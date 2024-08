Grignoter + Jouer: Orville Redenbacher®, POGO® et Nintendo Switch™ aident les familles à gagner lors de leurs soirées de jeux

TORONTO, 20 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orville Redenbacher et POGO se sont associés à Nintendo pour aider les familles canadiennes à gagner lors des soirées de jeux avec de délicieuses collations et du plaisir sur la console Nintendo Switch mettant en vedette Mario et ses amis. À compter du 2 septembre 2024, cette collaboration vise à créer des moments inoubliables en famille remplis de plaisir et de liens familiaux pouvant être appréciés par les amateurs de tous âges.

« Le maïs soufflé Orville Redenbacher et les POGO sont des collations bien-aimées des familles canadiennes, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de faire équipe avec Nintendo du Canada. Ce partenariat vise à rendre les soirées de jeux en famille plus agréables et mémorables », déclare Lynne Strickler, directrice principale, Gestion de la marque et marketing du commerce chez Conagra Brands. « Nos collations sont depuis longtemps les préférées des familles, et avec Nintendo, nous créons la recette parfaite pour des moments amusants précieux remplis de rires. »





Pour que le plaisir continue, du 2 septembre au 16 décembre 2024, Orville Redenbacher et POGO offrent aux Canadiens la chance de gagner des ensembles de prix hebdomadaires, mettant en vedette des produits Orville Redenbacher ainsi que des consoles et des jeux Nintendo Switch. Voici le détail des prix :

Il y aura 75 prix à gagner pendant la période du concours :

15 tirages hebdomadaires – 5 gagnants par tirage (75 prix au total)

Prix d’une valeur de plus de 565 $ chacun

Chaque prix comprend une console Nintendo Switch – Modèle OLED, un code de téléchargement pour une version numérique du jeu Super Mario Party Jamboree (après sa sortie le 17 octobre 2024), et un approvisionnement d’un an de maïs éclaté Orville Redenbacher.

Les Canadiens qui achètent n’importe quel produit Orville Redenbacher ou POGO participant entre le 2 septembre et le 16 décembre 2024 peuvent inscrire le CUP à l’adresse www.orvillepogo.ca pour courir la chance de gagner un ensemble de prix hebdomadaires*.

Les produits Orville Redenbacher et POGO sont disponibles dans toutes les grandes épiceries du Canada. Tous les produits de maïs soufflé au micro-ondes Orville Redenbacher participants sont fabriqués sans colorants, arômes ou agents de conservation artificiels. POGO est une collation amusante et savoureuse sur bâtonnet, approuvée par les parents et les enfants. Ces collations sont pratiques et amusantes à manger, d’excellents compagnons pour poursuivre le jeu tout en grignotant.

Les familles peuvent plonger dans le royaume Champignon et découvrir Mario et ses amis sur la Nintendo Switch, une console de jeu vidéo polyvalente qui peut être jouée n’importe où et n’importe quand. La console offre une vaste bibliothèque de jeux exclusifs de franchises bien-aimées, dont Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Bros. Wonder, et le prochain Super Mario Party Jamboree. Chacun de ces trois jeux peut être joué en compagnie de votre famille et de vos amis, soit en personne** ou en ligne sur la Nintendo Switch Online*** . Pour en savoir plus sur la Nintendo Switch et sa bibliothèque de jeux, visitez le http://www.nintendo.com/fr_CA/switch/ .

* AUCUN ACHAT REQUIS. 18 ans et plus. Au Canada seulement. Visitez le site orvillepogo.ca/fr pour connaître la méthode de participation sans achat et le règlement officiel. Nintendo n’est pas un commanditaire, un co-commanditaire ou un administrateur de ce concours.

** Des accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour le mode multijoueur. Vendus séparément.

*** Tout abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et compte Nintendo requis pour les fonctionnalités en ligne. Non disponibles dans tous les pays. Accès Internet requis pour les fonctions en ligne. Des conditions s’appliquent. https://www.nintendo.com/fr-ca/

À propos de Conagra Brands

Conagra Brands, Inc. (NYSE : CAG) est l’une des principales entreprises de produits alimentaires de marque en Amérique du Nord. Nous combinons une histoire centenaire de fabrication de produits alimentaires de qualité à une agilité et une attention constante à la collaboration et à l’innovation. Le portefeuille de l’entreprise évolue en permanence pour satisfaire les préférences alimentaires en constante évolution des consommateurs. Les marques de Conagra comprennent Orville Redenbacher®, Marie Callender’s®, Hunt’s®, Healthy Choice®, Slim Jim®, POGO®, VH®, Angie’s® BOOMCHICKAPOP® et plus encore. En tant qu’entreprise citoyenne, nous nous efforçons de faire ce qui est juste pour notre entreprise, nos employés, nos communautés et le monde. Basée à Chicago et disposant d’un bureau à Mississauga, en Ontario, Conagra Brands a généré pour l’exercice 2024 un chiffre d’affaires net de plus de 12 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez le www.conagrabrands.com et www.conagrabrands.ca/fr .

