拓展美国业务：SolarMax Technology 在加利福尼亚州新建商业太阳能项目

河滨，加利福尼亚州, Aug. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 综合太阳能公司 SolarMax Technology, Inc. (Nasdaq SMXT)（以下简称 “SolarMax” 或“公司”）就加利福尼亚州一个重要的全新商业太阳能项目，签署了非约束性投资意向书。 该项目位于圣何塞地区的一个大型购物中心，标志着 SolarMax 在美国商业市场扩大太阳能开发能力的持续性战略又向前迈进一步。



拟议的加利福尼亚州项目包括开发和管理一座 4.17 兆瓦 (MW) 的光伏太阳能发电厂和一个 2.0 兆瓦 (MW) 的储能系统。 作为项目的一部分，SolarMax 还将监督购物中心房顶的更换，以支持全新太阳能基础设施。

“我们战略增长计划的一个关键组成部分是，在美国拓展商业太阳能开发服务。”SolarMax 首席执行官 David Hsu 表示。 “通过利用在大型太阳能项目上的成功经验，我们相信自己已经做好准备，在蓬勃发展的美国太阳能市场上占据重要的一席之地，而完成这个项目将是我们前进道路上的又一个重要里程碑。”

该项目的购电协议 (PPA) 将提供长期框架，以支持太阳能和储能系统的融资、所有权和运营。 SolarMax 将寻求 PPA 投资者为项目提供资金，从而在协议有效期内提供即时和持续价值。

该项目取决于购物中心所有者与 SolarMax 之间最终协议的谈判和执行情况、SolarMax 为该项目获得融资来源并与融资来源谈判协议（融资来源在项目完成后拥有该项目）以及项目所有者与购物中心所有者就向后者出售项目所发电量的协议谈判情况。

太阳能是美国增长最快的可再生能源，美国目前是全球第二大光伏市场。 美国能源信息署预测，该国太阳能发电量将增长 75%，即从 2023 年的1,630 亿千瓦时 (kWh) 增至 2025 年的 2,860 亿千瓦时 (kWh)。

SolarMax 正在利用其成熟的大型太阳能项目经验，通过推出全面的开发服务，致力于将自己打造成美国商业太阳能项目的首选供应商。

SolarMax 的商业太阳能开发产品包括先进技术、定制化解决方案和以客户为中心的项目管理方法，目标是在预算范围内按时交付项目。

关于 SolarMax Technology Inc.

SolarMax 成立于 2008 年，总部位于加利福尼亚州，是太阳能和可再生能源领域的领军企业，致力于让可持续能源既方便又经济。 SolarMax 已在加利福尼亚州建立了稳固业务，并于 2016 年开始在中国运营。 SolarMax 希望通过旨在扩大美国商业太阳能开发服务和 LED 照明解决方案规模的战略举措实现强劲增长，同时扩大其住宅太阳能业务。 如需了解更多信息，请访问 www.solarmaxtech.com。

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前瞻性陈述

本新闻稿包含《1933 年证券法》（修订版）（“《证券法》”）第 27A 条、《1934 年证券交易法》（修订版）第 21E 条及《1995 年私人证券诉讼改革法》（修订版）所定义的特定前瞻性陈述，并受上述法律规定的安全港保护。 前瞻性陈述基于某些假设，描述公司的未来计划、战略和预期，一般可以通过使用“相信”、“期望”、“或许”、“将”、“应该”、“会”、“可能”、“寻求”、“意图”、“计划”、“目标”、“预计”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”或其他类似术语来识别，但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。 除历史事实陈述外，本新闻稿中的所有陈述，包括有关公司战略、前景、财务状况、运营、成本、未来计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。 可能导致公司实际结果及财务状况与前瞻性陈述存在实质性差异的重要因素。 此类前瞻性陈述存在风险和不确定性，包括但不限于 SolarMax 与购物中心所有者谈判合同、确定项目融资来源并与之签订融资协议的能力，融资来源与购物中心所有者签订太阳能系统产生的太阳能电力销售协议的能力，SolarMax 作为商业太阳能系统供应商在美国获得认可的能力，SolarMax 将其在中国的经验（自 2021 年以来，SolarMax 尚未在中国完成安装）转化为当前美国市场的能力，公司于 2024 年 4 月 16 日向美国证券交易委员会提交的截至 2023 年 12 月 31 日 10-K 表格年度报告中 “前瞻性陈述的重要提醒”、“项目 1A. 风险因素”和“项目 7. 管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”中描述的内容，以及公司于 2024 年 5 月 15 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 3 月 31 日 10-Q 表格季度报告中“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”中描述的内容。 除非适用法律要求，否则 SolarMax 没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因而在陈述发布日之后更新或修改，还是为反映意外事件发生而更新或修改。 您在阅读本新闻稿时应了解，我们未来的实际结果可能与我们的预期存在重大差异。

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