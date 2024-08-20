Our Secure Future（OSF）发布了最新调查结果，并倡导一项旨在推动亚洲和平与安全的立法蓝图



从左至右：孟昭文代表、Lois Frankel代表、Debbie Dingell代表、OSF副总裁Sahana Dharmapuri和Jill Tokuda代表。2024年2月，在Our Secure Future（OSF）举办的国会简报会上，她们齐聚一堂，共同探讨了“女性、和平与安全政策关于全球冲突相关性暴力的应对措施”这一重要议题 来源：Our Secure Future（2024年）



华盛顿, Aug. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Our Secure Future发布了其关于全球范围内女性对安全问题看法的调查结果。 本次调查由Women’s Alliance for Security Leadership/International Civil Society Action Network共同发起。调查结果显示，82%的受访女性表示其所在国家的安全讨论并未真正代表自己的心声，80%的女性则认为其在安全相关人士中并未获得充分代表。

在韩国、日本和中国等国家，女性在职场、政治领域乃至家庭生活中展现了卓越的贡献和独到的视角。然而，她们在参与和平与安全事务方面却常常面临着显著的障碍。 实现性别平等的道路充满了深植于文化习俗和制度性不平等中的重重障碍。 然而，纵观整个亚洲，多国社会正在积极为全民塑造更加公平的未来。

在2017年举行的第31届东盟峰会上，《东盟关于促进妇女、和平与安全的联合声明》明确认可了女性在亚洲和平建设、冲突预防、解决与恢复中发挥的重要作用。 2022年，东盟发布了《东盟妇女、和平与安全区域行动计划》，旨在进一步增强女性权利。 亚洲国家也积极派遣部队参与联合国维和任务，这一举措符合联合国安理会关于女性、和平与安全的第1325号决议规定。 然而，在实现全面平等参与的过程中，女性仍然面临着诸多重大阻碍。

一个显著的发展趋势是，越来越多的亚洲国家开始采纳《女性、和平与安全国家行动计划》。 截至2023年，包括日本、菲律宾、印尼和韩国在内的至少16个亚洲国家已相继制定了《国家行动计划》，旨在将性别视角融入其和平与安全政策中。

作为各国政府应对女性在冲突中及冲突后所面临独特挑战的重要蓝图，《国家行动计划》旨在推动女性在参与安全与和平建设过程中发挥实质性作用。

在日本推进女性、和平与安全议程

如今，日本在推进亚洲女性、和平与安全议程方面发挥了引领作用。 日本国会现已采纳多项重要的女性、和平与安全倡议，充分体现了其在和平与安全框架中融入性别视角的坚定承诺。

2023年，上川阳子女士被任命为日本外务大臣。 她在推进国家女性、和平与安全倡议方面发挥了关键作用。 上川阳子是日本近二十年来的首位女性外务大臣，她曾担任法务大臣、国家性别平等和社会事务大臣等职务，积累了丰富的工作经验。

2022年10月，在担任日本国会议员期间，上川阳子启动了一个专注于女性、和平与安全议题的国会小组，即国会议员女性、和平与安全网络。 在她的卓越领导下，2024年1月，日本外务省也正式启动了专门的女性、和平与安全工作组。 这个跨部门工作组旨在提升各部门及机构在女性、和平与安全事务中的协调效能，确保政府系统整体协同，推动全面战略的实施。 此外，该工作组还致力于整合外部专家的宝贵见解，包括民间社会组织和国际合作伙伴的意见，以提高日本女性、和平与安全倡议和政策的有效性。

日本的全新女性、和平与安全小组框架灵感源自美国国会提出的女性、和平与安全小组模式。 Our Secure Future（OSF）意识到国会监督中存在的结构性挑战，因而于2019年开始与国会中专注于女性、和平与安全领域的领导者紧密合作，致力于在国会山专门成立一个女性、和平与安全工作组。 这些努力最终促成了国会女性、和平与安全小组在2020年3月9日的正式启动。 这个跨党派小组生动诠释了来自两大政党的议员携手合作时所能取得的显著成效。

无论国会议员的委员会职责如何，女性、和平与安全国会小组都会对他们所有人开放，因而成为民间社会与国会议员之间有效沟通的重要桥梁。 民间社会对于国会小组的成功发挥了至关重要的作用，他们通过分享公共信息和研究成果、提供专业的主题知识、积极参与小组活动，为小组的有效运作提供了全面支持。

“女性、和平与安全小组模式”已被其他多个国家的议会机构所采纳，包括英国的“全党议会女性、和平与安全小组”（APPG-WPS）。这一趋势表明，跨党派议会工作组对于推进女性、和平与安全议程的重要性正获得越来越广泛的认可。

其他国家立法机构采取类似的“女性、和平与安全小组模式”，可有效确保在女性、和平与安全国家行动计划和政策的实施过程中进行责任追究。

日本在推进女性、和平与安全议程方面的积极举措能够激励其他亚洲国家，尤其是东盟地区的国家。 鉴于东盟成员国拥有各自不同的文化背景和政治体制，这些国家在实施女性、和平与安全议程时面临着诸多独特的挑战。

日本的有效经验为东盟地区提供了重要的启示与借鉴。 东盟国家可以在政府的关键领导岗位上，尤其是在涉及和平与安全的部门及机构中优先任命女性。 这一举措不仅推动了性别平等，还确保在决策过程中融入多样化的视角。

东盟国家还可以建立专注于推进女性、和平与安全议程的跨部门工作组或任务小组，这与日本设立的女性、和平与安全任务小组相类似。 这些机构可以有效促进各政府部门、组织及外部专家之间的协调与合作，从而推动实施更加有效的女性、和平与安全政策和倡议。

此外，在东盟建立一个区域性女性、和平与安全网络将显著提升各国之间的合作，促进资源和专业知识的共享。 该网络还将成为一个重要的倡导平台，专注于提升对女性、和平与安全议程的广泛认知。

全球正面临着复杂的冲突局势，暴力对女性及女孩的影响尤为严重。 各国立法机构和社会必须携手合作，将实施女性、和平与安全议程列为首要任务，以确保全民都能享受更加安全的未来。

美国众议院最近采取的跨党派行动严厉谴责与冲突相关的性暴力，深刻地强调了立法机构在推进女性、和平与安全议程中发挥的关键作用。

Our Secure Future副总裁Sahana Dharmapuri表示：“成立跨党派的国会女性、和平与安全小组，并在全球其他议会中推广类似模式，深刻体现了对合作与对话在促进女性参与和平建设中的重要作用的日益认可。”

亚洲正面临独特的机遇，有望成为推动女性、和平与安全议程的领军者。 该地区面临着诸多安全威胁，包括武装冲突和气候变化引发的灾难，因此，优先考虑女性在决策中的参与和领导显得尤为关键。

那些希望有所作为的人们应主动联系当地代表，积极参与民间社会组织，与他人携手合作，共同为全民营造一个更加安全和公平的世界。

联系方式

姓名：Emma Boggess

电子邮件：eboggess@oneearthfuture.org

组织：Our Secure Future

网站：https://oursecurefuture.org/

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