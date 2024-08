Delårsrapport 1. halvår 2024 for Aalborg Boldspilklub A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2024/28

Aalborg, 15. august 2024





Bestyrelsen har d.d. godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2024.

Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S viser i perioden et underskud på 23,3 mio. kr. mod et underskud på 21,9 mio. kr. for samme periode i 2023.



Målet om hurtigst muligt at vende tilbage til 3F Superligaen blev i maj 2024 indfriet, men samtidig har det været en nødvendighed for klubbens velbefindende og generelle økonomiske situation med markante besparelser. Herunder har det været en opgave at genstrukturere klubbens sportslige setup for at lægge et bæredygtigt fundament for AaB.

Nye kompetencer og ny energi er blevet tilført på en række nøglepositioner, og samtidig med at der er sket en stor udskiftning i spillertruppen og på andre områder omkring holdet, en udskiftning der var nødvendig for at styre klubben tilbage på sporet både sportsligt og økonomisk og for at fremme genopretningen i de kommende år, så er der også kommercielt foretaget et retningsskifte.

Faktuelt har AaB i de første fire spillerunder med godt 22 år på holdet og i truppen haft den yngste gennemsnitsalder i sæsonens 3F Superliga, og den sportslige strategi har – udover naturligvis at skabe resultater – fokus på til stadighed at styrke AaB Akademiet og udvikle en begejstrende og energisk spillestil, der forbinder klubben med og skaber et fælleskab, en samhørighed og en glæde for fansene, den almindelige tilskuer og alle øvrige interessenter.

Denne del bringer en positiv afsmitning til omgivelserne, herunder AaB’s fans, sæsonkortholdere, tilskuere og øvrige partnere.



Indtægterne i første halvår 2024 udgør 26,7 mio. kr. mod 48,7 mio. kr. for samme periode i 2023. Faldet skyldes hovedsageligt nedrykning til NordicBet Ligaen, hvor der i første halvår 2024 er en væsentlig reduktion af TV-indtægter, derudover er der sket et fald i match-day indtægterne på 3,0 mio. kr. Dette fald kan henføres til deltagelse i pokalfinalen 2023, mens der i 2024 udelukkende blev spillet NordicBet Liga.

Omkostningerne er faldet samlet med 14,1 mio. kr. i forhold til samme periode i 2023 og udgør i alt 47,8 mio. kr. Denne reduktion skyldes effekten af de besparelser på omkostningerne, der er effektueret i 2023, og som har haft positiv effekt i 2024.

Resultat af transferaktiviteter viser i første halvår af 2024 et resultat på i alt plus 0,7 mio. kr., mens samme periode sidste år var et resultat på minus 3,7 mio. kr..

AaB’s egenkapital udgør 77,2 mio. kr. pr. 30. juni 2024. Der er i juni 2024 gennemført en kapitalforhøjelse med et nettoprovenu på 44,5 mio. kr. Den totale likvide beholdning udgør 67,2 mio. kr.

På baggrund af delårsrapportens resultat på minus 23,3 mio. kr. før skat og oprykningen til 3F Superliagen fastholder AaB forventningerne til årets resultat fra niveauet minus 25 mio. kr. til minus 35 mio. kr.

I ovenstående er indregnet spillersalg, investering i spillertruppen og setup i den sportslige sektor samt en stigning i indtægter efter oprykningen til 3F Superligaen. Derudover vil der i forbindelse med afsluttet strategiarbejde blive foretaget investeringer i kommerciel retning.



Venlig hilsen

Aalborg Boldspilklub A/S

Michael Tuxen Boll

Administrerende direktør

For yderligere oplysninger:

Michael Tuxen Boll +45 2886 2620

