Technologies D-BOX annonce un renouvellement de son conseil d’administration avec une liste proposée d’administrateurs et tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires le 25 septembre 2024

MONTRÉAL, 15 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, a le plaisir d’annoncer que le conseil d’administration de la Société a confirmé que l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société (l’« assemblée ») aura lieu sous forme virtuelle le mercredi 25 septembre 2024 à 10 h (HE). D-BOX est aussi heureuse d’annoncer les sept candidats en lice aux élections des administrateurs de la Société lors de l’assemblée.



La liste de candidats proposée a été soigneusement élaborée à la suite d’une implication avec des actionnaires, et comprend trois administrateurs actuels et quatre nouveaux candidats à titre d’administrateurs indépendants. Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX, ainsi que les administratrices indépendantes Brigitte Bourque et Zrinka Dekic, sont candidats à la réélection. Les nouveaux administrateurs indépendants nommés sont Daniel Marks, Dave McLurg, Marie-Claude Boisvert et Naveen Prasad. Denis Chamberland, Louis Bernier, Luc Martin et Jean-Pierre Trahan ont indiqué au conseil d’administration qu’ils ne se représentaient pas à l’assemblée.

Denis Chamberland, président du conseil d’administration, a commenté la composition proposée du conseil d’administration : « Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli avec D-BOX au cours des dernières années. Nous avons surmonté la pandémie de COVID-19 et les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale. Au cours des deux derniers exercices financiers, les activités de D-BOX ont connu une remontée avec une forte croissance des revenus et de la rentabilité. Maintenant que D-BOX poursuit l’accélération de sa croissance rentable dans ses principaux marchés commerciaux, il est temps d’avoir de nouvelles perspectives et des expériences plus variées pour guider D-BOX dans sa prochaine phase de croissance ».

« La liste d’administrateurs proposée comprend quatre nouveaux administrateurs indépendants dotés d’une solide expérience en matière de gouvernance, de leadership stratégique, d’exploitation et de finances qui apporteront des perspectives nouvelles et pertinentes. Si elle est approuvée lors de l’assemblée, elle constituera un conseil d’administration plus diversifié », a commenté Denis Chamberland, président du conseil d’administration. Sébastien Mailhot, chef de la direction de D-BOX, et les autres membres du conseil d’administration, aimeraient remercier Denis Chamberland, Louis Bernier, Luc Martin et Jean-Pierre Trahan pour leur contribution à D-BOX par une gouvernance solide tout au long de leur mandat respectif. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs projets.

Des biographies résumées de chacun des nouveaux candidats aux postes d'administrateurs sont présentées ci-dessous. Des informations supplémentaires concernant les candidats aux postes d'administrateurs ainsi que l'assemblée sont disponibles dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 14 août 2024, dont une copie est disponible sur le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Daniel Marks

M. Marks est président de Stonehouse Capital Management Inc. Il a occupé divers postes au sein des conseils d’administration d’Intrinsyc Technologies Inc, de Pacific Safety Products Inc et de MTI Global Inc, qui ont toutes été vendues à prime. Avant de se joindre à Stonehouse, M. Marks a occupé des postes chez Polar Securities Inc, Citibank, Republic National Bank of New York et TD Securities. M. Marks est titulaire d’un titre d’analyste financier agréé (CFA) et d’un MBA en finance de l’Université McMaster.

M. Marks et Stonehouse contrôlent 9,72 % des actions ordinaires en circulation de D-BOX. Fort d’une expérience dans les marchés financiers et la stratégie d’entreprise, M. Marks pourra jouer un rôle clé dans l’optimisation de la structure du capital et du modèle d’affaires de la Société.

Dave McLurg

M. McLurg est un investisseur privé, conseiller et membre du conseil d’administration qui possède plus de quarante ans d’expérience en matière de leadership stratégique et de revenus. Il a fait ses preuves en guidant les organisations dans leur croissance et leur transformation. Actuellement, il est fondateur et chef de la direction de The Board International, un cabinet de conseil stratégique mondial; associé fondateur et président d’Anavate Partners, un cabinet de conseil en planification basé sur le cloud; cofondateur et président du conseil de Clarity.Video, une application de messagerie vidéo et de vente; président de McLurg Investments, un fonds en phase de croissance; et associé de Chivino, un fournisseur de rénovation de cuisines et de salles de bains. Il siège au conseil d’administration d’Integrity Building Corp, WireBuzz et GameTruck Licensing. M. McLurg a précédemment cofondé CaptureNet, une société SaaS de soins de santé acquise par Millennia. Outre ses fonctions au sein de l’entreprise, il conseille Partners Worldwide sur la lutte contre la pauvreté et est mentor à la W. P. Carey School of Business de l’Arizona State University.

Marie-Claude Boisvert

Jusqu’au 31 mars 2021, Marie-Claude Boisvert assumait la fonction de première vice-présidente, Services aux entreprises au Mouvement Desjardins. Madame Boisvert a œuvré pendant plus de 35 ans dans le financement d’entreprises. Elle s’est jointe au Mouvement Desjardins en 1994, où elle a occupé diverses fonctions, dont celle de chef de l’exploitation de Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif jusqu’à sa nomination. Elle siège sur divers conseils d’administration, dont celui du groupe Harnois Énergies, où elle est présidente du comité ressources humaines, et celui du commandité de Fonds Finalta Capital inc. Auparavant, elle a siégé à de nombreux conseils d’administration, dont celui de l’Administration portuaire de Montréal, où elle a été présidente du CA ainsi que de plusieurs comités sur une période de 9 ans. Mme Boisvert figure depuis 2010 au prestigieux palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada dans la catégorie Dirigeants d’entreprises.

Naveen Prasad

M. Prasad a récemment cofondé Cottage Industry Media et occupe le poste de coprésident et directeur général, où il est responsable du développement et de la production de contenu supérieur. En outre, M. Prasad est propriétaire d’Impossible Objects, une société de production de fichiers et de télévision lancée en 2017. Il est actuellement président du Fonds Bell. M. Prasad était auparavant président de VICE Media au Canada, où il a été chargé de restructurer et de superviser ses divisions de studio, d’édition numérique et d’information, ainsi que son agence de création, VIRTUE. Avant de rejoindre VICE, M. Prasad a été l’un des principaux architectes qui ont contribué à faire d’Elevation Pictures le plus grand distributeur indépendant de films au Canada, en tant que vice-président exécutif et directeur général lors de son lancement. Il a également occupé le poste de vice-président principal de la télévision et du numérique chez eOne et Alliance Films.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l’ensemble du corps et en stimulant l’imagination par les effets de mouvements, de vibration et de texture. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. La société Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Visitez D-BOX.com.

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation financière ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, les projets, les activités, les objectifs, les opérations, la stratégie, les perspectives commerciales, les résultats financiers et la situation de la Société.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, la capacité d’augmenter les revenus basés sur les redevances et de générer une croissance rentable. Ces éléments et d’autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs sont décrits à la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2024, dont une copie est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, de circonstances ou d’événements subséquents ou pour toute autre raison.

La Société met en garde les lecteurs que les risques énumérés ci-dessus ne sont pas les seuls susceptibles de la toucher. D’autres risques et incertitudes, pour l’instant non connus de la Société ou que celle-ci juge négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.

