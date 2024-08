Selskabsmeddelelse om Investeringsforeningen Sparinvests deltagelse i forligsaftale med Deutsche Bank AG

Investeringsforeningen Sparinvest, afdeling Mix Aktier KL (tidligere Cumulus Value) (ISIN DK0061549995) og afdeling Value Aktier KL (tidligere Value Aktier) (ISIN DK0010079631) har tiltrådt forligsaftale indgået mellem Deutsche Bank AG (herefter Deutsche Bank) og andre investorer, som har anlagt retssag med krav om erstatning for tab lidt i forbindelse med Deutsche Banks overtagelse af selskabet Deutsche Postbank AG (herefter Postbank) i 2010. Der henvises til selskabsmeddelelse af 29. januar 2016.

Forligsaftalen mellem Deutsche Bank og Investeringsforeningen Sparinvest indebærer, at nedenstående afdelingers NAV bliver påvirket positivt med nedenstående procent.

Mix Aktier KL: Ca. 7,76 % af afdelingsformue

Value Aktier KL: Ca. 1,58 % af afdelingsformue

