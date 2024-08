Baltic Horizon Fundi võlakirju tagav hüpoteek on vabastatud

Baltic Horizon Fund esitas taotluse äriühingule Triniti Collateral Agent IX OÜ, kes tegutseb agendina (edaspidi "Agent") seoses Baltic Horizon Fondi 5-aastase tähtajaga muutuva intressimääraga võlakirjadega, mille lunastustähtaeg on 2028. aastal (edaspidi "Võlakirjad"), vabastamaks BH Meraki UAB poolt Võlakirjadest tulenevate emitendi kohustuste tagamiseks seatud esimese järjekoha hüpoteek („Tagatis“).

Võlakirjade tingimuste punkti 10.2 kohaselt annab Agent nõusoleku ja võtab viivitamata kõik meetmed, mida Agent hüpoteegipidajana peaks mõistlikult võtma Tagatise vabastamiseks, tingimusel et Võlakirjade kohustuslik osaline ennetähtaegne lunastamine, nagu on sätestatud Võlakirjade tingimuste punktis 12.4, on täielikult lõpule viidud. Võlakirjade kohustuslik osaline ennetähtaegne lunastamine viidi lõpule 8. juulil 2024 .

Baltic Horizon Fund teatab käesolevaga, et Tagatis on nüüdseks vabastatud.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Saamaks börsiteateid ning uudiseid Baltic Horizon Fondilt tema projektide, plaanide ja muu kohta, registreeruge aadressil www.baltichorizon.com. Samuti on teil võimalik Baltic Horizon Fondi jälgida aadressil www.baltichorizon.com ning LinkedIn, Facebook, X ja YouTube keskkondades.