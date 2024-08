Bitwise adquiere ETC Group y expande su presencia en Europa

Después de haber lanzado dos de los ETF más grandes de Bitcoin y Ethereum en los Estados Unidos este año, Bitwise continúa consolidando su posición como líder global en la gestión de activos digitales con la adquisición de ETC Group, el emisor del ETP físico más grande de Bitcoin en Europa – BTCE.

Londres, San Francisco, 19 de agosto de 2024 -- Bitwise Asset Management anuncia hoy la adquisición de ETC Group, el emisor de ETP de criptomonedas con sede en Londres, que gestiona más de 1.000 millones de USD en activos a través de sus productos. Este paso marca la expansión de Bitwise, un especialista en gestión de activos digitales con sede en Estados Unidos, hacia Europa, ampliando su amplia oferta de ETP, soluciones de hedge funds y gestión patrimonial personalizada con nueve ETP de criptomonedas cotizados en Europa.

ETC Group fue fundado en 2019. Hoy en día, su portafolio de productos incluye el ETP físico más grande y negociado de Bitcoin (BTCE), un ETP de staking de Ethereum (ET32), productos sobre Solana (ESOL), XRP (GXRP) y un ETP index basket del índice MSCI Digital Assets Select 20 (DA20). La gama de productos europeos de ETC Group, compuesta por nueve productos, permanecerá sin cambios.

A su debido tiempo, los nombres de los productos de ETP de criptomonedas de ETC Group se modificarán para reflejar el nombre de la nueva marca, Bitwise. No se prevén cambios en la estructura del producto, las características o la custodia. No se producirá un evento fiscal para los inversores en Europa. Por lo tanto, no es necesario que los titulares de los ETP de criptomonedas de ETC Group tomen ninguna medida.

"Bitwise está construyendo un gestor global de activos criptográficos para inversores y asesores financieros que buscan un socio de primer nivel especializado en esta clase de activos en rápido crecimiento", comentó Hunter Horsley, CEO de Bitwise. "Esta adquisición nos permite servir a los inversores europeos, ofrecer a nuestros clientes una visión global y ampliar la gama de productos con ETP innovadores. Estamos orgullosos de la reputación que hemos ganado en los últimos seis años como gestor de patrimonios con experiencia en los mercados de criptomonedas y estamos emocionados de llevar esta experiencia también a los inversores europeos."

"Creemos que Bitwise está construyendo la mejor empresa para esta nueva clase de activos y ha demostrado su profesionalismo y liderazgo a lo largo de los años", comentó Bradley Duke, cofundador de ETC Group. "Para una empresa de gestión patrimonial, la cultura y los valores son fundamentales, y estamos muy emocionados de continuar nuestro trabajo en Europa como parte de Bitwise."

Con la adquisición, los activos totales gestionados por Bitwise aumentan a más de 4,5 miles de millones dólares, marcando el último hito en un año crucial para Bitwise. En enero, la empresa lanzó su primer ETF de Bitcoin en el mercado estadounidense. Con más de 2.000 millones de dólares en activos gestionados, el ETF se convirtió, tras su lanzamiento, en uno de los 25 ETP de más rápido crecimiento de todos los tiempos. En julio, Bitwise lanzó su primer ETF de Ethereum en el mercado estadounidense, alcanzando un volumen de más de 300 millones de dólares en sus primeras semanas.

Además de los nuevos ETF lanzados este año, la oferta de Bitwise, compuesta por 20 productos en el mercado estadounidense, incluye el fondo índice de criptomonedas más grande del mundo, un ETF temático líder sobre acciones, soluciones Alpha multiestrategia, gestión patrimonial personalizada y fondos privados. Bitwise planea expandir estratégicamente la plataforma existente de ETC Group en Europa.

Fundada en 2017, Bitwise cuenta con un historial de seis años en cuanto a excelencia en la inversión, educación sobre activos digitales como clase de inversión y una amplia gama de productos de inversión profesional. La empresa es socio de miles de expertos en inversión e instituciones financieras que desean comprender y utilizar Bitcoin y otros criptoactivos.

Acerca de Bitwise Asset Management

Bitwise Asset Management es el mayor gestor de fondos índice de criptomonedas en América. Miles de asesores financieros, oficinas familiares e inversores institucionales trabajan con Bitwise para comprender y aprovechar las oportunidades de las criptomonedas. Durante seis años, Bitwise ha construido un historial de éxito en la gestión de una amplia gama de soluciones indexadas y activas a través de ETFs, cuentas gestionadas por separado, fondos privados y estrategias de hedge fund. Bitwise es conocida por brindar a sus clientes un soporte inigualable a través de investigaciones y comentarios de expertos. La empresa cuenta con un equipo nacional de asesores especializados en criptomonedas y un profundo acceso al ecosistema de criptomonedas. El equipo de Bitwise está compuesto por más de 60 profesionales con experiencia en tecnología y gestión patrimonial, que anteriormente trabajaron para empresas como BlackRock, Millennium, ETF.com, Meta, Google y la Fiscalía de los Estados Unidos. Bitwise cuenta con el respaldo de importantes inversores institucionales y ha sido destacada en publicaciones como Institutional Investor, Barron's, Bloomberg y The Wall Street Journal. La empresa tiene oficinas en San Francisco y Nueva York. Para más información, visite www.bitwiseinvestments.com.

Acerca de ETC Group

ETC Group ofrece a los inversores un acceso seguro y regulado al ecosistema en rápida evolución de los activos digitales y la blockchain. Como el mayor proveedor de ETP puramente en criptomonedas de Europa, la empresa está especializada en productos institucionales que cumplen con los estrictos requisitos de los mercados financieros tradicionales, lo que permite a los clientes invertir de manera segura en activos digitales.

Desde su fundación en 2019, ETC Group ha construido una historia de éxito de más de cuatro años, ofreciendo valores innovadores respaldados por activos digitales. Su producto estrella es el ETC Group Physical Bitcoin (BTCE), el ETP físico de Bitcoin más grande y negociado en Europa, lanzado en junio de 2020 en la bolsa alemana XETRA. Además, la empresa ofrece una gama de otros ETP sobre activos digitales, incluidos ETP basados en staking e índices de mercado, que cotizan en las principales bolsas europeas como XETRA, Euronext, SIX y la Bolsa de Viena.

A diferencia de las plataformas de trading o de las bolsas de criptomonedas, ETC Group ofrece un acceso a inversiones en criptomonedas reguladas, combinando la seguridad de las finanzas tradicionales con la innovación de los activos digitales. Con un equipo que cuenta con una amplia experiencia tanto en ETFs como en activos digitales, la empresa está comprometida a proporcionar estrategias de inversión pasivas de alta calidad, ofreciendo oportunidades seguras y conformes con la normativa para participar en las oportunidades de los activos digitales. Para más información, visite www.etc-group.com.

Información importante

Este artículo no constituye asesoramiento financiero ni representa una oferta o solicitud para comprar productos financieros. Este artículo es un anuncio y es emitido por ETC Issuance GmbH ("ETCI"), una sociedad limitada con domicilio en Alemania, exclusivamente con fines informativos y de conformidad con todas las leyes y regulaciones aplicables. ETCI no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre la equidad, exactitud, integridad o corrección de este artículo o de las opiniones contenidas en el mismo. Se desaconseja confiar en la equidad, exactitud, integridad o corrección de este artículo o de las opiniones contenidas en el mismo. Tenga en cuenta que este artículo no constituye asesoramiento financiero ni una oferta o solicitud para adquirir productos financieros o criptomonedas y no tiene en cuenta las circunstancias personales del inversor.

Antes de invertir en productos cotizados (Exchange Traded Products, "ETP") relacionados con criptomonedas, los posibles inversores deben considerar lo siguiente:

Los ETP emitidos por ETCI son adecuados solo para personas con experiencia en la inversión en criptomonedas. Los riesgos de invertir pueden encontrarse en el folleto (aprobado por la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) y los términos finales disponibles en www.etcgroup.com. La aprobación de los folletos base por parte de BaFin no debe interpretarse como una recomendación de invertir en los productos emitidos por ETCI. Los inversores potenciales deben buscar asesoramiento independiente y leer el folleto base y los términos finales relevantes antes de tomar una decisión de inversión, para comprender plenamente los posibles riesgos y recompensas asociados con la decisión de invertir en los productos emitidos por ETCI. El capital invertido está en riesgo, y las pérdidas pueden llegar hasta el monto invertido. Los ETP respaldados por criptomonedas son activos altamente volátiles y su rendimiento es impredecible. El rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro. El precio de mercado de los ETP variará y no ofrecen un ingreso fijo ni coinciden exactamente con el rendimiento de la criptomoneda subyacente. Invertir en ETP implica numerosos riesgos, incluidos riesgos generales de mercado relacionados con los subyacentes, movimientos adversos de precios, riesgos de cambio, de liquidez, operacionales, legales y regulatorios.

Restricciones de venta

La oferta de los productos descritos en este documento o en www.etcgroup.com, o la posesión o distribución de cualquier material de oferta relacionado con los mismos, no está permitida en ninguna jurisdicción, a menos que cumpla con todas las leyes, regulaciones, códigos, directivas, órdenes y/o requisitos regulatorios aplicables, reglas y directrices vigentes en cada momento, incluyendo, pero sin limitarse a, el Reglamento (UE) 2017/1129 y la Regulation S de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada.

La información contenida en este documento no constituye, y en ningún caso debe interpretarse como, un anuncio o cualquier otro paso en el avance de una oferta pública en los Estados Unidos o Canadá, o en cualquier estado, provincia o territorio de los mismos, donde ni el Emisor ni sus productos están autorizados o registrados para su distribución o venta y donde no se ha presentado ningún folleto del Emisor ante ningún regulador de valores. Ni este documento ni la información contenida en él deben ser transmitidos o distribuidos (directa o indirectamente) en los Estados Unidos y ninguno de los productos del Emisor puede ser ofrecido, vendido, transferido o entregado directa o indirectamente en los Estados Unidos a, o para la cuenta o beneficio de, cualquier Persona de los EE.UU.

Este documento no constituye una invitación o inducción a participar en actividades de inversión. En el Reino Unido, este documento se proporciona con fines informativos y está dirigido únicamente a profesionales de la inversión (según la definición del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, en su versión modificada). No está destinado a ser utilizado por, ni dirigido a, clientes minoristas ni a personas que no tengan experiencia profesional en materia de inversiones en criptomonedas y ETP respaldados por criptomonedas. Ni el Emisor ni sus productos están autorizados o regulados por la Financial Conduct Authority del Reino Unido.

