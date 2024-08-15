银河娱乐集团 2024年第二季度及中期业绩

2024年第二季度经调整EBITDA为32亿元，

按年上升28%，按季上升12%

宣布将于2024年10月派发中期股息，每股0.50元

宣布澳门银河 嘉佩乐将于2025年中开业

香港, Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 银河娱乐集团（「银娱」、「公司」或「集团」）（香港联合交易所股份代号﹕27）今天公布截至2024年6月30日止三个月及六个月期间之业绩。（除另有注明，所有金额均以港元列示）



银河娱乐集团主席吕志和博士表示：

「我谨此向大家报告市场的整体概况、以及银娱在2024年第二季度及上半年的财务表现。于2024年上半年，集团净收益按年上升37%至215亿元，经调整EBITDA按年上升37%至60亿元。于2024年第二季度，集团经调整EBITDA为32亿元，按年上升28%，按季上升12%。我们继续推动各项业务增长并进一步提升度假城。我们很高兴旗下度假城的酒店在2024年第二季度及上半年均录得近100%的入住率。

集团的资产负债表维持健康及高流动性，持有现金及流动投资为290亿元，扣除负债38亿元后之净额为252亿元。集团强健的资产负债表让我们能够透过股息向股东回馈资本，同时投资于长远发展计划及进军国际。于结算日后集团宣布中期股息每股0.50元，将约于2024年10月25日派发。这些股息印证我们对澳门及银娱正面长远发展的信心。

于季内，中央政府继续支持澳门，将自由行计划扩展至59个适用城市，涉及总人口约5亿人。此外，政府亦放宽了签证申请，容许横琴出发的旅行团以及特定行业的人员可以一签多次往返澳门。

我们在旗下的娱乐场引入电子娱乐桌的进展良好。最近我们完成了后台系统与客户数据对接，亦已成功在后台进行了电子娱乐桌的实时试点测试。于七月初，我们开始在『澳門銀河™』的中场使用电子娱乐桌，预期于今年底可完成全面安装。

发展方面，我们继续推进澳门银河 嘉佩乐的内部装修及第四期工程，第四期将聚焦于非博彩业务，主要针对娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括博彩。

我们很高兴今年迎接中华人民共和国成立75周年和澳门回归祖国25周年，希望业界将继续得到中央政府和澳门特区政府的全力支持。一如既往，银娱会透过一系列的宣传活动及节目，全力支持这些重要的里程碑。

最后，我衷心感谢所有团队成员每天提供『傲视世界 情系亚洲』的服务，为集团的成功作出贡献。」

2024年第二季度及中期业绩摘要



银娱：为未来的增长做好准备

上半年集团净收益为215亿元，按年上升37%

上半年集团经调整EBITDA为60 亿元，按年上升37%

上半年股东应占溢利为44亿元，按年上升52%

第二季度集团净收益为109亿元，按年上升26%，按季上升3%

第二季度集团经调整EBITDA为32亿元，按年上升28%，按季上升12%

撇除因净赢率偏低所减少之2,000万元，第二季度正常化后经调整EBITDA为32亿元

过去十二个月经调整EBITDA为116亿元，按年上升219%，按季上升6% 「澳門銀河™」：为未来的增长做好准备

上半年净收益为170亿元，按年上升43%

上半年经调整EBITDA为54亿元，按年上升34%

第二季度净收益为86亿元，按年上升32%，按季上升4%

第二季度经调整EBITDA为28亿元，按年上升28%，按季上升6%

撇除因净赢率偏低所减少之5,300万元，第二季度正常化后经调整EBITDA为28亿元

第二季度七间酒店平均入住率为98% 澳门星际酒店：为未来的增长做好准备

上半年净收益为27亿元，按年上升25%

上半年经调整EBITDA为8.25亿元，按年上升43%

第二季度净收益为13亿元，按年上升8%，按季下跌3%

第二季度经调整EBITDA为3.90亿元，按年上升8%，按季下跌10%

撇除因净赢率偏高所增加之3,300万元，第二季度正常化后经调整EBITDA为3.57亿元

第二季度酒店入住率为100% 「澳門百老匯™」、城市娱乐会、建筑材料业务

「澳門百老匯™」：第二季度经调整EBITDA为800万元，对比2023年第二季度为(1,000)万元，2024年第一季度为400万元

城市娱乐会：第二季度经调整EBITDA为500万元，按年上升25%，按季上升25%

建筑材料业务：第二季度经调整EBITDA为2.56亿元，按年上升12%，按季上升133% 资产负债表：健康及高流动性的资产负债表

截至2024年6月30日，持有现金及流动投资为290亿元，扣除负债38亿元后之净额为252亿元

宣布中期股息每股0.50元，将约于2024年10月25日派发 最新发展概况：澳门银河 嘉佩乐将于2025年中开业；提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士及澳门安达仕酒店之业务；继续推进第四期 宣布澳门银河 嘉佩乐于2025年中开业

路氹第三期：继续提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店之业务

路氹第四期：我们正致力发展第四期。第四期项目聚焦在非博彩业务，主要针对娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括博彩

澳门市场概览

根据博彩监察协调局公布，2024年上半年澳门博彩收益总额按年上升42%至1,104亿元。2024年第二季度博彩收益总额为548亿元，按年上升24%，按季下跌2%。

于2024年上半年，访澳旅客为1,670万人次，按年上升44%，其中过夜旅客按年上升29%，即日来回旅客按年上升59%。来自内地的旅客为1,150万人次，按年上升53%。其他来自海外的旅客共有120万人次，按年上升146%。于2024年第二季度，访澳旅客为780万人次，按年上升17%，回复到2019年第二季度的79%。来自内地的旅客为520万人次，按年上升22%。

集团财务业绩

2024年上半年

2024年上半年集团净收益为215亿元，按年上升37%，经调整EBITDA为60亿元，按年上升37%。股东应占溢利为44亿元，按年上升52%。「澳門銀河™」经调整EBITDA为54亿元，按年上升34%。澳门星际酒店经调整 EBITDA为8.25亿元，按年上升43%。「澳門百老匯™」经调整 EBITDA为1,200万元，对比2023年上半年为(2,000)万元。

在 2024年上半年，由于银娱博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA 增加约4,300万元。净赢率正常化后，2024年上半年经调整EBITDA为60亿元，按年上升38%。





于2024年上半年，集团的博彩收益总额为200亿元，按年上升45%。中场博彩收益总额为160亿元，按年上升43%，转码博彩收益总额为27亿元，按年上升56%，角子机博彩收益总额为13亿元，按年上升61%。

集团主要财务资料 （百万港元） 2023年



上半年 2024年



上半年 收益： 净博彩 11,912 16,776 非博彩 2,296 3,089 建筑材料 1,507 1,605 净收益总额 15,715 21,470 经调整 EBITDA 4,380 6,011 博彩数据 1 （百万港元） 2023年



上半年 2024年



上半年 转码数2 50,602 84,612 净赢率 % 3.4% 3.2% 博彩收益 1,725 2,690 中场博彩投注额3 46,929 63,841 净赢率 % 23.9% 25.1% 博彩收益 11,219 16,019 角子机博彩投注额 20,203 41,413 净赢率 % 3.9% 3.0% 博彩收益 780 1,258 博彩收益总额4 13,724 19,967

2024年第二季度

于2024年第二季度，集团净收益为109亿元，按年上升26%，按季上升3%。经调整EBITDA为32亿元，按年上升28%，按季上升12%。「澳門銀河™」经调整EBITDA为28亿元，按年上升28%，按季上升6%。澳门星际酒店经调整EBITDA为3.90亿元，按年上升8%，按季下跌10%。「澳門百老匯™」经调整EBITDA为800万元，对比2023年第二季度为(1,000)万元及2024年第一季度为400万元。

过去十二个月集团经调整EBITDA为116亿元，按年上升219%，按季上升6%。

于2024年第二季度，由于银娱博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA减少约2,000万元。净赢率正常化后，2024年第二季度经调整EBITDA为32亿元，按年上升29%，按季上升15%。

银娱2024年第二季度及上半年经调整EBITDA及其调整之简表﹕

(百万港元) 2023年

第二季度 2024年

第一季度 2024年

第二季度







按年

变化







按季

变化 2023年

上半年 2024年

上半年 经调整EBITDA 2,473 2,835 3,176 28% 12% 4,380 6,011 净赢率之影响 5 4 63 (20) - - 63 43 正常化后之经调整EBITDA 2,469 2,772 3,196 29% 15% 4,317 5,968





于2024年第二季度，集团的博彩收益总额为103亿元，按年上升35%，按季上升7%。中场博彩收益总额为83亿元，按年上升32%，按季上升7%。转码博彩收益总额为14亿元，按年上升49%，按季上升7%。角子机博彩收益总额为6.57亿元，按年上升48%，按季上升10%。

集团主要财务资料



（百万港元） 2023年

第二季 2024年

第一季 2024年

第二季 2023年

上半年 2024年

上半年 收益： 净博彩 6,589 8,181 8,595 11,912 16,776 非博彩 1,263 1,606 1,483 2,296 3,089 建筑材料 809 765 840 1,507 1,605 净收益总额 8,661 10,552 10,918 15,715 21,470 经调整 EBITDA 2,473 2,835 3,176 4,380 6,011 博彩数据 6 （百万港元） 2023年

第二季 2024年

第一季 2024年

第二季 2023年

上半年 2024年

上半年 转码数7 29,054 38,457 46,155 50,602 84,612 净赢率 % 3.2% 3.4% 3.0% 3.4% 3.2% 博彩收益 931 1,299 1,391 1,725 2,690 中场博彩投注额8 26,254 31,471 32,370 46,929 63,841 净赢率 % 23.9% 24.6% 25.6% 23.9% 25.1% 博彩收益 6,285 7,728 8,291 11,219 16,019 角子机博彩投注额 11,627 19,043 22,370 20,203 41,413 净赢率 % 3.8% 3.1% 2.9% 3.9% 3.0% 博彩收益 443 600 658 780 1,258 博彩收益总额9 7,659 9,627 10,340 13,724 19,967

资产负债表及股息

集团的资产负债表维持健康及高流动性。截至2024年6月30日，现金及流动投资为290亿元，扣除负债38亿元后，净额为252亿元。我们强健的资产负债表配合强劲的现金流，让集团能够有弹性地管理营运，并继续投资于长远发展计划及支持我们的海外发展愿景。于结算日后集团宣布中期股息每股0.50元，将约于2024年10月25日派发。



「澳門銀河™」

「澳門銀河™」为集团最大的收益及盈利贡献来源。于2024年上半年，净收益为170亿元，按年上升43%。经调整EBITDA为54亿元，按年上升34%。于2024年上半年，由于「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA减少约500万元。净赢率正常化后，2024年上半年经调整EBITDA为54亿元，按年上升37%。

2024年第二季度，「澳門銀河™」经调整 EBITDA 为28亿元，按年上升28%，按季上升6%。于2024年第二季度，由于「澳门银河™」博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约5,300万元。净赢率正常化后，2024年第二季度经调整EBITDA为28亿元，按年上升31%，按季上升11%。

七间酒店于2024年上半年及第二季度的入住率分别为97%和98%。

「澳門銀河™」主要财务资料 （百万港元） 2023年

第二季 2024年

第一季 2024年

第二季 2023年

上半年 2024年

上半年 收益： 净博彩 5,430 6,887 7,347 9,872 14,234 酒店/餐饮/其他 726 1,056 971 1,196 2,027 商场 394 371 326 830 697 净收益总额 6,550 8,314 8,644 11,898 16,958 经调整 EBITDA 2,172 2,613 2,782 4,018 5,395 经调整 EBITDA 利润率 33% 31% 32% 34% 32% 博彩数据 10 （百万港元） 2023年

第二季 2024年

第一季 2024年

第二季 2023年

上半年 2024年

上半年 转码数11 29,054 37,433 44,577 50,602 82,010 净赢率 % 3.2% 3.3% 2.9% 3.4% 3.1% 博彩收益 931 1,243 1,287 1,725 2,530 中场博彩投注额12 19,146 24,472 24,647 34,270 49,119 净赢率 % 26.3% 26.2% 28.6% 26.3% 27.4% 博彩收益 5,038 6,406 7,047 9,008 13,453 角子机博彩投注额 8,414 12,779 14,772 14,704 27,551 净赢率 % 4.5% 3.8% 3.5% 4.6% 3.7% 博彩收益 379 487 524 670 1,011 博彩收益总额 6,348 8,136 8,858 11,403 16,994

澳门星际酒店

于2024年上半年，澳门星际酒店净收益为27亿元，按年上升25%。经调整EBITDA为8.25亿元，按年上升43%。于2024年上半年，由于澳门星际酒店博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA增加约4,800万元。净赢率正常化后，2024年上半年经调整EBITDA为7.77亿元，按年上升34%。

2024年第二季度，澳门星际酒店经调整EBITDA为3.90亿元，按年上升8%，按季下跌10%。于2024年第二季度，由于澳门星际酒店博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA增加约3,300万元。净赢率正常化后，2024年第二季度经调整EBITDA为3.57亿元，按年下跌1%，按季下跌15%。

2024年上半年及第二季度酒店入住率分别为100%和100%。

澳门星际酒店主要财务资料 （百万港元） 2023年

第二季 2024年

第一季 2024年

第二季 2023年

上半年 2024年

上半年 收益： 净博彩 1,103 1,235 1,190 1,931 2,425 酒店/餐饮/其他 115 128 128 220 256 商场 5 6 5 10 11 净收益总额 1,223 1,369 1,323 2,161 2,692 经调整 EBITDA 362 435 390 578 825 经调整 EBITDA 利润率 30% 32% 29% 27% 31% 博彩数据 13 （百万港元） 2023年

第二季 2024年

第一季 2024年

第二季 2023年

上半年 2024年

上半年 转码数14 不适用 1,024 1,578 不适用 2,602 净赢率 % 不适用 5.5% 6.5% 不适用 6.1% 博彩收益 不适用 56 104 不适用 160 中场博彩投注额15 6,842 6,756 7,467 12,131 14,223 净赢率 % 17.6% 19.0% 16.2% 17.6% 17.5% 博彩收益 1,206 1,283 1,207 2,132 2,490 角子机博彩投注额 2,250 5,045 6,325 3,656 11,370 净赢率 % 2.1% 1.8% 1.8% 2.2% 1.8% 博彩收益 48 93 113 80 206 博彩收益总额 1,254 1,432 1,424 2,212 2,856

「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是适合一家大小，配以街头娱乐和美食的度假城，并得到澳门本地中小企支持。于2024年上半年，「澳門百老匯™」净收益为1亿元，按年上升144%。2024年上半年经调整EBITDA为1,200万元，对比2023年上半年为(2,000)万元。于2024年第二季度，「澳門百老匯™」经调整EBITDA为 800万元，对比2023年第二季度为(1,000)万元，2024年第一季度为400万元。

城市娱乐会

于2024年上半年，城市娱乐会为集团带来经调整EBITDA的贡献为900万元，按年上升29%。2024年第二季度经调整EBITDA为500万元，按年上升25%，按季上升25%。

建筑材料业务

于2024年上半年，建筑材料业务的经调整EBITDA为3.66亿元，按年上升11%，这是由于香港和澳门对于建筑材料强劲需求所带动。于2024年第二季度，建筑材料业务的经调整EBITDA为2.56亿元，按年上升12%，按季上升133%。

由于香港国际机场三跑道工程及澳门A区填海区发展工程需要赶及完工时间，香港及澳门对预拌混凝土的需求强劲。至于内地房地产市场及基础建设投资放缓，对建筑材料需求持续疲弱。此外，水泥供过于求导致库存水平较高，压低了价格。预计建筑材料在内地的业务于2024年下半年仍继续面对挑战。

最新发展概况

「澳門銀河™」及澳门星际酒店

我们继续在旗下的度假城进行提升工程，尤其专注于增加全新及创意的餐饮及零售产品，藉此保持度假城的竞争力及对顾客的吸引力。在澳门星际酒店，我们正在评估一系列升级工程，包括博彩主楼层、酒店大堂的抵达体验以及增加餐饮选择。

路氹 – 新里程

澳门银河 嘉佩乐目标将于2025年中开业。这幢楼高17层的项目将提供约100间顶级豪华的空中别墅和套房。每间空中别墅均设有光线充足的露台、透明的无边际泳池、户外休息区、日光浴和隐密的冬日花园等设施。澳门银河 嘉佩乐定必为澳门带来全新的优雅奢华体验。

我们正在提升银河国际会议中心、银河综艺馆，澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店的业务。我们聚焦在已经动工的第四期项目，当中将引入多间高端并首度进驻澳门的酒店品牌，拥有达至5,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期发展面积约60万平方米，目标于2027年竣工。我们继续对澳门的未来充满信心，并透过第三及四期项目支持澳门发展成为「世界旅游休闲中心」的愿景。

2024年上半年部分主要奖项

奖项 颁发单位 银娱 可持续发展大奖 国际博彩业大奖2024 年度最佳博彩营运商 全球博彩业大奖亚太区2024 2024澳门国际环保合作发展论坛及展覧 — 环保展台嘉许奖 澳门展贸协会

「澳門銀河TM」 米芝莲一星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 入选餐厅 庭园意大利餐厅

丽思咖啡厅

尚坊 《香港澳门米芝莲指南2024》 五星酒店

「银河酒店™」

澳门大仓酒店

澳门悦榕庄

澳门丽思卡尔顿酒店 五星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 五星水疗 澳门丽思卡尔顿水疗中心

澳门悦榕SPA 2024福布斯旅游指南 一钻 - 8½ Otto e Mezzo BOMBANA 《2024黑珍珠餐厅指南》 澳门知悭惜电2023活动:「节能概念」大奖 – 「澳門銀河™」 澳门电力股份有限公司 EarthCheck 金徽认证

澳门悦榕庄 EarthCheck 银徽认证 「银河酒店™」

澳门大仓酒店 EarthCheck Tatler Dining Awards 2024 – Tatler Dining 20 Macau Awards 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩

尚坊 Tatler Dining 2023年澳门环保酒店奖得主 – 金奖 – 「銀河酒店™」 澳门特区政府环境保护局 《葡萄酒观察家》餐厅酒单杰出奖2024 (二杯) 庭园意大利餐厅

名厨都汇 《葡萄酒观察家》

澳门星际酒店 米芝莲二星餐厅 - 风味居 《香港澳门米芝莲指南2024》 一钻 - 风味居 《2024黑珍珠餐厅指南》 《南华早报》「100 Top Tables 2024」- 风味居 《南华早报》 Tatler Dining Awards 2024 – Tatler Dining 20 Macau Awards – 风味居 Tatler Dining

「澳門百老匯TM」



澳门知悭惜电2023活动 : 酒店B组－亚军 澳门电力股份有限公司

建筑材料业务 「商界展关怀」计划 – 连续20 年或以上「商界展关怀」标志 香港社会服务联会



展望

澳门作为首选旅游目的地继续获得赞誉，这将继续推动旅游需求。自2023年通关以来，澳门旅游局及六间博企携手在中国内地和亚洲推广澳门多元化的「旅游+」产品及联合国教科文组织创意城市美食之都的地位，这共同努力使澳门在中国旅游研究院最新的满意度调查中被选为中国内地旅客首选的旅游目的地。

银娱继续与澳门旅游局紧密合作，积极推广宣传澳门及吸引国际旅客，为此我们已在东京、首尔和曼谷开设海外办事处。这反映我们致力实践对澳门政府的承诺，吸引更多高价值的国际游客到访澳门。

澳门政府持续努力促进澳门经济多元化。为了吸引更广阔的旅客群，政府正计划发展一个可容纳50,000个座位、可举办一系列大型娱乐及体育赛事的露天场地，预计将于2025年第一季度开幕。

我们对澳门的前景维持信心，基于通往澳门和澳门市内的基础交通不断改善。中央政府最近把一幅珠海地皮转移给澳门，以便在拱北口岸附近兴建交通设施，以加强与澳门轻轨网络的连接。此外，最新开通的金海大桥将珠海机场前往横琴和澳门的车道及铁路直接连系，而铁路旅程仅需约十五分钟。于2024年底前，珠海机场每年的旅客吞吐量将达到2,750万人次。加上澳门第四座跨海大桥预计于今年稍后通车，使旅客在澳门市内出行更加便捷。

银娱继续因应大中华及亚洲地区日益广阔的旅游需求而在澳门开拓更多的旅游产品。我们正为澳门银河 嘉佩乐进行内部装修，项目将提供约100间顶级豪华的空中别墅和套房，目标于2025年中开业。我们亦聚焦在已经动工的第四期项目，当中将引入多间高端并首度进驻澳门的酒店品牌，拥有达至5,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期发展面积约60万平方米，目标于2027年竣工。

在新牌照下，银娱承诺投放超过330亿澳门元作为非博彩投资，以进一步支持澳门旅游产品多元化。与此同时，我们会继续探索在大湾区及海外吸引的发展机遇，亦会根据具体情况评估每一个国际发展机会。银娱致力支持澳门政府将澳门发展成为「世界旅游休闲中心」的愿景。

有关银河娱乐集团（香港联合交易所股份编号：27）

银河娱乐集团有限公司（「银娱」或「公司」）及其附属公司（「银娱」或「集团」）是全球首屈一指的度假城、酒店及博彩企业，集团主要在澳门发展及经营一系列综合度假城、零售、餐饮、酒店及博彩项目。银娱于香港联合交易所上市，并为恒生指数成份股。

澳门博彩市场在2002年开放时，银娱透过其附属公司银河娱乐场股份有限公司为三家最初获得批给合同的营运商之一。于2022年，银娱获授予新的博彩批给合同，期限由2023年1月1日至2032年12月31日止。银娱一直以成功打造崭新、触目及屡获殊荣的项目、产品及服务见称，加上「傲视世界 情系亚洲」的服务理念，令集团的表现持续傲视澳门市场。

集团于澳门经营三个旗舰项目：包括位于路氹、全球其中一个规模最大的综合度假城「澳門銀河™」；毗邻「澳门银河™」独一无二的娱乐及美食街新地标「澳門百老匯™」；以及位于澳门半岛、屡获殊荣的尊尚项目澳门星际酒店。

集团拥有的发展蓝图为澳门博彩营运商之中最大。随着位于路氹的新里程落成后，银娱在路氹的度假城版图将超过二百万平方米，成为全球其中一个规模最大并集度假城、娱乐及会展设施于一身的多元化综合旅游度假胜地。银娱亦会考虑大湾区及国际的拓展机遇。这些项目将有助银娱发展，并支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

于 2015 年 7 月，银娱宣布对摩纳哥公国之世界著名豪华酒店及度假村营运商「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」（Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco）作出策略性股权投资。银娱会继续与「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」积极物色海外发展机会。

银娱致力为顾客提供世界级的独特度假体验，并矢志为其经营业务之小区建立可持续发展的未来。

更多关于集团的详情，请浏览 www.galaxyentertainment.com

________________________

1 博彩数据未扣除佣金及奖励。

2 反映中介人及自营公司贵宾厅之总和。

3 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

4 博彩收益总额包括来自城市娱乐会之博彩收益。

5 反映与转码活动相关之净赢率影响。

6 博彩数据未扣除佣金及奖励。

7 反映中介人及自营公司贵宾厅之总和。

8 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

9 博彩收益总额包括来自城市娱乐会之博彩收益。

10 博彩数据未扣除佣金及奖励。

11 反映中介人及自营公司贵宾厅之总和。

12 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

13 博彩数据未扣除佣金及奖励。

14 反映中介人及自营公司贵宾厅之总和。

15 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

本通稿随附图片可通过以下网址获取：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6f79da5-d603-4f40-a09f-399aa493279c/zh-Hans

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbdfd101-0b54-4eda-ac97-19c0f820017f/zh-Hans