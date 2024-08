Command Alkon agiliza processos operacionais com maior visibilidade no cumprimento de pedidos

SÃO PAULO, Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Command Alkon, líder em software e soluções para a indústria de construção, lança a solução Dispatch em nuvem no mercado brasileiro. Esta ferramenta proporciona visibilidade integral nas operações de materiais de construção, permitindo que funcionários, fornecedores e clientes acessem o status atualizado dos pedidos a qualquer momento e de qualquer lugar.



A Command Alkon está integrando o despacho em nuvem a todas as suas soluções líderes de ponto de venda, começando com o Dispatch para concreto usinado. Os usuários podem gerenciar suas atividades diárias por meio de acesso móvel a partir de qualquer dispositivo.

“Apresentamos oficialmente o produto na Concrete Show no Brasil, e a receptividade foi extremamente positiva”, disse Leo Marthe, vice-presidente de vendas internacionais da Command Alkon. “Um dos fatores críticos para o sucesso em projetos de construção é a gestão eficaz de custos e tempo. O Dispatch foi projetado para aumentar a produtividade e gerar resultados excepcionais em desempenho de projetos, cronograma e gestão de força de trabalho. Conectado a uma rede baseada em nuvem, oferece verdadeira visibilidade empresarial, permitindo que o pessoal de campo e o despacho trabalhem com informações precisas e em tempo real.”

A migração de soluções locais para o Dispatch em nuvem pode reduzir significativamente os custos operacionais, facilitar integrações e atualizações, proporcionar melhor suporte e uma abordagem proativa para questões do sistema, além de simplificar os processos contábeis.

A experiência dos motoristas também é significativamente aprimorada com o Dispatch. Integrações com dispositivos de rastreamento permitem que os motoristas operem com um único aplicativo, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes soluções. Os motoristas recebem notificações em tempo real sobre os próximos passos no processo de entrega, enquanto todos – incluindo os clientes – têm visibilidade sobre o progresso das entregas.

Operações, Qualidade, Produção e Vendas têm acesso imediato ao status de cada pedido através do Dispatch. Os membros da equipe podem facilmente fazer login no aplicativo de despacho, seja pelo celular ou pela web.

Para mais informações, visite site da Command Alkon.

Contact:

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com