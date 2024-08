RIBER : Commande d’un système MBE de recherche aux Etats-Unis

Commande d’un système MBE de recherche aux Etats-Unis

Bezons, le 21 août 2024 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la vente d’une plateforme MBE 412 cluster à une société américaine de premier plan dans les capteurs d'imagerie infrarouge spatiale, astronomique et terrestre

Capitalisant sur un niveau de performance très élevé, le système MBE412 est une plateforme compatible avec des substrats de 4’’, offrant une grande flexibilité en termes d’équipement, de modularité et d’adaptabilité pour le développement et la production de semi-conducteurs composés. La machine a été retenue pour sa capacité à répondre de façon optimale aux exigences de ce type d'applications.

Cette nouvelle commande d’un système MBE 412 par le client doit lui permettre de soutenir ses développements de nouveaux matériaux et structures pour capteurs infrarouge.

Cette nouvelle commande sera livrée en 2025.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

