Rackspace Technology unterstreicht langjähriges Engagement für die OpenStack-Community mit der Einführung von OpenStack Enterprise

SAN ANTONIO, Aug. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen, gab heute mit der Einführung von Rackspace OpenStack® Enterprise, der einzigen vollständig verwalteten, unternehmensfähigen Cloud-Lösung, die von Grund auf dafür entwickelt wurde, dass kritische Workloads sicher, effizient und in großem Umfang ausgeführt werden können, eine erneute Bestätigung seines langjährigen Engagements für OpenStack® bekannt. Die Investition von Rackspace in OpenStack ermöglicht es Unternehmen, Innovation über Infrastruktur zu stellen und bietet Cloud-Flexibilität zu einem Bruchteil der Kosten des Wettbewerbs. Kunden, die OpenStack Enterprise nutzen, profitieren außerdem vom beispiellosen Support und Fachwissen von Rackspace, um Spitzenleistung und Effizienz in ihren Cloud-Umgebungen sicherzustellen.



„Unternehmen sind auf der Suche nach kostengünstigen, flexiblen Cloud-Alternativen, die ein hohes Maß an Kontrolle bieten und mit Open-Source-Prinzipien und Community-getriebenen Innovationen in Einklang stehen“, so Josh Villarreal, General Manager, OpenStack und Kubernetes, bei Rackspace Technology. „Unsere erneute Hinwendung zu OpenStack löst die langjährigen Herausforderungen der Plattform, indem wir die Komplexität vereinfachen und eine Reihe von vollständig verwalteten Services anbieten, die die Zugänglichkeit verbessern. Wir glauben fest an die Bedeutung von Open Source und an den Wert der gemeinschaftlichen Bemühungen der Community. OpenStack Enterprise spiegelt unser langjähriges Vertrauen in seine Fähigkeit wider, die Cloud-Branche zu revolutionieren und erstklassige Lösungen für unsere Kunden zu liefern.“

Im vergangenen Jahr hat Rackspace seine Rolle als Marktführer und Innovator im Bereich der Open-Source-Cloud-Technologien durch die Einführung einer umfassenden Produkt-Roadmap für OpenStack und häufige Funktions-Updates gefestigt. Die Updates beinhalten eine erhebliche Steigerung der Upstream-Code-Beiträge zur OpenStack-Community und stehen im Einklang mit der One OpenStack-Strategie von Rackspace, die sich auf die Verwendung eines einzigen Technologie-Streams für die OpenStack-Produkte konzentriert. Die Ausrichtung der Strategie stellt sicher, dass die Kunden jede Lösung nahtlos nutzen können, ohne dass eine technologische Barriere zwischen den einzelnen Produkten besteht.

Die OpenStack-Investitionen von Rackspace gehen auf die ursprüngliche Entwicklung der Plattform in Zusammenarbeit mit der NASA im Jahr 2010 zurück. Bis heute hat Rackspace mehr als 5,6 Millionen Codezeilen zu OpenStack beigetragen und ist einer der größten OpenStack-Cloud-Anbieter der Welt. Das Unternehmen verfügt über mehr als eine Milliarde Serverstunden Erfahrung im Betrieb produktionsreifer OpenStack-Clouds im großen Maßstab und ein engagiertes Team mit mehr als 150 OpenStack-Experten und über 50 Kubernetes-Administratoren.

OpenStack zielt darauf ab, eine breite Palette von Kundenbedürfnissen zu erfüllen, einschließlich Sicherheit und Compliance für sensible Daten, die ein Höchstmaß an Schutz und Kontrolle erfordern, mit Optionen für Datenlokalisierung und -souveränität. Es befasst sich auch mit dem Thema Kosteneffizienz und bietet einen Weg zur Senkung der Gesamtkosten der Cloud-Infrastruktur. Darüber hinaus ermöglichen OpenStack-Services eine nahtlose Modernisierung von Anwendungen und Rechenzentren, so dass Kunden Anwendungen ohne umfangreiche Änderungen in die Cloud migrieren und zu vollständig verwalteten Lösungen übergehen können.

„Während sich die Optionen für Cloud-Infrastrukturen weiterentwickelt haben, können herkömmliche Lösungen Unternehmen mit hohen Kosten und eingeschränkter Flexibilität binden und so Innovationen einschränken“, so Kevin Carter, Product Director, Rackspace Technology. „Wir bieten unseren Kunden branchenführende, unternehmenstaugliche Open-Source-Lösungen, die das Infrastrukturmanagement vereinfachen und es ihnen ermöglichen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, die Kontrolle zu behalten und mit den neuesten technologischen Fortschritten zu modernisieren.“

Im Rahmen seines verstärkten Engagements für OpenStack hat Rackspace mit CAS, einer Abteilung der American Chemical Society, zusammengearbeitet, um durch die Modernisierung seiner OpenStack Private Cloud den Durchbruch im wissenschaftlichen Wissensmanagement zu beschleunigen. Die unternehmenskritische private Cloud-Umgebung unterstützt die CAS dabei, wissenschaftlichen Innovatoren Zugang zu modernster, lebensrettender, chemiebezogener und lebenswissenschaftlicher Forschung zu verschaffen. Die CAS legte den Schwerpunkt auf hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung, um die höchsten Anforderungen an ihre Cloud-Plattform zu erfüllen.

„Wir haben uns mit Rackspace als Managed Service Provider zusammengetan, um die Messlatte für unsere Private Cloud auf OpenStack höher zu legen – von der Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit bis hin zur Robustheit der Dienste“, so Luke Chandler, Senior Director of Cloud Platforms and Solutions, Infrastructure and Support Services bei der CAS. „Rackspace hat entscheidend dazu beigetragen, dass die CAS eine robuste private Cloud-Infrastruktur implementieren konnte, die es Menschen, Unternehmen, Institutionen und Akademikern ermöglicht, Innovationen schneller zu entwickeln und wissenschaftliche Entdeckungen zu machen, die das Leben der Menschen retten.“

Klicken Sie hier für weitere Informationen über Rackspace und OpenStack. Um die Fallstudie von Rackspace Technology zur CAS zu lesen, klicken Sie hier.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führendes Unternehmen für End-to-End-, Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com