de performance clés, et portant sur le périmètre mondial de l’assurtech.

Companjon est l’une des 30 sociétés récompensées dans la catégorie « Marketing, ventes et distribution », regroupant les assurtech ayant pour mission de favoriser la croissance des entreprises et la satisfaction de leurs clients.

DUBLIN, 14 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon, une assurtech B2B2C de premier ordre spécialisée dans les solutions d’assurance intégrées modernes, s’est distinguée dans l’édition 2024 du rapport de CNBC portant sur les meilleures assurtech du monde (World’s Top Insurtech Companies 2024). Cette première publication évalue les entreprises qui dessinent les futurs contours du secteur de l’assurance à l’issue d’une étude approfondie appuyée sur des indicateurs de performance ciblés sur la croissance. L’étude en question a été menée par une équipe d’analystes de la société indépendante Statista. Companjon se classe parmi les 150 sociétés récompensées sur un panel de plus de 1 000 entreprises éligibles.

Companjon figure parmi les 30 entreprises spécifiquement reconnues dans la catégorie « Marketing, ventes et distribution », regroupant les assurtech ayant pour mission de favoriser la croissance des entreprises et de s’assurer la satisfaction de leurs clients à l’appui de nouvelles solutions et d’infrastructures conçues pour optimiser le cycle de vie des produits d’assurance, depuis leur lancement jusqu’à leur distribution.

Depuis le début de l’année, la société enregistre des résultats exceptionnels, et a récemment franchi les frontières de l’Espace économique européen pour se mettre au service de clients aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle a également mis ses premiers produits « d’assurance dynamique » en marché dès le mois de février. Ils s’appuient sur des technologies avancées telles que l’apprentissage automatique ou l’intelligence artificielle pour personnaliser et optimiser ses offres d’assurance, et ainsi identifier le meilleur produit au meilleur prix dans un territoire donné pour le bénéficiaire en bout de chaîne concerné.

Matthias Naumann, PDG de Companjon, relève que : « Nous sommes très fiers d’être reconnus par un acteur aussi influent que CNBC parmi les meilleures assurtech du monde cette année, via l’évaluation de l’institut de recherche Statista. Notre vigoureuse, voire exponentielle croissance de ces deux dernières années témoigne de la valeur ajoutée que nous apportons à nos partenaires commerciaux, leur faisant dégager de nouvelles sources de revenus et répondant aux besoins de leurs clients. Nous leur sommes reconnaissants de travailler avec notre équipe. Cette collaboration a permis de stimuler l’innovation au sein de notre entreprise, nous faisant passer de la phase expérimentale à celle de validation. »

Fondée en 2020, Companjon a pour vocation d’être un disrupteur qui révolutionne la façon dont les gens conçoivent l’assurance. La société a enregistré une rapide croissance en 2023, réalisant plus de 33 millions de transactions. Elle a lancé toute une gamme de solutions d’assurtech repensées et variables auprès de marques mondialement reconnues, spécialisées dans les domaines de l’événementiel et du divertissement, de la mobilité, du commerce électronique et de la fintech. Sa solution hors pair exploite les toutes dernières technologies, comme l’IA, pour le plus grand plaisir des clients de ses partenaires commerciaux, situés dans plus de 32 pays.

À propos de Companjon

Companjon est une start-up leader de l’assurtech B2B2C, spécialiste de l’assurance intégrée entièrement numérique et pilotée par l’IA. Ses solutions d’assurance modernes de bout en bout permettent aux entreprises de satisfaire leurs clients et de générer davantage de valeur commerciale grâce à une fidélité à la marque renforcée, et de dégager de nouvelles opportunités de revenus connexes. Companjon conçoit, développe et délivre ses solutions à tarification dynamique sur une plateforme 100 % cloud capable de produire 32 000 polices d’assurance à la seconde, d’intégrer facilement des passerelles API et de tirer parti des dernières technologies avancées. En 2024, elle a été reconnue parmi les meilleures assurtech du monde par CNBC, et comme l’une des assurtech les plus innovantes au monde par FinTech Global pendant trois années consécutives (de 2021 à 2023), entre autres.

Companjon entend révolutionner la façon dont les gens conçoivent l’assurance. En créant des expériences fluides et positives lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, Companjon est le partenaire d’assurances au cœur de tous les aléas de la vie. La société est immatriculée en Irlande, et réglementée par la Banque centrale du pays.

www.companjon.com

Contact média :

Kimberly Littlefield

+353 (0)86 107 0416

press@companjon.com