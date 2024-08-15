SolarMax Technology 透過於加州的全新商業太陽能項目，擴大在美國的影響力

河濱市，加州, Aug. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 綜合太陽能源公司 SolarMax Technology, Inc. (Nasdaq SMXT)（下稱「SolarMax」或「該公司」）為加州一項重大的全新商業太陽能項目簽訂了不具約束效力的投資意向書。 該項目位於聖荷西 (San Jose) 地區的一座主要商場，此舉標誌著 SolarMax 擴展在美國商務市場太陽能開發能力的持續策略又再邁進一步。



擬定的加州項目包括發展及管理 4.17 兆瓦 (MW) 的光伏太陽能發電廠，以及 2.0 兆瓦的能源儲存系統。 作為項目的一部分，SolarMax 亦會監督商場樓頂的置換工作，為支援全新的太陽能基礎設施做好準備。

SolarMax 的行政總裁 David Hsu 提到：「在本公司的策略增長計劃中，在美國擴展商用的太陽能開發服務為當中關鍵的構成部分。 通過善用我們在大型太陽能項目中累積得來的經驗，要在發展蓬勃的美國太陽能市場中佔據重要一席，我們相信已為此作出充分準備，而完成該項目亦標誌著我們在過程中踏上了另一個重要的里程碑。」

此項目的購電協議 (Power Purchase Agreement, PPA) 將會提供一個長期的架構，以支援太陽能和儲能系統的融資、擁有權及營運。 SolarMax 將尋求購電協議的投資者為項目提供資金，於協議期內提供即時和持續的價值。

該項目仍有待商場的業主與 SolarMax 進行協商並簽訂最終協議，SolarMax 現正為項目取得融資來源，並正與融資來源洽談協議當中，當項目完成時，融資來源將會擁有該項目，而項目持有人與商場業主之間將就項目生產所得的電力銷售予商場業主達成協議。

在美國，太陽能為發展最迅速的可再生能源來源。美國目前為全球第二大規模的光伏 (PV) 市場。 U.S. Energy Information Administration（美國能源信息署）預計美國太陽能的產量將由 2023 年的 1,630 億千瓦⋅時 (kWh) 上升至 2025 年的 2,860 億千瓦⋅時，增幅達 75%。

透過推出綜合開發服務，SolarMax 正善用其於大型太陽能項目方面的實證經驗，力求將公司打造成為美國商業太陽能項目的首選供應商。

SolarMax 商業太陽能開發提供的產品包括先進的技術、為客戶量身定制的解決方案，及以客戶為中心的項目管理方式，目標是在預算範圍內準時交付項目。

關於 SolarMax Technology Inc.

總部設於美國加州的 SolarMax 成立於 2008 年，為太陽能及可再生能源產業中的頂尖企業，致力於生產容易獲得和負擔得起的可持續能源。 SolarMax 在加州建立了強大的影響力，並於 2016 年起在中國開展業務。 SolarMax 希望透過策略性舉措實現強勁增長，這些舉措旨在擴大於美國的商業太陽能開發服務和 LED 照明解決方案，並同時擴展其住宅太陽能業務。 欲了解更多資訊，請瀏覽 www.solarmaxtech.com。

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前瞻性陳述

本新聞稿載有經修訂的《1933 年證券法》(Securities Act of 1933) 第 27A 條（「證券法」）和經修訂的《1934 年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 條，以及經修訂的《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述，旨在獲得於該等章節下所產生的安全港條款所保障。 前瞻性陳述會基於某些假設，並描述了該公司的未來計劃、策略和預期，通常可透過使用前瞻性詞語來識別，例如「相信」、「期望」、「可能」、「將要」、「應該」、「會」、「可以」、「尋求」、「打算」、「計劃」、「目標」、「預測」、「估計」、「預計」、「策略」、「未來」、「有可能」或其他類似詞語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。 除歷史事實陳述以外，本新聞稿中所包含有關於該公司的策略、前景、財務狀況、營運、成本、計劃及目標的一切陳述，均為前瞻性陳述。 一些重要因素可能會導致公司的實際業績及財務狀況與前瞻性陳述中所指的存有重大差異。 此等前瞻性陳述會存在風險和不確定性，當中包括但不限於 SolarMax 與商場業主協商合約及確認項目融資來源，並與其達成融資協議的能力；以及融資來源就太陽能系統所產生太陽能的銷售，與商場業主達成協議的能力；SolarMax 在美國獲接納成為商業太陽能系統供應商的能力；SolarMax 將其在中國大陸的經驗（自 2021 年起未嘗完成過安裝）轉而應用到現時美國市場的能力，及公司於 2024 年 4 月 16 日向美國證券交易委員會提交，截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告中「前瞻性陳述之警示聲明」「項目 1A. 風險因素」，及「項目 7. 管理層對財務狀況及營運業績之討論及分析」中所述；以及公司於 2024 年 5 月 15 日向美國證券交易委員會提交，截至 2024 年 3 月 31 日的 10-Q 表格季度報告中「管理層對財務狀況及營運業績之討論及分析」中所述之內容。 除法律要求外，於前瞻性陳述作出的日期後，SolarMax 不會承擔對任何陳述作更新或修訂的責任，或反映未預料到事件的發生，無論是由於新資訊、未來事件或其他原因所導致。 閣下閱讀本新聞稿時，應理解到本公司的實際未來業績有可能跟預期出現重大差異。

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