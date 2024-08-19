Bolloré :Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 12 août au 16 août 2024

| Source: BOLLORE SE BOLLORE SE



        
        
        
        
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 12 août au 16 août 2024  
        
Présentation agrégée par jour et par marché      
        
Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9412/08/2024FR000003929913051 5.77955 AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9412/08/2024FR000003929930923 5.78226 CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9412/08/2024FR00000392997292 5.78363 TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9412/08/2024FR0000039299149546 5.78724 XPAR 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9413/08/2024FR00000392994314 5.79842 AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9413/08/2024FR000003929934091 5.79173 CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9413/08/2024FR00000392993655 5.8 TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9413/08/2024FR0000039299149856 5.79691 XPAR 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9414/08/2024FR00000392995000 5.8 AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9414/08/2024FR000003929928052 5.8 CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9414/08/2024FR00000392995000 5.8 TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9414/08/2024FR000003929979728 5.8 XPAR 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9415/08/2024FR0000039299112 5.8 AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9415/08/2024FR0000039299535 5.8 CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9415/08/2024FR000003929980 5.8 XPAR 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9416/08/2024FR00000392994977 5.8 AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9416/08/2024FR00000392992536 5.8 TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9416/08/2024FR000003929950813 5.8 XPAR 
   Total569561 5.79369   
        



             
             
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 12 août au 16 août 2024        
             
Détail transaction par transaction           
             
Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 11:47:50FR00000392995.8 EUR463 CCXE00557231687VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 11:49:36FR00000392995.8 EUR120 TQEX00557231825VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 11:51:35FR00000392995.8 EUR460 CCXE00557231992VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:04:47FR00000392995.8 EUR283 XPAR1110262-53505b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:04:49FR00000392995.8 EUR488 AQEU00557233185VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:14FR00000392995.8 EUR717 XPAR1110262-53761b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:14FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-54273b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:14FR00000392995.8 EUR100 XPAR1110262-54529b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:14FR00000392995.8 EUR477 TQEX00557233320VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:14FR00000392995.8 EUR403 TQEX00557233321VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:14FR00000392995.8 EUR77 CCXE00557233322VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:14FR00000392995.8 EUR25 XPAR1110262-54785b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:16FR00000392995.8 EUR321 CCXE00557233324VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:23FR00000392995.8 EUR426 CCXE00557233347VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR3 XPAR1110262-55041b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR972 XPAR1110262-55297b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-56065b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR12 AQEU00557233381VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR500 AQEU00557233382VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR253 CCXE00557233383VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR253 CCXE00557233384VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR500 AQEU00557233385VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR253 CCXE00557233386VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR338 XPAR1110262-56321b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR452 XPAR1110262-56577b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR59 XPAR1110262-56833b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR151 XPAR1110262-57089b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR59 XPAR1110262-57345b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-57601b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:06:58FR00000392995.8 EUR494 CCXE00557233387VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:00FR00000392995.8 EUR178 XPAR1110262-57857b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:00FR00000392995.8 EUR895 CCXE00557233390VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:16FR00000392995.8 EUR822 XPAR1110262-58113b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:16FR00000392995.8 EUR591 XPAR1110262-58625b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:16FR00000392995.8 EUR409 XPAR1110262-58881b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:16FR00000392995.8 EUR139 XPAR1110262-59137b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:27FR00000392995.8 EUR219 XPAR1110262-59393b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:31FR00000392995.8 EUR596 XPAR1110262-59649b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:31FR00000392995.8 EUR46 XPAR1110262-59905b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR13 XPAR1110262-60673b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR987 XPAR1110262-60929b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR568 XPAR1110262-61185b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR432 XPAR1110262-61441b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR500 AQEU00557233442VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR105 CCXE00557233443VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR1000 CCXE00557233444VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR138 XPAR1110262-61697b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR862 XPAR1110262-61953b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR286 XPAR1110262-62209b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR714 XPAR1110262-62465b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR933 XPAR1110262-62721b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR2 XPAR1110262-62977b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR65 XPAR1110262-63233b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-63489b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR308 XPAR1110262-63745b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR164 XPAR1110262-64001b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:34FR00000392995.8 EUR528 XPAR1110262-64257b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:07:46FR00000392995.8 EUR78 XPAR1110262-64513b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:08FR00000392995.8 EUR922 XPAR1110262-64769b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:08FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-65281b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:08FR00000392995.8 EUR112 XPAR1110262-65537b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:08FR00000392995.8 EUR264 XPAR1110262-65793b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:08FR00000392995.8 EUR624 XPAR1110262-66049b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:12FR00000392995.8 EUR47 XPAR1110262-66305b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:15FR00000392995.8 EUR761 XPAR1110262-66561b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:15FR00000392995.8 EUR19 XPAR1110262-66817b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:17FR00000392995.8 EUR173 XPAR1110262-67073b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:17FR00000392995.8 EUR335 XPAR1110262-67841b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:18FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-68097b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:18FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-68353b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:18FR00000392995.8 EUR142 XPAR1110262-68609b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:20FR00000392995.8 EUR858 XPAR1110262-68865b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:20FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-69121b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:20FR00000392995.8 EUR500 XPAR1110262-69377b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:20FR00000392995.8 EUR140 XPAR1110262-69633b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:20FR00000392995.8 EUR245 XPAR1110262-69889b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:26FR00000392995.8 EUR615 XPAR1110262-70145b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:26FR00000392995.8 EUR307 XPAR1110262-70401b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:27FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-70657b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:27FR00000392995.8 EUR796 XPAR1110262-70913b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:27FR00000392995.8 EUR22 XPAR1110262-71169b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:27FR00000392995.8 EUR182 XPAR1110262-71425b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:27FR00000392995.8 EUR22 XPAR1110262-71681b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:27FR00000392995.8 EUR714 XPAR1110262-71937b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:27FR00000392995.8 EUR286 XPAR1110262-72193b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:27FR00000392995.8 EUR515 XPAR1110262-72449b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:08:27FR00000392995.8 EUR162 XPAR1110262-72705b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:18:26FR00000392995.775 EUR483 TQEX00557234280VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:20:34FR00000392995.775 EUR123 TQEX00557234442VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:21:47FR00000392995.775 EUR352 TQEX00557234525VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:22:33FR00000392995.775 EUR42 TQEX00557234583VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:25:08FR00000392995.77 EUR72 XPAR1110262-80385b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:25:08FR00000392995.77 EUR500 AQEU00557234740VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:25:08FR00000392995.77 EUR79 AQEU00557234741VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:25:09FR00000392995.77 EUR4 XPAR1110262-80641b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:26:25FR00000392995.77 EUR924 XPAR1110262-80897b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:26:25FR00000392995.77 EUR1000 XPAR1110262-81409b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:26:25FR00000392995.77 EUR65 XPAR1110262-81665b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:26:25FR00000392995.77 EUR96 XPAR1110262-81921b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:26:25FR00000392995.77 EUR904 XPAR1110262-82177b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:26:25FR00000392995.77 EUR257 XPAR1110262-82433b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:26:25FR00000392995.77 EUR368 AQEU00557234839VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:26:25FR00000392995.77 EUR272 XPAR1110262-82689b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:26:25FR00000392995.77 EUR329 XPAR1110262-82945b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:27:08FR00000392995.77 EUR399 XPAR1110262-83201b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:27:08FR00000392995.77 EUR36 XPAR1110262-83457b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:27:08FR00000392995.77 EUR53 AQEU00557234944VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:27:08FR00000392995.77 EUR34 AQEU00557234945VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:27:08FR00000392995.77 EUR34 AQEU00557234946VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:29:15FR00000392995.77 EUR150 XPAR1110262-83713b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:29:15FR00000392995.77 EUR82 XPAR1110262-83969b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:29:15FR00000392995.77 EUR466 AQEU00557235106VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:29:15FR00000392995.77 EUR102 XPAR1110262-84225b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:30:15FR00000392995.77 EUR513 XPAR1110262-84481b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:30:15FR00000392995.77 EUR466 AQEU00557235154VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:30:16FR00000392995.77 EUR153 XPAR1110262-84737b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:30:53FR00000392995.77 EUR317 XPAR1110262-85761b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:31:33FR00000392995.77 EUR567 XPAR1110262-86017b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:32:38FR00000392995.77 EUR116 XPAR1110262-86273b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:32:38FR00000392995.77 EUR338 XPAR1110262-86529b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:32:38FR00000392995.77 EUR117 XPAR1110262-86785b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:33:31FR00000392995.77 EUR106 XPAR1110262-87297b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:34:11FR00000392995.77 EUR591 XPAR1110262-87553b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:35:25FR00000392995.77 EUR186 XPAR1110262-87809b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:37:26FR00000392995.77 EUR172 XPAR1110262-88833b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:37:27FR00000392995.77 EUR665 XPAR1110262-89089b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:37:27FR00000392995.77 EUR163 XPAR1110262-89345b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:37:27FR00000392995.77 EUR107 XPAR1110262-89601b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:37:30FR00000392995.77 EUR156 XPAR1110262-89857b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:37:32FR00000392995.77 EUR737 XPAR1110262-90113b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:37:41FR00000392995.77 EUR162 XPAR1110262-90369b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:37:48FR00000392995.77 EUR838 XPAR1110262-90625b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:37:49FR00000392995.77 EUR144 XPAR1110262-90881b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:37:50FR00000392995.77 EUR162 XPAR1110262-91137b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:37:56FR00000392995.77 EUR453 XPAR1110262-91393b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:38:02FR00000392995.77 EUR77 XPAR1110262-91649b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:38:08FR00000392995.77 EUR159 XPAR1110262-91905b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:43:08FR00000392995.77 EUR5 XPAR1110262-92161b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:43:08FR00000392995.77 EUR165 XPAR1110262-92417b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:43:08FR00000392995.77 EUR164 XPAR1110262-92673b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:43:08FR00000392995.77 EUR498 XPAR1110262-92929b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:43:08FR00000392995.77 EUR134 XPAR1110262-93185b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:43:08FR00000392995.77 EUR204 XPAR1110262-93441b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:43:11FR00000392995.77 EUR166 XPAR1110262-93697b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:43:39FR00000392995.77 EUR441 XPAR1110262-93953b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:43:39FR00000392995.77 EUR393 XPAR1110262-94209b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:43:43FR00000392995.77 EUR163 XPAR1110262-94465b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:43:44FR00000392995.77 EUR105 XPAR1110262-94721b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:44:14FR00000392995.77 EUR558 XPAR1110262-94977b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:44:26FR00000392995.77 EUR160 XPAR1110262-95233b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:47:55FR00000392995.77 EUR14 XPAR1110262-95489b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:47:55FR00000392995.77 EUR396 XPAR1110262-95745b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:47:55FR00000392995.77 EUR1000 XPAR1110262-96001b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:47:55FR00000392995.77 EUR37 XPAR1110262-96257b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:47:55FR00000392995.77 EUR159 XPAR1110262-97025b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:47:56FR00000392995.77 EUR41 XPAR1110262-97537b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:48:26FR00000392995.77 EUR104 CCXE00557236345VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:48:29FR00000392995.77 EUR473 XPAR1110262-97793b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:48:29FR00000392995.77 EUR327 XPAR1110262-98049b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:48:29FR00000392995.77 EUR327 XPAR1110262-98305b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:48:29FR00000392995.77 EUR896 CCXE00557236346VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:48:29FR00000392995.77 EUR440 CCXE00557236347VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:48:29FR00000392995.77 EUR120 XPAR1110262-98561b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:48:30FR00000392995.77 EUR407 CCXE00557236348VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:48:30FR00000392995.77 EUR147 XPAR1110262-98817b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:48:30FR00000392995.77 EUR406 XPAR1110262-99073b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:48:33FR00000392995.77 EUR153 CCXE00557236354VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:49:00FR00000392995.77 EUR456 CCXE00557236382VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:49:01FR00000392995.77 EUR174 CCXE00557236383VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:49:36FR00000392995.77 EUR40 XPAR1110262-99329b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:49:36FR00000392995.77 EUR370 CCXE00557236413VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:49:36FR00000392995.77 EUR120 XPAR1110262-99585b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:50:06FR00000392995.77 EUR606 CCXE00557236449VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:50:16FR00000392995.77 EUR207 CCXE00557236462VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:50:51FR00000392995.77 EUR183 XPAR1110262-99841b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:50:51FR00000392995.77 EUR187 CCXE00557236487VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:52:04FR00000392995.77 EUR580 CCXE00557236577VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:52:04FR00000392995.77 EUR140 XPAR1110262-100097b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:52:06FR00000392995.77 EUR159 CCXE00557236584VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:52:41FR00000392995.77 EUR160 XPAR1110262-100353b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:52:41FR00000392995.77 EUR261 CCXE00557236619VELO0057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:53:55FR00000392995.77 EUR357 XPAR1110262-100609b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:56:13FR00000392995.77 EUR285 XPAR1110262-101889b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:56:14FR00000392995.77 EUR321 XPAR1110262-102145b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:57:32FR00000392995.77 EUR394 XPAR1110262-102401b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:57:32FR00000392995.77 EUR97 XPAR1110262-102657b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:59:01FR00000392995.77 EUR871 XPAR1110262-102913b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:59:02FR00000392995.77 EUR129 XPAR1110262-103169b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:59:33FR00000392995.77 EUR436 XPAR1110262-103425b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:59:42FR00000392995.77 EUR201 XPAR1110262-103681b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:59:42FR00000392995.77 EUR363 XPAR1110262-103937b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:59:43FR00000392995.77 EUR329 XPAR1110262-104193b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:59:44FR00000392995.77 EUR137 XPAR1110262-104449b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:59:46FR00000392995.77 EUR274 XPAR1110262-104705b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:59:46FR00000392995.77 EUR98 XPAR1110262-104961b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 12:59:46FR00000392995.77 EUR162 XPAR1110262-105217b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:00:00FR00000392995.77 EUR460 XPAR1110262-105473b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:00:04FR00000392995.77 EUR159 XPAR1110262-105729b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:00:04FR00000392995.77 EUR381 XPAR1110262-105985b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:00:04FR00000392995.77 EUR117 XPAR1110262-106241b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:01:03FR00000392995.77 EUR464 XPAR1110262-106497b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:02:03FR00000392995.77 EUR381 XPAR1110262-106753b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:06:28FR00000392995.77 EUR38 XPAR1110262-107009b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:06:28FR00000392995.77 EUR134 XPAR1110262-107265b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:06:28FR00000392995.77 EUR134 XPAR1110262-107521b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:06:33FR00000392995.77 EUR191 XPAR1110262-107777b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:06:34FR00000392995.77 EUR114 XPAR1110262-108033b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:07:48FR00000392995.77 EUR478 XPAR1110262-108289b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:07:48FR00000392995.77 EUR83 XPAR1110262-108545b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:07:52FR00000392995.77 EUR417 XPAR1110262-108801b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:26:08FR00000392995.79 EUR383 XPAR1110262-114433b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:28:23FR00000392995.79 EUR446 XPAR1110262-114689b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:28:23FR00000392995.79 EUR171 XPAR1110262-114945b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:29:05FR00000392995.79 EUR443 XPAR1110262-115457b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 13:49:55FR00000392995.8 EUR286 XPAR1110262-116993b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 14:09:51FR00000392995.8 EUR386 XPAR1110262-122881b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 14:09:52FR00000392995.8 EUR328 XPAR1110262-123137b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:32:52FR00000392995.8 EUR425 XPAR1110262-133377b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:32:52FR00000392995.8 EUR575 XPAR1110262-133633b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:33:13FR00000392995.8 EUR127 XPAR1110262-134145b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:33:13FR00000392995.8 EUR197 XPAR1110262-134401b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:33:28FR00000392995.8 EUR500 XPAR1110262-134657b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:33:38FR00000392995.8 EUR176 XPAR1110262-134913b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:33:38FR00000392995.8 EUR251 XPAR1110262-135169b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:33:47FR00000392995.8 EUR114 XPAR1110262-135425b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:34:07FR00000392995.8 EUR456 XPAR1110262-135681b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:34:08FR00000392995.8 EUR335 XPAR1110262-135937b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:34:20FR00000392995.8 EUR95 XPAR1110262-136193b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:34:20FR00000392995.8 EUR354 XPAR1110262-136449b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:34:20FR00000392995.8 EUR780 XPAR1110262-136705b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:34:21FR00000392995.8 EUR188 XPAR1110262-136961b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:35:09FR00000392995.8 EUR32 XPAR1110262-137217b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:35:43FR00000392995.8 EUR670 XPAR1110262-137985b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:35:43FR00000392995.8 EUR330 XPAR1110262-138241b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:35:43FR00000392995.8 EUR88 XPAR1110262-138497b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:36:19FR00000392995.8 EUR898 XPAR1110262-138753b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:31FR00000392995.8 EUR102 XPAR1110262-139009b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:31FR00000392995.8 EUR374 XPAR1110262-139265b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:31FR00000392995.8 EUR626 XPAR1110262-139521b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:31FR00000392995.8 EUR197 XPAR1110262-139777b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:31FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-140033b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:31FR00000392995.8 EUR3125 XPAR1110262-140289b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:33FR00000392995.8 EUR488 XPAR1110262-140545b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:34FR00000392995.8 EUR426 XPAR1110262-140801b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:34FR00000392995.8 EUR86 XPAR1110262-141057b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:34FR00000392995.8 EUR950 XPAR1110262-141313b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:38FR00000392995.8 EUR50 XPAR1110262-141569b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:38FR00000392995.8 EUR368 XPAR1110262-141825b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:38FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-142081b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:39FR00000392995.8 EUR1000 XPAR1110262-142337b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:39FR00000392995.8 EUR500 XPAR1110262-142593b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:39FR00000392995.8 EUR662 XPAR1110262-142849b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:41FR00000392995.8 EUR338 XPAR1110262-143105b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:41FR00000392995.8 EUR169 XPAR1110262-143361b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:41FR00000392995.8 EUR948 XPAR1110262-143617b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:41FR00000392995.79 EUR557 XPAR1110262-144129b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:44FR00000392995.79 EUR1000 XPAR1110262-144385b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:44FR00000392995.79 EUR1000 XPAR1110262-144641b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:38:50FR00000392995.79 EUR154 XPAR1110262-144897b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:39:00FR00000392995.79 EUR258 XPAR1110262-145153b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:39:00FR00000392995.79 EUR588 XPAR1110262-145409b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:39:00FR00000392995.79 EUR949 XPAR1110262-145665b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:39:47FR00000392995.79 EUR51 XPAR1110262-145921b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:40:51FR00000392995.79 EUR6 XPAR1110262-146689b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:41:10FR00000392995.79 EUR496 XPAR1110262-146945b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:41:48FR00000392995.79 EUR411 XPAR1110262-147201b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:41:48FR00000392995.79 EUR15 XPAR1110262-147457b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:42:04FR00000392995.79 EUR72 XPAR1110262-147713b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:42:04FR00000392995.79 EUR33 XPAR1110262-148225b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:42:04FR00000392995.79 EUR33 XPAR1110262-148481b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:42:21FR00000392995.79 EUR967 XPAR1110262-148737b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:42:21FR00000392995.79 EUR19 XPAR1110262-148993b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:42:21FR00000392995.79 EUR1000 XPAR1110262-149249b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:42:21FR00000392995.79 EUR6 XPAR1110262-149505b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:42:36FR00000392995.79 EUR1000 XPAR1110262-149761b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:07FR00000392995.79 EUR908 XPAR1110262-150017b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:17FR00000392995.79 EUR92 XPAR1110262-150273b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:18FR00000392995.79 EUR900 XPAR1110262-150529b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:18FR00000392995.79 EUR100 XPAR1110262-150785b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:18FR00000392995.79 EUR740 XPAR1110262-151041b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:19FR00000392995.79 EUR260 XPAR1110262-151297b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:19FR00000392995.79 EUR129 XPAR1110262-151553b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:32FR00000392995.79 EUR494 XPAR1110262-151809b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:35FR00000392995.79 EUR506 XPAR1110262-152065b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:35FR00000392995.79 EUR7 XPAR1110262-152321b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:37FR00000392995.79 EUR887 XPAR1110262-152577b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:38FR00000392995.79 EUR113 XPAR1110262-152833b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:38FR00000392995.79 EUR172 XPAR1110262-153089b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:39FR00000392995.79 EUR1000 XPAR1110262-153345b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:39FR00000392995.79 EUR194 XPAR1110262-153601b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:39FR00000392995.79 EUR1000 XPAR1110262-153857b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:43:39FR00000392995.79 EUR1675 XPAR1110262-154113b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:45:36FR00000392995.77 EUR448 XPAR1110262-155905b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:45:36FR00000392995.77 EUR135 XPAR1110262-156161b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:45:46FR00000392995.77 EUR1000 XPAR1110262-156417b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:45:46FR00000392995.77 EUR500 XPAR1110262-156673b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:45:52FR00000392995.785 EUR400 TQEX00557247434VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:45:52FR00000392995.785 EUR213 TQEX00557247435VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:45:52FR00000392995.785 EUR1314 TQEX00557247436VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:46:13FR00000392995.77 EUR436 XPAR1110262-156929b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:46:19FR00000392995.77 EUR64 XPAR1110262-157185b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:46:19FR00000392995.77 EUR369 XPAR1110262-157441b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:46:43FR00000392995.77 EUR837 XPAR1110262-157697b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:47:13FR00000392995.77 EUR163 XPAR1110262-157953b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:47:14FR00000392995.77 EUR139 XPAR1110262-158209b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:47:14FR00000392995.77 EUR139 XPAR1110262-158465b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:47:14FR00000392995.77 EUR434 XPAR1110262-158721b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:47:47FR00000392995.77 EUR421 XPAR1110262-158977b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:48:05FR00000392995.77 EUR6 XPAR1110262-159233b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:48:05FR00000392995.77 EUR461 XPAR1110262-159489b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:49:05FR00000392995.77 EUR493 XPAR1110262-160513b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:49:20FR00000392995.77 EUR444 XPAR1110262-160769b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:52:48FR00000392995.77 EUR63 XPAR1110262-164097b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:52:48FR00000392995.77 EUR99 XPAR1110262-165633b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:52:48FR00000392995.77 EUR901 XPAR1110262-165889b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:52:48FR00000392995.77 EUR1000 XPAR1110262-166145b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:52:48FR00000392995.77 EUR2992 XPAR1110262-166401b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:53:39FR00000392995.77 EUR438 CCXE00557248593VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:54:25FR00000392995.77 EUR419 CCXE00557248656VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:55:03FR00000392995.77 EUR143 CCXE00557248682VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:55:52FR00000392995.77 EUR489 CCXE00557248708VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:56:06FR00000392995.77 EUR418 CCXE00557248718VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:56:36FR00000392995.77 EUR463 XPAR1110262-166657b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:56:36FR00000392995.77 EUR93 CCXE00557248828VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:56:36FR00000392995.77 EUR399 CCXE00557248829VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:56:36FR00000392995.77 EUR138 CCXE00557248830VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:56:48FR00000392995.77 EUR463 CCXE00557248850VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:56:48FR00000392995.77 EUR766 CCXE00557248851VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:57:27FR00000392995.77 EUR145 XPAR1110262-166913b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:57:27FR00000392995.77 EUR234 CCXE00557248911VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:57:27FR00000392995.77 EUR1000 CCXE00557248912VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:58:39FR00000392995.77 EUR366 CCXE00557249035VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:59:16FR00000392995.77 EUR425 CCXE00557249052VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:59:47FR00000392995.77 EUR68 XPAR1110262-167169b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:59:47FR00000392995.77 EUR209 CCXE00557249066VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:59:47FR00000392995.77 EUR1000 CCXE00557249067VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 15:59:47FR00000392995.77 EUR493 CCXE00557249068VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:00:21FR00000392995.77 EUR422 CCXE00557249088VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:00:53FR00000392995.77 EUR85 CCXE00557249105VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:00:53FR00000392995.77 EUR371 CCXE00557249106VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:00:58FR00000392995.77 EUR431 CCXE00557249107VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:00:59FR00000392995.77 EUR324 XPAR1110262-167681b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:00:59FR00000392995.77 EUR45 XPAR1110262-168449b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:01:00FR00000392995.77 EUR198 CCXE00557249109VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:01:00FR00000392995.77 EUR44 CCXE00557249110VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:02:37FR00000392995.77 EUR335 TQEX00557249157VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:02:37FR00000392995.77 EUR165 TQEX00557249158VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:02:37FR00000392995.77 EUR1000 CCXE00557249159VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:08:39FR00000392995.775 EUR1000 XPAR1110262-171265b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:08:39FR00000392995.775 EUR163 XPAR1110262-171521b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:08:39FR00000392995.775 EUR1000 XPAR1110262-171777b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:09:12FR00000392995.775 EUR1000 XPAR1110262-172033b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:09:12FR00000392995.775 EUR250 XPAR1110262-172289b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:10:15FR00000392995.775 EUR500 AQEU00557249459VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:13:09FR00000392995.775 EUR9 XPAR1110262-172545b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:13:39FR00000392995.775 EUR327 AQEU00557249556VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:13:42FR00000392995.775 EUR312 XPAR1110262-172801b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:13:42FR00000392995.775 EUR173 AQEU00557249559VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:14:49FR00000392995.775 EUR423 AQEU00557249586VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:15:22FR00000392995.775 EUR679 XPAR1110262-173057b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:15:22FR00000392995.775 EUR77 AQEU00557249596VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:17:22FR00000392995.775 EUR404 AQEU00557249699VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:17:52FR00000392995.775 EUR1000 XPAR1110262-173825b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:17:52FR00000392995.775 EUR18 XPAR1110262-174081b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:17:52FR00000392995.775 EUR1000 XPAR1110262-174337b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:17:52FR00000392995.775 EUR96 AQEU00557249713VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:17:52FR00000392995.775 EUR18 AQEU00557249714VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:17:52FR00000392995.775 EUR18 AQEU00557249715VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:17:55FR00000392995.775 EUR37 XPAR1110262-174593b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:17:57FR00000392995.775 EUR963 XPAR1110262-174849b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:18:23FR00000392995.775 EUR709 XPAR1110262-175105b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:18:23FR00000392995.775 EUR482 AQEU00557249746VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:18:23FR00000392995.775 EUR3 AQEU00557249747VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:20:43FR00000392995.775 EUR291 XPAR1110262-175361b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:20:43FR00000392995.775 EUR148 XPAR1110262-175617b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:20:43FR00000392995.775 EUR497 AQEU00557249858VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:20:43FR00000392995.775 EUR74 AQEU00557249859VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:20:43FR00000392995.775 EUR149 AQEU00557249860VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:20:45FR00000392995.775 EUR70 XPAR1110262-175873b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:20:45FR00000392995.775 EUR351 AQEU00557249861VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:21:16FR00000392995.775 EUR663 XPAR1110262-176129b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:21:16FR00000392995.775 EUR500 AQEU00557249875VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:22:02FR00000392995.775 EUR412 AQEU00557249895VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:22:58FR00000392995.775 EUR267 XPAR1110262-176385b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:22:58FR00000392995.775 EUR20 XPAR1110262-176641b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:22:58FR00000392995.775 EUR88 AQEU00557249919VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:22:58FR00000392995.775 EUR20 AQEU00557249920VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:22:58FR00000392995.775 EUR20 AQEU00557249921VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:24:00FR00000392995.775 EUR433 AQEU00557249949VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:24:37FR00000392995.775 EUR323 XPAR1110262-176897b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:24:37FR00000392995.775 EUR47 AQEU00557249964VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:25:21FR00000392995.775 EUR349 AQEU00557250011VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:25:53FR00000392995.775 EUR177 XPAR1110262-177153b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:25:53FR00000392995.775 EUR151 AQEU00557250050VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:27:11FR00000392995.775 EUR434 AQEU00557250096VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:27:54FR00000392995.775 EUR500 XPAR1110262-177409b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:27:54FR00000392995.775 EUR66 AQEU00557250133VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:30:48FR00000392995.775 EUR460 AQEU00557250271VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:34:29FR00000392995.775 EUR40 AQEU00557250431VELO1057BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:39:09FR00000392995.78 EUR1263 XPAR1110262-182273b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:39:09FR00000392995.78 EUR462 XPAR1110262-182529b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:39:09FR00000392995.78 EUR1000 XPAR1110262-182785b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:39:09FR00000392995.78 EUR64 XPAR1110262-183041b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/08/2024 16:44:16FR00000392995.78 EUR647 XPAR1110262-183297b225BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL