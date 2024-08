20. august 2024

Meddelelse nr. 70/2024

Til NASDAQ Copenhagen A/S



Jyske Realkredits finanskalender for 2025





Jyske Realkredit A/S har fastsat følgende datoer i 2025, hvor der efterfølgende vil tilgå meddelelse til NASDAQ Copenhagen A/S:

Årsrapport for 2024 26. februar

Generalforsamling i Jyske Realkredit A/S 24. marts

Delårsrapport 1. kvartal 2025 7. maj

Delårsrapport 1. halvår 2025 19. august

Delårsrapport 1. – 3. kvartal 2025 29. oktober

Venlig hilsen

Jyske Realkredit A/S





Carsten Tirsbæk Madsen

Adm. direktør