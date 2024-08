La FAP Canada annonce le lancement de son programme des bourses de reportage 2024-2025

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 20 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) a le plaisir d’annoncer le lancement de son programme annuel des bourses de reportage pour 2024-25.



Le programme des bourses de reportage de la FAP Canada, lancé en 1986, permet à deux journalistes canadiens de passer du temps en Asie pour effectuer des recherches et préparer des reportages pour le public canadien. Ce programme vise à permettre aux journalistes canadiens de mieux connaître cette région du monde en pleine effervescence, afin qu’ils puissent produire et diffuser des reportages éclairés sur l’Asie et sur nos relations avec ce continent. À ce jour, le programme a soutenu 98 journalistes, dont des figures médiatiques canadiennes de renom telles que Carol Off, John Ivison, Daphne Bramham, Nathan VanderKlippe, Chantal Hébert, Paul Kennedy et Francis Bula, entre autres.

Les deux récipiendaires d’une bourse de reportage de la FAP Canada pour 2024-2025 recevront jusqu’à 10 000 $ CA chacun pour leurs frais de voyage, d’hébergement et de séjour dans le pays.

« À une époque où la mésinformation et la désinformation encombrent de plus en plus les fils d’information des Canadiens et où de nombreux médias traditionnels luttent pour survivre ou prospérer, il est essentiel que les institutions publiques comme la FAP Canada soutiennent le journalisme canadien », a déclaré Jeff Nankivell, président et chef de la direction, Fondation Asie Pacifique du Canada. « Notre programme de bourses de reportage, qui est au cœur de la mission de la Fondation consistant à resserrer les liens entre les peuples et les institutions du Canada et leurs homologues en Asie, enrichit la collecte et le partage d’information et d’idées entre nos deux régions, et je suis impatient de connaître les contributions des boursiers de cette année. »

La date limite de dépôt des candidatures est le 23 septembre 2024 (à 23 h 59 HP).

Pour obtenir plus de détails sur le programme des bourses de reportage de la FAP Canada et savoir comment participer, visitez le site.

À propos de la Fondation Asie Pacifique du Canada

La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) est une organisation indépendante à but non lucratif qui se concentre sur les relations du Canada avec l’Asie. Notre mission est d’être le catalyseur de l’engagement du Canada avec l’Asie et le pont entre l’Asie et le Canada.

La FAP Canada se consacre au renforcement des liens entre le Canada et l’Asie par le biais de ses activités de recherche, d’éducation et de rassemblement, telles que la série de Conférences Canada-en-Asie, nos Missions commerciales féminines en Asie et le projet APEC-Canada de partenariat pour l’expansion des entreprises.

Depuis près de quarante ans, nos recherches fournissent aux Canadiens et aux parties prenantes de la région Asie-Pacifique des informations, des points de vue et des perspectives de grande qualité, pertinentes et opportunes sur les relations entre le Canada et l’Asie.

Médias :

Michael Roberts, directeur des communications,

Fondation Asie Pacifique du Canada

michael.roberts@asiapacific.ca