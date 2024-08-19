Bolloré :Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 12 août au 16 août 2024

|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 12 août au 16 août 2024
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|12/08/2024
|FR0000039299
|13051
|5.77955
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|12/08/2024
|FR0000039299
|30923
|5.78226
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|12/08/2024
|FR0000039299
|7292
|5.78363
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|12/08/2024
|FR0000039299
|149546
|5.78724
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|13/08/2024
|FR0000039299
|4314
|5.79842
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|13/08/2024
|FR0000039299
|34091
|5.79173
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|13/08/2024
|FR0000039299
|3655
|5.8
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|13/08/2024
|FR0000039299
|149856
|5.79691
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|14/08/2024
|FR0000039299
|5000
|5.8
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|14/08/2024
|FR0000039299
|28052
|5.8
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|14/08/2024
|FR0000039299
|5000
|5.8
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|14/08/2024
|FR0000039299
|79728
|5.8
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|15/08/2024
|FR0000039299
|112
|5.8
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|15/08/2024
|FR0000039299
|535
|5.8
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|15/08/2024
|FR0000039299
|80
|5.8
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|16/08/2024
|FR0000039299
|4977
|5.8
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|16/08/2024
|FR0000039299
|2536
|5.8
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|16/08/2024
|FR0000039299
|50813
|5.8
|XPAR
|Total
|569561
|5.79369
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 12 août au 16 août 2024
|Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 11:47:50
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|463
|CCXE
|00557231687VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 11:49:36
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|120
|TQEX
|00557231825VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 11:51:35
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|460
|CCXE
|00557231992VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:04:47
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|283
|XPAR
|1110262-53505b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:04:49
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|488
|AQEU
|00557233185VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:14
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|717
|XPAR
|1110262-53761b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:14
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-54273b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:14
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|100
|XPAR
|1110262-54529b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:14
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|477
|TQEX
|00557233320VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:14
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|403
|TQEX
|00557233321VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:14
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|77
|CCXE
|00557233322VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:14
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|25
|XPAR
|1110262-54785b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:16
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|321
|CCXE
|00557233324VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:23
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|426
|CCXE
|00557233347VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|3
|XPAR
|1110262-55041b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|972
|XPAR
|1110262-55297b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-56065b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|12
|AQEU
|00557233381VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|500
|AQEU
|00557233382VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|253
|CCXE
|00557233383VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|253
|CCXE
|00557233384VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|500
|AQEU
|00557233385VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|253
|CCXE
|00557233386VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|338
|XPAR
|1110262-56321b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|452
|XPAR
|1110262-56577b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|59
|XPAR
|1110262-56833b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|151
|XPAR
|1110262-57089b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|59
|XPAR
|1110262-57345b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-57601b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:06:58
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|494
|CCXE
|00557233387VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:00
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|178
|XPAR
|1110262-57857b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:00
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|895
|CCXE
|00557233390VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:16
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|822
|XPAR
|1110262-58113b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:16
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|591
|XPAR
|1110262-58625b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:16
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|409
|XPAR
|1110262-58881b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:16
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|139
|XPAR
|1110262-59137b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:27
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|219
|XPAR
|1110262-59393b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:31
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|596
|XPAR
|1110262-59649b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:31
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|46
|XPAR
|1110262-59905b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:34
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|13
|XPAR
|1110262-60673b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:34
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|987
|XPAR
|1110262-60929b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:34
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|568
|XPAR
|1110262-61185b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:34
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|432
|XPAR
|1110262-61441b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:34
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|500
|AQEU
|00557233442VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:34
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|105
|CCXE
|00557233443VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:34
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|1000
|CCXE
|00557233444VELO0057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|12/08/2024 12:07:34
|FR0000039299
|5.8
|EUR
|138
|XPAR
|1110262-61697b225
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
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