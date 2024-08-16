Matmerize, Inc. 推出基於語言模型的專業聚合物工具「ASKPOLY」

亞特蘭大, Aug. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 人工智能驅動聚合物設計領域的巨頭 Matmerize, Inc ，現欣然宣佈將會把進階語言模型功能 ASKPOLY 整合至其旗艦聚合物性能預測和生成設計軟件 PolymRize™ 。



利用進階語言模型徹底改變聚合物科學

ASKPOLY 充分利用大型語言模型 (LLM)、模型預訓練、微調以及聚合物語料庫中所蘊含大量知識等的最新發展。 ASKPOLY 可以透過自然語言查詢，以預測特性、產生新的聚合物化學成分以及優化複合材料或配方成分。 此工具旨在補充和增強 PolymRize™ 的預測能力。

ASKPOLY 經過 Matmerize 知識庫和廣泛的聚合物語料庫的模型預訓練，可以對純聚合物和複合材料進行準確的性能預測。 使用者可以使用專有數據和文字來微調 ASKPOLY，以實現高度準確的客製化預測和設計。 所有使用者資料均受到保密、安全且絕不共享。

提升使用者體驗和預測準確性

PolymRize™ 引進了 ASKPOLY，這不僅為使用者提供簡單直觀的體驗，同時持續地顯著提高了平台的預測準確性、靈活性和通用性。 ASKPOLY 讓使用者能夠運用自然語言查詢與系統互動，從而更方便地發揮過往知識而不會缺漏。

ASKPOLY 整合至 PolymRize™ 後，透過簡單直觀的介面為研發化學家和科學家提供先進的人工智能工具，從而簡化了一系列工業應用的聚合物設計和開發流程。

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對創新的承諾

Matmerize, Inc. 行政總裁 Rampi Ramprasad 表示：「Matmerize 致力透過開拓和推動原料上的人工智能，以突破聚合物設計的界限。ASKPOLY 的集成引入 PolymRize™，這不僅增強了平台的功能，還強化了我們為客戶提供最新工具以實現聚合物研發轉型的承諾。」

關於 Matmerize, Inc.

Matmerize, Inc. 成立於 2021 年，是處於材料科學行業人工智能和機器學習前沿的公司。 Matmerize 的宗旨是徹底改變材料的設計和開發方式，提供創新的解決方案，使公司能夠優化其研發流程。 PolymRize™ 平台將最先進的技術與豐富的聚合物行業專業知識相結合，彰顯 Matmerize 對追求卓越的承諾。

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