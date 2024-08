L’avion d’affaires Global 7500 de Bombardier se démarque à nouveau en établissant plus de 50 records de vitesse en moins de 50 semaines

Les nouvelles missions effectuées en un temps record incluent les liaisons essentielles entre Miami et São Paulo, Tokyo et Los Angeles, Djeddah et Londres, puis Londres et Bahreïn, soulignant les caractéristiques de performance exceptionnelles de l’avion.

Les records continuent de s’accumuler au fur et à mesure que l’avion Global 7500 est présenté à des clients et réalise pour des missions essentielles dans le monde.

Cumulant près de 200 livraisons et plus de 180 000 heures de vol, l’avion Global 7500 continue d’établir les normes de l’industrie dans la catégorie des avions d’affaires très long-courriers en tant qu’avion éprouvé, fiable et luxueux.





MONTRÉAL, 21 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Bombardier a annoncé que son avion d’affaires Global 7500 à l’avant-garde de l’industrie continue de cumuler les records de vitesse, amplifiant ses performances déjà impressionnantes en établissant plus de 50 records en moins de 50 semaines. Parmi les nouveaux prodigieux records(1) établis au sein de l’industrie, on retrouve les liaisons essentielles entre Miami et São Paulo, Tokyo et Los Angeles, Djeddah et Londres, et Londres et Bahreïn. Soulignant davantage les incroyables caractéristiques de performance de l’avion Global 7500, la vitesse moyenne de chacun des 10 vols records les plus rapides a dépassé les 1 000 km/h.

Les performances exceptionnelles et le luxe absolu sont les cartes de visite de l’avion Global 7500. Grâce à une vitesse maximale de Mach 0,925 et à une autonomie de base de 7 700 milles marins (14 260 km), l’avion Global 7500 incarne le summum des avions établissant des records de temps de vol et rendant les principales destinations de plus en plus accessibles. L’aile Smooth Flĕx Wing de l’avion agit comme un amortisseur de choc en vol, étant conçue avec un système complexe de volets et de becs de bord d’attaque qui assure plus de portance au décollage et à l’approche. Cela maximise l’efficacité aérodynamique de l’avion et ses performances tout en rehaussant la sécurité et en offrant le vol le plus en douceur de l’industrie. De plus, cela réduit sa consommation de carburant et ses émissions tout en offrant d’excellentes performances sur courte piste ainsi qu’à grande vitesse – le type de vol que ses clients avisés recherchent.

« Chaque nouveau record de vitesse établi permet à l’avion Global 7500 de consolider sa réputation bien méritée de l’avion très long-courrier le plus impressionnant à voler aujourd’hui, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense. Aux chapitres notamment de ses caractéristiques de conception et de ses technologies de pointe uniques, l’avion Global 7500 est sans équivalent quant à sa fiabilité, sa productivité et son style. »

Outre ses caractéristiques de performance, l’avion Global 7500 fait classe à part à l’égard de l’excellence de son design. Cet avion d’affaires de prestige est un véritable bureau en plein ciel, un outil d’affaires productif qui offre à ses passagers tout l’équipement de leur environnement de travail préféré. Cet avion est doté d’un intérieur superbe et spacieux qui comprend quatre véritables zones habitables, une cuisine pleine grandeur tout équipée et une aire dédiée à l’équipage, offrant aux clients l’expérience en vol ultime. D’autres éléments de design novateurs en font la référence dans l’aviation d’affaires en matière d’intérieur de cabine d’exception, notamment le fauteuil breveté Nuage de Bombardier qui offre la toute première position zéro gravité dans l’industrie.

Les caractéristiques incroyables de l’avion Global 7500 seront encore renforcées avec le lancement de l’avion Global 8000 (2), annoncé en 2022. Cet avion Bombardier emblématique d’une nouvelle ère offre une autonomie de 8 000 milles marins, la plus grande de l’industrie, ainsi qu’une vitesse maximale imbattable de Mach 0,94, ce qui en fait le summum des avions d’affaires tout-en-un. Il offre également la plus faible altitude en cabine – soit 2 900 pieds lorsqu’il vole à 41 000 pieds – inférieure à celle de tout autre avion d’affaires existant. Le développement de l’avion Global 8000 de Bombardier se poursuit, et le programme progresse comme prévu vers la mise en service de l’avion en 2025.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Information

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Bombardier, Global, Global 7500, Global 8000, Nuage et Smooth Flĕx Wing sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) Vitesses et distances selon les lignes directrices de la Fédération aéronautique internationale (FAI). Certains de ces records doivent toujours obtenir l’approbation finale de la FAI.

(2) L’avion Global 8000 est en cours de développement et doit être complété et certifié. Sa mise en service est prévue pour 2025. Toutes les spécifications et données sont approximatives et peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et conditions.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

