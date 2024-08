Abcourt recoupe 22,7 g/t d’or sur 7 mètres en rainure sur les nouveaux décapages effectués dans le secteur Cartwright du projet Flordin

ROUYN-NORANDA, Québec, 21 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer ses plus récents résultats d’échantillonnage de rainure sur trois décapages mécaniques effectués dans les environs du gîte Cartwright sur la propriété Flordin. L’intersection la plus significative obtenue provient du décapage no 2, rainure no 6, qui est de 22,7 g/t d’or sur 7 mètres incluant 161,9 g/t d’or sur 0,5 mètre. Les rainures effectuées, huit au total, ont toutes 0,5 mètre de longueur et sont reliées entre elles. Chacune des rainures fait en moyenne 6 à 8 cm de profondeur et elles recoupent perpendiculairement les zones minéralisées, qui sont orientées est-ouest avec un pendage sub-vertical. La minéralisation est associée à un important cisaillement et est composée de bandes riches en pyrite dans des zones présentant une altération de surface (météorisation) de type gossan (dissolution des pyrites, surface de couleur jaune).



Faits saillants :

22,7 g/t d’or sur 7 mètres, incluant 161,9 g/t d’or sur 0,5 mètre;

Nouvelle étude pétrographique confirmant la présence de grains d’or dans la pyrite;

L’or est généralement spatialement associé aux pyrites et est parfois (mais rarement) libre et situé dans des veines et veinules de quartz. Cette dernière observation confirme que la présence de veine de quartz n’est pas le vecteur principal pour la minéralisation aurifère du secteur Cartwright;

Les récents travaux entrepris par Abcourt nous permettent de postuler que la zone Sud, découverte par Cambior en 1988, pourrait se poursuivre au-delà du gîte Flordin et pourrait être continue jusqu’au gîte Cartwright, soit sur plus de 2 km.

Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats obtenus pendant cette campagne.

No de

décapage No de

rainure Intervalle incluant Facteur métal

(teneur X épaisseur) 1 Rainure 3 3,3 g/t d'or sur 2,5 m 5,4 g/t d'or sur 0,5 m 8 2 Rainure 4 8,4 g/t d'or sur 6 m 44,9 g/t d'or sur 0,5 m 51 2 Rainure 5 4,0 g/t d'or sur 6 m 18,9 g/t d'or sur 0,5 m 24 2 Rainure 6 22,7 g/t d'or sur 7 m 161,9 g/t d'or sur 0,5 m 159 2 Rainure 7 8,4 g/t d'or sur 7,5 m 33,9 g/t d'or sur 0,5 m 63 3 Rainure 8 2,1 g/t d'or sur 7 m 11,8 g/t d'or sur 0,5 m 15



Le décapage principal est le décapage no 2 qui expose la zone minéralisée sur plus de 50 mètres de longueur. Celle-ci est boudinée et présente des variations d’épaisseurs, allant de quelques centimètres à plusieurs mètres. La minéralisation se caractérise par des bandes riches en pyrite alternant avec des bandes riches en silicate pouvant être de couleur rouge (hématisation). Trois nouvelles lames minces ont été prélevées et décrites par Consultation GEOX inc, sous la supervision de Lucie Mathieu (Ph.D., P.Geo.). Mme Mathieu est une géologue spécialisée en métallogénie, géologie structurale et pétrologie. Son expertise a permis de caractériser la minéralisation typique du secteur Cartwright. Cette nouvelle étude pétrographique montre qu’une quantité importante de grains d’or de taille micrométrique, observable au microscope pétrographique, sont observés dans la pyrite. Ceci explique les hautes teneurs en or qui sont 7, 15, 23, et 69,4 ppm Au pour ces échantillons.

Selon les observations pétrographiques, la minéralisation aurifère serait associée à une phase de déformation tardive et cassante accompagnée d’une biotitisation et d’une carbonatation. L’or est aligné dans la pyrite, indiquant une association avec des fractures aujourd’hui scellées, et confirmant l’association de l’épisode minéralisateur avec une déformation cassante à ductile-cassante. L’or est généralement spatialement associé aux pyrites. Il est parfois libre et situé dans des veines et veinules de quartz. Cette dernière observation confirme que les épisodes de silicification et la présence de veines de quartz ne sont pas les vecteurs principaux pour la minéralisation aurifère du secteur Cartwright.





Figure 1 : Localisation régionale de la propriété Flordin

Figure 2 : Vue d’ensemble de la propriété avec le gîte Flordin, les forages effectués en 2023 et le secteur des décapages 1-2 et 3, dans les environs du gîte Cartwright.

Figure 3 : Orthomosaïque des trois décapages réalisés en 2024. Le plus à l’ouest a été fait dans les années 1980 par Cambior.





Figure 4 : Vue (vers l’ouest) du décapage no 2





Figure 5 : Pyrite sub-automorphe avec un cœur riche en inclusions de silicates. Notez la présence de nombreux grains d’or dans la pyrite, dont une partie est associée à des fractures aujourd’hui scellées. Les flèches rouges indiquent la position des grains d’or.



Les plus récents travaux entrepris par Abcourt sur la propriété Flordin ont permis de mettre en lumière un style de minéralisation à haute teneur en or, associée à la pyrite, et qui semble continue sur plus de 2 km. En effet, les forages effectués en 2023 ont tous intercepté des zones minéralisées caractéristiques du secteur Cartwright, qui est une minéralisation composée de bandes riches en pyrite et parallèles entre-elles. Les forages en question sont pourtant situés à plus d’un kilomètre à l’ouest de l’ancien puits Cartwright.

Les travaux de compilation tentent à démontrer que la zone Sud, découverte par Cambior en 1988, serait possiblement la continuité en profondeur de la zone Cartwright. Dans cette zone, la minéralisation aurifère est associée à des bandes de pyrite. Nous pouvons donc poser l’hypothèse que la minéralisation à haute teneur en or associée à des bandes de pyrite serait continue sur plus de 2 km entre le gîte Cartwright et la zone Sud de Cambior.

Abcourt procède maintenant à une demande de modification d’autorisation auprès du Ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour procéder au décapage complet de la zone minéralisée située entre l’ancien décapage de Cambior et le Décapage no 2. Ce décapage permettra d’exposer la zone minéralisée à haute teneur en or sur plus de 200 mètres de distance ainsi que l’échantillonnage en rainure de la zone minéralisée nouvellement exposée.





Figure 6 : Projection (en ligne rouge) de la zone qui permettra de relier tous les décapages entre eux.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Dès le début des travaux en surface sur notre propriété Flordin, nous sommes déjà en mesure de démontrer un potentiel de minéralisation aurifère à haute teneur sur une distance de plus de 2 km. Nos travaux ont ciblé un type de minéralisation qui a été auparavant sous-estimé et sous-évalué. Avec notre approche, nous croyons être en mesure d’augmenter substantiellement le nombre d’onces d’or disponibles sur notre propriété Flordin ».

Personnes qualifiées

Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société et Lucie Mathieu, Ph.D, P.Geo. Consultante indépendante, ont vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

Procédure analytique

Les échantillons de roche en rainure de 0,5 mètre de longueur ont été expédiés et analysés par le laboratoire MSALABS de Val-d’Or, Québec suivant la méthode Photon Assay™. Les échantillons ont été concassés à 70 % passant deux millimètres avec une division de 500 grammes pour le dosage au rayons gamma pour l'or. Selon la procédure interne de MSALABS, des échantillons de blanc et de standards sont insérés. MSA exploite de nombreux laboratoires à travers le monde et maintient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux. MSA est un laboratoire accrédité ISO-17025 pour la méthode d'analyse photonique.

QA-QC

Trois échantillons, prélevés par Lucie Mathieu à proximité d’échantillons prélevés précédemment par Robert Gagnon et analysés par MSALABS, ont fait l’objet d’analyses de type pyroanalyse avec finition gravimétrique sur 50 g de matériel par ALS (Vancouver). Bien que des échantillons différents, mais prélevés sur les mêmes affleurements, aient fait l’objet d’analyses par MSALABS et ALS, les résultats sont comparables.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.com

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, qui sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.com. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c56feba4-63b9-4e02-bf2f-a78d74dd26af/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8589939e-3771-407b-82ab-c43cd3da505d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f13b5551-5cc9-47d4-94d8-1f5aaf07531e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38f94ab8-0331-4dae-b55a-177f617210b3/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3efa137-6782-488a-ba32-ade46526b833/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/098727ea-baa5-4b12-b6c2-4e88cb9ee9ba/fr