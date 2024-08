Bezirk Futian in Shenzhen fördert öffentliches Bewusstsein und Engagement für den Schutz der städtischen Tierwelt

SHENZHEN, China, Aug. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein gigantischer, aber sanftmütiger Brydewal begegnet einem riesigen Schiff in den Küstengewässern, chinesische Teichreiher und Moorhühner erweitern den natürlichen Lebenszyklus in einem Lotusteich in einem Park und Fische schwimmen frei, während Möwen neben Reihern in der Bucht von Shenzhen aufsteigen ... Am 15. August, dem zweiten nationalen Tag der Ökologie in China, fand im Bezirk Futian in Shenzhen die Veranstaltung „Vibrant Life in the Beautiful Futian: Wild City Residents: A Shenzhen Story Fans' Expedition in Futian 2024“ (Lebendiges Leben im schönen Futian: Wilde Stadtbewohner: Eine Expedition der Fans der Geschichte von Shenzhen in Futian 2024) statt, die den Bürgern einen Einblick in den Alltag der in der Stadt lebenden Wildtiere ermöglichte.



Wild City Residents: A Shenzhen Story ist ein Dokumentarfilm zum Thema Ökologie, der vom Futian District Convergence Media and Cybersecurity Information Center und einem renommierten Dokumentarfilmproduzenten aus Shenzhen koproduziert wurde. Die Dokumentarserie bietet den Zuschauern einen Einblick in die Fortpflanzung und die Lebensgeschichten von über 20.000 Wildtieren in mehr als 1.000 Parks in Shenzhen und berührt die Herzen der Zuschauer mit ihrer Darstellung der harmonischen und komplexen Beziehung zwischen Mensch und Natur.

Deng Kangyan, der renommierte Dokumentarfilmproduzent hinter der Serie, beschrieb Wild City Residents: A Shenzhen Story als eine „Werbetafel“, die von den unzähligen in Shenzhen lebenden Arten gestaltet wurde und die Zuschauer dazu anregt, intensiver über das Dauerthema der nachhaltigen Entwicklung zwischen Mensch und Natur nachzudenken.

In Shenzhen wird die grüne Entwicklungsphilosophie in das Gefüge der Stadtentwicklung eingewoben und ebnet den Weg für eine nachhaltige Zukunft. Die poetische Behausung der „wilden Stadtbewohner“ in Shenzhen verkörpert das Engagement der Stadt für eine grüne Entwicklung. In dieser Megastadt sind neben ihren menschlichen Bewohnern über 20.000 Tierarten in Buchten, Bergen, Seen und Parks beheimatet. Davon stehen mehr als 140 Arten unter dem besonderen Schutz des Staates.

Shenzhen ist ein Vorreiter bei der Förderung der ökologischen Zivilisation. Die Fertigstellung des ökologischen Korridors zwischen dem Meilin-Berg und dem Yinhu-Berg (Kunpeng-Probebrücke Nr. 1) erregte Anfang des Jahres große Aufmerksamkeit. Die Brücke verbindet nicht nur die Grünflächen im Yinhu- und Meilin-Gebirge, sondern dient auch als wichtiger Korridor für die Migration von Wildtieren.

Nach Angaben von Beamten des Managementbüro des Amtes für Ökologie und Umwelt der Stadtverwaltung Shenzhen für Futian ist die Kunpeng-Probebrücke Nr. 1 ein Fußgängerweg mit einem ökologischen Korridor, der dem Schutz der Tierwelt dient. Sie ist Teil der Shenzhen-Initiative „Mountain-Sea Vistas“ und des Projekts „Five Parks Link“, das den Meilin Mountain Park, den Yinhu Mountain Park, den Bijia Mountain Park, den Central Park und den Lianhua Mountain Park miteinander verbindet. Mit Hilfe von Maßnahmen wie dem „Landschaftsbefeuchtungssystem“ und der Nachbildung von Lebensräumen wurde die größte ökologische Isolationszone in den zentralen Bergen von Shenzhen erfolgreich „überbrückt“.

Daten des Büros für Stadtverwaltung und umfassende Strafverfolgung des Futian-Bezirks zeigen, dass Wildkameras seit Anfang dieses Jahres über 240 Überquerungen der Korridorbrücke durch Wildtiere, darunter Leopardkatzen und Wildschweine, aufgezeichnet haben. Außerdem konnten sich die Rotbauch-Baumhörnchen und die maritimen Streifenhörnchen, die lange Zeit auf den gegenüberliegenden Seiten des Bijia-Bergs und des Lianhua-Bergs getrennt lebten, endlich „wieder vereinen“.

Jetzt, da sich die Umweltbedingungen in Shenzhen weiter verbessern, kommen jedes Jahr Schwarzgesichtlöffler zur Überwinterung in den Futian-Bezirk. In dem Bezirk sind auch andere Arten, die unter besonderem staatlichem Schutz stehen, und seltene Arten wie die Kleine Indische Zibetkatze, der Fischotter, die Leopardkatze, die Gelbbrustammer, die chinesische Fleckschnabelente und der Wellenreiher wieder aufgetaucht; außerdem hat sich die Palmfarnpopulation am Xianhu-See erholt.

