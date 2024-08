Selskabsmeddelelse om Sparinvest SICAVs deltagelse i forligsaftale med Deutsche Bank AG

, Aug. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sparinvest SICAV - Ethical Global Value EUR R (ISIN LU0362355355), Sparinvest SICAV - European Value EUR R (ISIN LU0264920413) og Sparinvest SICAV - Global Value EUR R (ISIN LU0138501191) har tiltrådt forligsaftale indgået mellem Deutsche Bank AG (herefter Deutsche Bank) og andre investorer, som har anlagt retssag med krav om erstatning for tab lidt i forbindelse med Deutsche Banks overtagelse af selskabet Deutsche Postbank AG (herefter Postbank) i 2010. Der henvises til selskabsmeddelelse af 29. januar 2016.



Forligsaftalen mellem Deutsche Bank og Sparinvest SICAV indebærer, at nedenstående afdelingers NAV bliver påvirket positivt med nedenstående procent.

Sparinvest SICAV - Ethical Global Value: Ca. 0,19 % af afdelingsformue

Sparinvest SICAV - European Value: Ca. 0,57 % af afdelingsformue

Sparinvest SICAV - Global Value: Ca. 1,34 % af afdelingsformue

Henvendelser vedrørende nærværende selskabsmeddelelse kan rettes til direktør Morten Skipper, tlf. nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Morten Skipper

Managing Director, Sparinvest S.A., Luxembourg