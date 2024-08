Aptean biedt voedings- en drankenbedrijven AI-ondersteunde ERP

ALPHARETTA, Ga., Aug. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean Inc., een wereldwijde koploper in bedrijfskritische ERP-oplossingen, kondigt de levering aan van op maat gemaakte Artificial Intelligence (AI) geïntegreerd in zijn cloud-native Aptean Food & Beverage ERP.

Met een sterke geschiedenis in het transformeren van het ERP-landschap, blijft Aptean een revolutie teweegbrengen in de voedings- en drankensector met geavanceerde AI-mogelijkheden die de bedrijfsefficiëntie verhogen, operationeel succes versnellen en concurrentievoordeel creëren voor klanten.

AI voor klantefficiëntie en productiviteit

Aptean's Food & Beverage ERP, gebouwd op Microsoft Dynamics Business Central, gaat verder dan eenvoudige automatisering en maakt gebruik van geavanceerde machine learning algoritmen om grote hoeveelheden gegevens te analyseren, waardevolle inzichten te verkrijgen en taken te automatiseren.

“Bij Aptean begrijpen we de cruciale rol die efficiëntie speelt in het succes van bedrijven in de voedings- en drankenindustrie”, zegt TVN Reddy, CEO van Aptean. “De AI-functionaliteit binnen ons Aptean Food & Beverage ERP is ontworpen om administratieve taken aanzienlijk te verminderen, waardoor onze klanten zich kunnen richten op innovatie, marktuitbreiding en het opbouwen van een concurrentievoordeel.”

Aptean Food & Beverage ERP maakt volledig gebruik van de ingebouwde Microsoft Co-pilot binnen Business Central, en biedt gebruikers een AI-aangedreven assistent die de productiviteit en besluitvorming verbetert.

Bovendien maakt Aptean dagelijks gebruik van AI voor sales, forecasting en automatisering van repetitieve financiële taken.

Belangrijke AI-gestuurde features die de bedrijfsvoering transformeren, zijn onder meer:

Verkoopregels aanmaken op verkoopdocumenten op basis van de transactiegeschiedenis van klanten.

Natural Language gebruiken om AI instructies te geven voor het maken van analyses die helpen bij het oplossen van bedrijfsproblemen.

E-documenten in kaart brengen die facturen van leveranciers matchen met inkooporders.

Overal in het bedrijf gegevens vinden of gebruikmaken van conversational language om een concept uitleggen met behulp van een AI-bot.

Historische gegevens analyseren om de verkoop beter te voorspellen en voorraadniveaus te beheren.

De kans voorspellen op late betalingen op basis van historische facturen, creditnota's en betalingen.

Toekomstige inkomsten en uitgaven voorspellen op basis van historische gegevens zoals vorderingen, schulden en belastingen.

De nauwkeurigheid en efficiëntie van financiële afstemmingen verbeteren door meer matches en relevante grootboekrekeningen te identificeren voor niet-afgestemde transacties.

De volgende stap zetten met Aptean

Bedrijven in de voedings- en drankenindustrie die hun activiteiten willen versnellen met op maat gemaakte AI-gestuurde intelligentie, kunnen contact opnemen met een Aptean-specialist voor een gesprek over hoe deze speciaal ontwikkelde ERP-oplossing hun voedings- en drankenbedrijf kan transformeren. Er zijn persoonlijke demo’s beschikbaar en Aptean biedt regelmatig webinars aan om de technologie in actie te zien.

Kom nu in actie en ga de toekomst van Food & Beverage tegemoet met op maat gemaakte intelligentie. Bezoek Aptean.com en begin uw reis met een partner die uw branche door en door kent.

Over Aptean

Aptean is een wereldwijde leverancier van branchespecifieke software die fabrikanten en distributeurs helpt hun bedrijf effectief te runnen en te laten groeien. De oplossingen en diensten van Aptean kunnen snel worden geïmplementeerd en helpen bedrijven van elke omvang om klaar te zijn voor What's Next, Now®. Aptean heeft zijn hoofdkantoor in Alpharetta, Georgia en vestigingen in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. Ga voor meer informatie over Aptean en de markten die we bedienen naar www.aptean.com.

Aptean en Ready for What's Next, Now zijn gedeponeerde handelsmerken van Aptean, Inc. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze zijn verbonden.

