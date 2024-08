NIBE Industriers (publ) vd och koncernchef, Gerteric Lindquist, kommenterar företagets första halvår 2024

Första halvåret präglat av stora omställningar

Åtgärdsprogrammet genomförs till följd av stora lagerneddragningar i distribu-tionsleden, fortsatt högt ränteläge och historiskt låg fastighetproduktion – samtidigt väntar vi oss under andra halvåret en successiv förbättring av efter-frågan inom samtliga tre affärsområden.

Koncernens omsättning minskade under perioden med 16,8% (jämfört med en tillväxt på 27,6% föregående år) varav den organiska minskningen uppgick till 22,3% (jämfört med en organisk tillväxt på 22,1% föregående år). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster reducerades under perioden med 67,1%, jämfört med motsvarande period ifjol, och rörelsemarginalen reducerades från 15,3% till 6,1%. Justerat resultat efter finansnetto reducerades med 82,7% och vinstmarginalen minskade till 3,0% (14,3%).

På väg mot acceptabla lager

I likhet med inledningen av första halvåret har även resten av perioden präglats av distributionsledens arbete med att sänka sina lagernivåer, framför allt vad gäller värmepumpar och braskaminer. Detta har fortsatt inneburit att orderingången till producentledet varit svag och inte motsvarat antalet produkter som faktiskt installerats till konsument. Vi bedömer dock distributionsledens lagerjusteringar, som pågått under drygt nio månader, till övervägande del nu vara genomförda i det stora flertalet marknader. Detta bör i sin tur innebära att tillverkarledets produktionsvolymer framgent bättre kommer att motsvara konsumenternas verkliga efterfrågan. De tyska distributionsleden utgör dock ett undantag och bedöms behöva ytterligare ett eller ett par kvartal för att komma ner till acceptabla nivåer.

Bakgrunden är välkänd

De under slutet av 2022 och hela 2023 kraftiga och snabba räntehöjningarna i framför allt Europa och Nordamerika har haft en avsevärt dämpande effekt i konsumentledet, samtidigt som nyproduktionen av bostäder och kommersiella fastigheter kraftigt bromsats in. Detta har huvudsakligen haft en negativ påverkan på efterfrågan av värmepumpar och braskaminer. Under början av sommaren har några centralbanker sänkt sin styrränta och den allmänna uppfattningen synes vara att såväl Sverige som övriga Europa och Nordamerika står inför ett antal relativt snabba räntesänkningar. Detta bör rimligen få en positiv effekt genom att den allmänna konsumtionsviljan, liksom intresset för att investera i nyproduktion av fastigheter, stimuleras.

Avgörande för att nå klimatmålen

Utfasningen av fossila bränslen går fortfarande alldeles för långsamt för att världen ska kunna nå uppställda klimatmål. Ett av de stora hindren i omställningen är den politiska otydligheten när det gäller omställningsstöden till installation av värmepumpar samt den, i flera länder, oproportionerligt stora prisskillnaden mellan fossila bränslen och el räknat per kilowattimme.

Positiva utsikter för halvledare

Halvledarindustrin, som på grund av framför allt amerikanska handelsrestriktioner visavi Kina, haft en avsevärd tillbakagång börjar nu se en viss ljusning. Flera nya fabriker för tillverkning av halvledare är under uppförande i framför allt USA, men även i Europa, vilket bedöms redan mot slutet av innevarande år få en positiv påverkan på maskintillverkare och deras leverantörer.

Vår samlade bild

Sammanfattningsvis är vår bedömning att efterfrågesituationen i tillverkarledet till största delen har bottnat ur under första halvåret och successivt kommer att förbättras under andra halvåret.

Åtgärdsprogrammet lanserat

Som tidigare kommunicerats inleddes den 18 mars ett omfattande åtgärdsprogram för att anpassa verksamheten till det rådande efterfrågeläget. Den årliga besparingen beräknas uppgå till cirka 750 Mkr till en engångskostnad om cirka 1 095 Mk.

Affärsområdet NIBE Climate Solutions har framgångsrikt och i det närmaste helt genomfört sina delar av åtgärdsprogrammet. Åtgärderna, som vidtagits för att effektivisera organisationen och minska omkostnader på både kort och lång sikt, har påverkat verksamheten redan under periodens andra hälft. Samtidigt pågår kontinuerliga lanseringar av nya värmepumpsmodeller, baserade på miljövänliga köldmedier och avancerad styrning, för att ytterligare stärka vår marknadsposition. Det helt nya egenutvecklade produktprogrammet avsett för ventilation av kommersiella fastigheter, NIBE Flow, som lanserades i april, har tagits emot mycket väl på marknaden. Kombinerat med våra kompletta produktprogram inom värmepumpar respektive fjärrvärme kan vi nu också tillhandhålla helt kompletta systemlösningar för klimatisering av kommersiella fastigheter.

Den amerikanska marknaden för värmepumpar har uppvisat en helt annan stabilitet än den europeiska men även här har det höga ränteläget inneburit en viss reduktion av installationer inom villasegmentet under det första halvåret.

Affärsområdets ambitiösa investeringsprogram är i det närmaste genomfört, undantaget viss maskinutrustning som senarelagts i avvaktan på en ökad efterfrågan.

Första halvårets kraftiga och snabba försvagning av omsättningen har inneburit att såväl rörelseresultat som rörelsemarginal kraftigt försvagats. Genom det pågående åtgärdsprogrammet, kombinerat med återhämtning av efterfrågan i Europa under andra halvåret, kommer rörelseresultatet att successivt kunna förbättras. Vår tydliga ambition är att under 2025 vara tillbaka på en rörelsemarginalnivå inom affärsområdets historiska intervall.

Affärsområdet NIBE Element befinner sig precis som NIBE Climate Solutions i slutfasen av sin del av åtgärdsprogrammet. Medan marknaden för produkter till värmepumpssegmentet, liksom produkter till övrig byggindustri upplevt en kraftig tillbakagång ser vi att elektrifieringen av fordon liksom marknaden för spårbunden trafik skapar nya tillväxtmöjligheter. Ytterligare positiva signaler kommer från halvledarindustrin, som förväntar sig en uppgång redan under andra halvåret i år. Dessutom förväntas vindkraftsindustrin, efter ett par svaga år, visa en återhämtning under 2025.

Åtgärdsprogrammet, i kombination med ökad försäljning, kommer successivt att förbättra rörelsemarginalen under andra halvåret i år. Trots viss cyklisk fördröjning i affärsområdets försäljning som komponenttillverkare till producerande kunder är vår tydliga ambition att under 2025 vara tillbaka på en rörelsemarginalnivå inom affärsområdets historiska intervall.

Affärsområdet NIBE Stoves befinner sig, precis som de två andra affärsområdena, i slutfasen av genomförandet av det aviserade åtgärdsprogrammet. I likhet med tidigare utfästelser är produktutveckling respektive marknadssatsningar undantagna från besparingar. Ett påtagligt exempel är lanseringen av braskaminen Contura Zero Emission, vilken är en banbrytande innovation som i det närmaste helt reducerar partikelutsläpp från vedförbränningen i kaminen. Produkten kommer att lanseras mot slutkonsument under hösten 2024.

Åtgärdsprogrammet omfattar NIBE Stoves i Europa. De nordamerikanska bolagen genomgick redan under fjolåret ett motsvarande åtgärdsprogram för att anpassa sina respektive verksamheter till lägre försäljningsvolymer.

Nedgången i omsättning har reducerat såväl rörelseresultat som rörelsemarginal men med vidtagna åtgärder är målsättningen att redan under andra halvåret i år succesivt förbättra dessa. Vår tydliga ambition är att under 2025 vara tillbaka på en rörelsemarginalnivå inom affärsområdets historiska intervall.

Investeringar för framtiden

Koncernens totala investeringar under första halvåret uppgick till 1 263 Mkr jämfört med fjolårets 2 144 Mkr. Av investeringarna avser 29 Mkr (726 Mkr) förvärv av verksamheter, vilket innebär att 1 234 Mkr (1 382 Mkr) avser investeringar i befintliga verksamheter. Exklusive leasingkontrakt låg avskrivningstakten på 749 Mkr jämfört med 579 Mkr under motsvarande period ifjol.

Av det under 2020 beslutade investeringsprogrammet om 10 miljarder kronor har huvuddelen, drygt 8,5 miljarder kronor, nu genomförts. Resterande byggnadsinvesteringar kommer att slutföras under 2024/2025 medan ytterligare investeringar i kapacitetsutbyggnad

