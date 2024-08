Cartier recoupe 11,2 g/t Au sur 2,0 m sur la cible VG9

Faits saillants du communiqué:

Nouveau type de minéralisation à haute teneur en or pour la cible VG9 ( FIGURE 1 ):

11,2 g/t Au / 2,0 m incluant 20,2 g/t Au / 1,0 m

9,1 g/t Au / 1,0 m



La minéralisation de la cible VG9 démarre en surface



Ces résultats se retrouvent à l’intérieur de la Zone de failles Larder Lake - Cadillac, bien connue pour ses nombreuses mines d’importance au Canada, comprenant plusieurs types de minéralisation; qui se retrouvent à des distances variables les unes des autres



VAL D'OR, Québec, 15 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSXV: ECR, FSE: 6CA) (« Cartier » ou la « Compagnie ») annonce des résultats du Programme de forage en cours pour le Projet Mine Chimo (FIGURE 2). Ce Projet est composé des propriétés Mine Chimo et East Cadillac, dont cette dernière a été acquise le 7 avril 2022. Cartier a débuté l’exploration de ce nouveau territoire en janvier 2024. Les deux propriétés sont détenues à 100% par Cartier et sont localisées à 45 km à l’Est du camp minier de Val-d’Or.

La minéralisation aurifère à haute teneur intersectée est localisée à l’intérieur de la Zone de failles Larder Lake - Cadillac, reconnue sur une distance de 20 km du Projet Mine Chimo. Le présent Programme de forage explore, actuellement, 54 cibles sur la moitié (10 km) de la longueur du potentiel de découverte aurifère du Projet.

De plus, ce nouveau type de minéralisation se retrouve dans les roches sédimentaires où les concentrations en or sont, pour ce Projet, généralement supérieures à celles retrouvées dans les roches volcaniques. La section longitudinale de la cible VG9 (FIGURE 1) illustre les hautes valeurs obtenues.

« Ces résultats présentent un deuxième type de concentration de l’or pour le Projet Mine Chimo, témoignant de l’important potentiel de ce Projet; localisé sur plus de 20 km de la Zone de failles Larder Lake - Cadillac », a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

Tableau 1: Informations détaillées des nouveaux résultats

Forage Coordonnées

UTM (m) Azimut (°)

/ Plongée (°) De

(m) À

(m) Au

(g/t) Longueur

(m) Zone

Aurifère Structure

Aurifère CH24-147 333225/5320001/351

205/-74

225,0 227,0 11,2 2,0 VG9

VG

Incluant 226,0 227,0 20,2 1,0 CH24-144 184/-60 170,0 171,0 9,1 1,0

Les longueurs des intersections minéralisées sont exprimées en longueurs mesurées le long de la carotte de forage.

L’épaisseur vraie estimée des intersections minéralisées représente environ 70 à 85% de la longueur mesurée.

Tableau 2: Informations détaillées des résultats antérieurs

Forage Coordonnées

UTM (m) Azimut (°)

/ Plongée (°) De

(m) À

(m) Au

(g/t) Longueur

(m) Zone

Aurifère Structure

Aurifère CH24-94 333253/5319894/350

160/-57

42,0 44,0 7,7 2,0 VG9

VG

Incluant 42,0 43,0 13,5 1,0 W 90-08 183/-80

59,2 61,0 14,5 1,8 Incluant 59,4 59,7 75,3 0,3

Les longueurs des intersections minéralisées sont exprimées en longueurs mesurées le long de la carotte de forage.

L’épaisseur vraie estimée des intersections minéralisées représente environ 65 à 85% de la longueur mesurée.

À propos du Projet Mine Chimo:

Avec un prix de l'or à long terme de 1 750 $ US/oz et un taux de change de 1,00 $ CA = 0,77 $ US:

ÉÉP ** positive, après-impôts: VAN 5% de 388 M$ CA et TRI de 20,8%



ERM * : 720 000 onces d’or de ressources indiquées et 1 633 000 onces d’or de ressources présumées



Tableau 3: Tableau de sensibilité du prix de l’or, tiré de l’ÉÉP (‘’PEA’’) du 26 mai 2023 **





* NI 43-101 Mineral Resources Estimate for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Québec, Canada, Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc. and Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., August 22, 2022.

** NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Chimo Mine and East Cadillac Properties, Quebec, Canada, Marc R. Beauvais, P.Eng., of InnovExplo Inc., Mr. Florent Baril of Bumigeme and Mr. Eric Sellars, P.Eng. of Responsible Mining Solutions, May, 29, 2023.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une Compagnie d'exploration basée à Val-d'Or, Québec, Canada. Les projets sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son projet phare Mine Chimo et explore ses autres projets. La Compagnie dispose d’importants appuis corporatif et institutionnel, dont Mines Agnico Eagle, O3 Mining et les fonds d'investissement du Québec.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Cartier insère dans les lots d’échantillons expédiés au laboratoire, 5 % du nombre d’échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 5% sous forme d’échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Techni-Lab (Actlabs), situé à Ste-Germaine-Boulé, Québec, Canada. Les échantillons de 3 à 5 kg sont concassés par le laboratoire jusqu’à 90 % passant une maille de 10 mesh (2,00 mm) puis 500 g d’échantillon est pulvérisés jusqu’à 90 % passant une maille de 200 mesh (0,07 mm). Les pulpes de 50 g sont analysées par pyroanalyse et sont lues par absorption atomique. Les échantillons avec des résultats ≥ 1,0 g/t et < 10,0 g/t sont analysés une seconde fois par pyroanalyse et lus par absorption atomique. Les résultats supérieurs ou égaux à 10,0 g/t Au sont eux analysés par pyroanalyse avec lecture par gravimétrie. Pour les échantillons contenant de l’or visible, 500 g de roche sont analysés par la méthode ‘’Metallic Sieve‘’.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Compagnie présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par M. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph.D., Vice-Président et M. Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans le communiqué.

Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

FIGURE 2: Programme de forage 2024 en cours du Projet Mine Chimo





