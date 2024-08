Futian de Shenzhen Incentiva a Atenção do Público e o Envolvimento na Conservação da Vida Silvestre Urbana

SHENZHEN, China, Aug. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Uma baleia de Bryde gigante porém dócil encontra um navio enorme em águas costeiras; garças chinesas e pântanos comuns estendem o ciclo natural da vida em um lago de lótus em um parque; e peixes nadam livremente enquanto gaivotas voam ao lado de garças na Baía de Shenzhen... No dia 15 de agosto, o segundo Dia Nacional da Ecologia da China, o Distrito Futian de Shenzhen sediou o evento "Vibrant Life in the Beautiful Futian: Wild City Residents: A Shenzhen Story Fans’ Expedition in Futian 2024” (Vida Vibrante no Lindo Futian: Vida Silvestre na Cidade: Expedição para os Fãs da História de Shenzhen em Futian em 2024) com uma prévia do cotidiano dos animais silvestres que vivem na cidade.



Wild City Residents: A Shenzhen Story é um documentário com tema ecológico coproduzido pelo Futian District Convergence Media and Cybersecurity Information Center e um renomado produtor de documentários de Shenzhen. A série de documentários oferece aos espectadores um vislumbre da reprodução e das histórias de vida de mais de 20.000 populações de animais silvestres em mais de 1.000 parques em Shenzhen, tocando o coração do público com seu retrato da relação harmoniosa e intrincada entre a humanidade e a natureza.

Deng Kangyan, o aclamado produtor de documentários por trás da série, descreveu Wild City Residents: A Shenzhen Story como um "outdoor” com as inúmeras espécies que vivem em Shenzhen, inspirando os espectadores a refletir mais profundamente sobre o tema constante do desenvolvimento sustentável entre a humanidade e a natureza.

Em Shenzhen, a filosofia de desenvolvimento verde é parte integral do desenvolvimento urbano, abrindo caminho para um futuro sustentável. A morada poética dos "moradores silvestres da cidade” em Shenzhen simboliza o compromisso da cidade com o desenvolvimento verde. Esta megacidade abriga mais de 20.000 espécies em baías, montanhas, lagos e parques, ao lado dos seus residentes humanos. Destas espécies, mais de 140 estão sob proteção especial do Estado.

Shenzhen tem sido inovadora no avanço da civilização ecológica. No início deste ano, o encerramento do Meilin Mountain-Yinhu Mountain Ecological Corridor (Kunpeng Trial No. 1 Bridge) (Corredor Ecológico da Montanha Meilin-Yinhu (Ponte Kunpeng Trial No. 1) chamou a atenção de todos. A ponte não só liga as vias verdes da Montanha Yinhu com as da Montanha Meilin, mas também serve como um corredor vital para a migração da vida silvestre.

De acordo com funcionários do Departamento de Gestão Futian do Departamento de Ecologia e Meio Ambiente do Município de Shenzhen, a ponte Kunpeng Trial No. 1 integra um caminho de pedestres com um corredor ecológico projetado para proteger a vida silvestre. Ela faz parte da iniciativa "Mountain-Sea Vistas" de Shenzhen e do projeto "Five Parks Link", que liga os parques Meilin Mountain Park, Yinhu Mountain Park, Bijia Mountain Park, Central Park e Lianhua Mountain Park. Através de esforços como o "sistema de umidificação da paisagem” e a replicação do habitat, a maior zona de isolamento ecológico nas Montanhas Centrais de Shenzhen foi "religada" com sucesso.

Dados do Departamento de Administração Urbana e Aplicação da Lei Abrangente do Distrito de Futian revelam que, desde o início deste ano, as câmeras da vida silvestre capturaram mais de 240 travessias da ponte do corredor por animais silvestres, incluindo leopardos-asiáticos e javalis. Além disso, esquilos arborícolas de barriga vermelha e esquilos de listras marítimas, separados há muito tempo em lados opostos da Montanha Bijia e da Montanha Lianhua, finalmente puderam "se reunir".

Com a contínua melhoria do ambiente ecológico de Shenzhen, o Distrito de Futian passou a receber colhereiros pretos durante o inverno todos os anos. O distrito também observou o reaparecimento de outras espécies sob proteção especial do Estado e espécies raras, incluindo: a pequena civeta indiana, a lontra euro-asiática, o leopardo-asiático, o pato de peito amarelo, o pato chinês de bico manchado e a garça noturna malaia, bem como a população de cicadáceas no lago Xianhu.

