Bavarian Nordic modtager kontrakt på 440,000 doser vedrørende levering af koppe- og mpoxvacciner til et europæisk land

Ordren var ventet som en del af de økonomiske forventninger til 2024 og har ingen indvirkning på den tilbageværende produktionskapacitet for selskabets koppe- og mpoxvaccine i 2024/2025.

KØBENHAVN, Danmark, 21. august 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har indgået en kontrakt på 440,000 doser til levering af MVA-BN® koppe/-mpoxvacciner til et europæisk land.

Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, udtaler: “Siden mpox-udbruddet i 2022/23 har Bavarian Nordic etableret et stærkt strategisk partnerskab med en række myndigheder, der har erkendt behovet for at forbedre deres beredskab mod kopper og mpox. Den seneste ordre var planlagt som en del af vores oprindelige forventninger til i år, og vil som sådan ikke påvirke den resterende kapacitet, der er til rådighed for at støtte regeringer og organisationer til at håndtere den nuværende globale sundhedskrise, som WHO har erklæret. Bavarian Nordic kan fortsat levere op til 10 mio. doser af koppe- og mpoxvaccinen inden udgangen af næste år, hvoraf de 2 mio. udgør kapacitet, der er til rådighed inden udgangen af i år.”

Alle vacciner under denne ordre vil blive leveret I 2024, hvorved den samlede værdi af indgåede kontrakter i Public Preparedness-forretningen vil nærme sig DKK 3.000 mio., hvilket udgør den høje ende af det forventede omsætningsinterval for denne forretning. Således kan Bavarian Nordic nu bekræfte de nye økonomiske forventninger for året med en samlet omsætning i den høje ende på ca. DKK 5.300 mio. og EBITDA på ca. DKK 1.350 mio. Den samlede omsætning på ca. DKK 5.300 mio. består af ca. DKK 3.000 mio. fra Public Preparedness, ca. DKK 2.100 mio. fra Travel Health og ca. DKK mio. fra kontraktarbejde.

Om koppe-/mpoxvaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (markedsført som JYNNEOS®, IMVANEX® og IMVAMUNE®) er en ikke-replikerende koppevaccine og mpoxvaccine. Vaccinen er godkendt af FDA, Europa-Kommissionen, Health Canada, MHRS og Swissmedic, og har desuden opnået godkendelse til brug i nødsituationer i andre territorier til brug under mpox-udbruddet. Vaccinen blev oprindeligt udviklet i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppe- og mpoxvacciner, som er blevet udviklet gennem vores mangeårige partnerskab med den amerikanske regering, og har en stærk produktportefølje af rejsevacciner samt vacciner mod endemiske sygdomme. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

