Stevie® Awards ประกาศผู้ได้รับรางวัล Annual International Business Awards® ครั้งที่ 21 จากทั่วโลก

แฟร์แฟกซ์, เวอร์จิเนีย, Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- องค์กรและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกได้รับการยอมรับในฐานะผู้ได้รับรางวัล Stevie® Awards ระดับ Gold, Silver และ Bronze จาก Annual International Business Awards® ครั้งที่ 21 โปรแกรมรางวัลธุรกิจที่ครอบคลุมระดับนานาชาติหนึ่งเดียวของโลก รางวัล IBA ได้รับการขนานนามว่าเป็น "โอลิมปิกแห่งสถานที่ทำงาน"



ผู้ชนะได้รับการคัดเลือกจากการเสนอชื่อมากกว่า 3,600 รายที่ส่งมาจากองค์กรต่าง ๆ ใน 62 ประเทศและดินแดน

ดูรายชื่อผู้ชนะรางวัล Stevie Award ในระดับ Gold, Silver และ Bronze ทั้งหมดประจำปี 2024 ตามหมวดหมู่ได้ที่ www.StevieAwards.com/IBA

ผู้บริหารมากกว่า 300 รายจากทั่วโลกร่วมเป็นคณะผู้ตัดสิน 11 คณะเพื่อตัดสินผู้ที่จะได้รับรางวัล Stevie

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Award ระดับ Gold, Silver และ Bronze มากที่สุด ได้แก่ Ayala Land จากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยคว้ารางวัล Stevie Award ถึง 25 รางวัล

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Award หลายรางวัลรายอื่น ๆ ได้แก่ Halkbank จากอิสตันบูล ประเทศตุรกี (18 รางวัล), Tata Consultancy จากทั่วโลก (14 รางวัล), Viettel จากฮานอย ประเทศเวียดนาม (13 รางวัล), Akbank จากอิสตันบูล ประเทศตุรกี (13 รางวัล), DP DHL จากทั่วโลก (13 รางวัล), Miral จากอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (13 รางวัล), IBM จากทั่วโลก (11 รางวัล), Cathay United จากไทเป ประเทศไต้หวัน (10 รางวัล), Data Dynamics จากอัปเปอร์ แซดเดิล ริเวอร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา (9 รางวัล), PLDT และ Smart จากมาคาติซิตี ประเทศฟิลิปปินส์ (9 รางวัล), Abu Dhabi Customs จากอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (8 รางวัล), Cathay Financial Holding Co. Ltd. จากไทเป ประเทศไต้หวัน (8 รางวัล), China Resources Land Limited จากเซินเจิ้น ประเทศจีน (8 รางวัล), Lounge Group จากบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (8 รางวัล), Manila Electric Company จากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (8 รางวัล), Atos Customer Services จากอิสตันบูล ประเทศตุรกี (7 รางวัล), BELBİM AŞ จากอิสตันบูล ประเทศตุรกี (7 รางวัล), Everise จากแพลนเทชัน รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา (7 รางวัล), Pladis จากอิสตันบูล ประเทศตุรกี (7 รางวัล), Russell Harris Event Group จากนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (7 รางวัล), Sandoz AG จากบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (7 รางวัล), WNS จากมุมไบ ประเทศอินเดีย (7 รางวัล), Wolters Kluwer จากทั่วโลก (7 รางวัล), A.S. WATSON จากฮ่องกง ประเทศจีน (6 รางวัล), Beyaz Kağıt San. ve Tic. A.Ş. จากอาดานา ประเทศตุรกี (6 รางวัล), Ceyhinz Link International Inc. จากเออร์วิง รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (6 รางวัล), HKRI Taikoo Hui จากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (6 รางวัล), LLYC จากมาดริด ประเทศสเปน (6 รางวัล), Pan American Energy จากบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา (6 รางวัล), TELUS จากแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา (6 รางวัล), Thai Life Insurance Plc. จากกรุงเทพฯ ประเทศไทย (6 รางวัล), ZIMAT จากเม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก (6 รางวัล), Mastercard จากไมอามี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา (6 รางวัล), Cisco Systems Inc จากซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (5 รางวัล), DDB Group Philippines จากตากาลิกซิตี ประเทศฟิลิปปินส์ (5 รางวัล), Dito Telecommunity จาก BGC ตากาลิก ประเทศฟิลิปปินส์ (5 รางวัล), HCL Software จากนอยดา ประเทศอินเดีย และซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (5 รางวัล), King Faisal Specialist Hospital & Research Centre จากริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย (5 รางวัล), KoçZer จากอิสตันบูล ประเทศตุรกี (5 รางวัล), KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş. จากอิสตันบูล ประเทศตุรกี (5 รางวัล), SOCAR Türkiye จากอิสตันบูล ประเทศตุรกี (5 รางวัล), FPT จากฮานอย ประเทศเวียดนาม (5 รางวัล), Sleepm Global Inc. จากออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา (5 รางวัล), TriNet จากดับลิน รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (5 รางวัล), และ Yapi Kredi Bank จากอิสตันบูล ประเทศตุรกี (5 รางวัล)

ทุกองค์กรทั่วโลกมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน IBA และสามารถส่งการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลได้หลายรายการในหมวดหมู่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จด้านการจัดการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริการลูกค้า ทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เทคโนโลยี เว็บไซต์ แอป กิจกรรม และอื่น ๆ

โดยจะมีพิธีเฉลิมฉลองแก่ผู้ได้รับรางวัลในงานกาล่าซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรม InterContinental ในอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในวันที่ 11 ตุลาคม 2024 ขณะนี้เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว

การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล IBA ประจำปี 2025 จะเริ่มเปิดรับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

เกี่ยวกับรางวัล Stevie® Awards

Stevie Awards จัดขึ้นใน 9 โครงการ ได้แก่ Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, Middle East & North Africa Stevie Awards, American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards for Women in Business, Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Technology Excellence และ Stevie Awards for Sales & Customer Service มีผู้ส่งรายชื่อเข้าชิงรางวัลการแข่งขัน Stevie Awards มากกว่า 12,000 รายในแต่ละปีจากองค์กรต่าง ๆ ในกว่า 70 ประเทศ Stevies ยกย่องผลงานที่โดดเด่นในสถานที่ทำงานทั่วโลก โดยให้เกียรติองค์กรทุกประเภทและทุกขนาดและบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stevie Awards ได้ที่ http://www.StevieAwards.com

