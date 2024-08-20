Our Secure Future (OSF) 發佈新民調結果；倡議亞洲和平與安全的立法藍圖



從左至右：眾議員 Grace Meng、眾議員 Lois Frankel、眾議員 Debbie Dingell、OSF 副總裁 Sahana Dharmapuri、眾議員 Jill Tokuda 出席 Our Secure Future 2024 年 2 月於國會山莊的簡報會，主題為「全球婦女、和平與安全政策應對與衝突有關的性暴力」來源：Our Secure Future (2024)



華盛頓, Aug. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Our Secure Future 公佈了一項關於全球婦女對安全議題觀點的民調結果。 這項聯同 Women’s Alliance for Security Leadership（婦女安全領導聯盟）/ International Civil Society Action Network（國際公民社會行動網絡）進行的調查發現，82% 的受訪婦女表示，她們所在國家有關安全的討論並未代表她們，而 80% 的受訪者亦認為她們在安全行動方面的代表性顯然不足。

在南韓、日本和中國等國家，儘管婦女在職場、政治領域，甚至在國內陣線上作出批判性觀點和重要貢獻，但參與和平與安全工作往往面對重大障礙。 實現性別平等充滿了深深植根於文化規範和結構性不平等的障礙。 然而，亞洲各地社會正為所有人鋪設更平等的未來。

在 2017 年第 31 屆東盟峰會（ASEAN Summit）期間，《關於促進東盟婦女、和平與安全的聯合聲明》承認，婦女在亞洲和平建設、防止衝突、決議及重建等過程中理應扮演重要角色。 2022 年， 東盟亦公佈了《東盟婦女、和平與安全區域行動計劃》以進一步推動婦女權利。 亞洲國家也向聯合國維和任務派遣部隊，履行聯合國安全理事會關於婦女、和平與安全的 1325 號決議的義務。 然而，婦女在充分及平等參與方面仍面臨重大障礙。

一項重大進展是有更多亞洲國家發表婦女、和平與安全（WPS）國家行動計劃（NAP）。 截至 2023 年，至少有日本、菲律賓、印尼及南韓在內的 16 個亞洲國家均已制定 NAP，以將性別觀點納入其和平與安全政策。

NAP 為政府提供了重要策略，以應對婦女在衝突及衝突後環境所面對的獨特挑戰，並促進她們於安全及和平建設過程中作出實質參與。

日本於推進 WPS 議程中擔當先鋒角色

今天，日本已在推進亞洲的婦女、和平與安全 (WPS) 議程方面擔當領導角色。 日本國會透過多項重大 WPS 倡議，展現將性別觀點融入和平與安全架構的強烈決心。

2023 年，Yoko Kamikawa（上川陽子）獲委任為日本外務大臣。 她在推動國家 WPS 倡議中發揮關鍵作用。 Kamikawa 是近 20 年來首位出任外務大臣的女性，她曾擔任法務大臣、性別平等及社會事務大臣等要職，累積豐富經驗。

2022 年 10 月，身為國會議員期間，Kamikawa 成立了議會黨團，即國會議員婦女、和平與安全網絡。 在她的領導下，日本外務省於 2024 年 1 月成立了專責婦女、和平與安全工作小組。 這個跨部門小組旨在加強各省廳和機構在 WPS 工作上的協調，確保可有效執行整體政府政策； 並尋求納入來自公民社會組織及國際夥伴的外部專家意見，提高日本在 WPS 倡議和政策方面的成效。

日本新的 WPS 架構受到美國國會發起的 WPS 黨團模式的啟發。 為應對國會監察結構性挑戰，Our Secure Future（OSF）於 2019 年開始與國會 WPS 領袖接觸，於國會山莊成立了 WPS 工作小組。 最終於 2020 年 3 月 9 日正式成立國會婦女、和平與安全黨團。 這個雙黨組成的小組體現了兩黨攜手合作的成果。

WPS 國會黨團不分所屬常設委員會，開放予所有國會議員參與，藉此有效與公民社會組織對接。 公民社會對黨團的成功亦作出重大支持，在黨團活動中參與、分享公開資訊及研究、提供專業意見等。

「WPS 黨團模式」亦為其他國會如英國「跨黨派婦女、和平與安全國會小組」（APPG-WPS）所採用，反映各方日益重視跨黨派國會工作小組在推進 WPS 議程的重要性。

其他國家立法機關如能採用類似「WPS 黨團模式」，將可確保 WPS 國家行動計劃及相關政策獲得妥善落實。

日本於推進 WPS 議程的積極態度，定可啟發其他亞洲國家，特別是東盟成員國。 東盟成員國文化背景及政治制度迥異，在推行 WPS 議程上面對獨一無二的挑戰。

日本的經驗為東盟地區提供重要借鏡。 東盟國家可優先任命婦女擔任政府內的領導要職，尤以和平及安全相關省廳及機構為佳。 藉此促進性別平等，確保決策過程納入多元視野。

東盟國家亦可仿傚日本，在政府內部設立跨部門 WPS 議程工作小組或專責組織，加強各政府部門及外部專家之間的溝通協調，制訂更有效的相關政策和措施。 這些實體能促進各政府部門、機構及外部專家之間更佳的協調及合作，從而實施更有效的 WPS 政策及措施。

此外，在東盟內部建立 WPS 區域網絡，將有助加強合作、資源及專業知識共享。 該網絡亦可作為倡議平台，以提高對 WPS 議程的認識。

目前，全球正面對衝突陰霾及暴力對婦女和女童的不合比例影響。 立法機關與社會必須攜手推動 WPS 議程，為世界帶來更安穩的未來。

美國眾議院最近跨黨派譴責有關衝突中的性暴力行為，正正提醒各界，立法機構在推進婦女、和平與安全議程上擔當重要角色。

Our Secure Future 副總裁 Sahana Dharmapuri 評論道：「成立國會跨黨派婦女、和平與安全黨團，以及在其他國會推行類似模式，展現世界各地日益重視透過協作及對話，促進婦女參與和平建設工作。」

亞洲目前擁有獨特機會，在推進 WPS 議程方面扮演領軍角色。 面對區內不同安全威脅，從武裝衝突以至氣候變化相關災害，讓婦女參與並擔當決策領導職位實為當務之急。

如有意為建設一個更安全、更公平的世界盡一分力，歡迎直接與所在地區代表聯繫、參與公民社會組織活動，讓各界通力合作。

聯絡人資訊

姓名：Emma Boggess

電子郵件：eboggess@oneearthfuture.org

機構：Our Secure Future

網站： https://oursecurefuture.org/

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