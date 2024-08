KFSHRC präsentiert Innovationen in der medizinischen Ausbildung auf der AMEE 2024 in der Schweiz

RIAD, Saudi-Arabien, Aug. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) baut seine globale Präsenz weiter aus, indem es zum zweiten Mal in Folge an der Konferenz der International Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2024 teilnimmt. Die Veranstaltung findet vom 26. bis 28. August in Basel, Schweiz, statt und bringt weltweit führende Vertreter der medizinischen Ausbildung und des Gesundheitswesens zusammen.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt des KFSHRC auf der Weiterentwicklung klinischer Verfahren, der Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten sowie der Steigerung der Zufriedenheit und Sicherheit der Lernenden. Durch die Weitergabe seines Wissens möchte das KFSHRC zum globalen Fortschritt der medizinischen Ausbildung beitragen, wovon nicht nur Auszubildende und Patienten, sondern auch das Gesundheitswesen weltweit profitieren.

Das KFSHRC wird seinen Erfolg bei der Nutzung modernster Technologien in der medizinischen Ausbildung präsentieren, wie z. B. virtuelle Simulationen und interaktive Lernplattformen, welche die klinischen Entscheidungsfähigkeiten der Auszubildenden erheblich verbessert haben. Diese Innovationen haben zu bemerkenswerten Verbesserungen der Qualität der klinischen Ausbildung, besseren Protokollen zur Patientensicherheit und der Ausbildung hochkompetenter Fachkräfte im Gesundheitswesen geführt, die darauf vorbereitet sind, den sich weltweit entwickelnden Anforderungen des Sektors gerecht zu werden.

Dr. Esam Albanyan, Leiter der Abteilung für Aus- und Weiterbildung am KFSHRC, betonte, dass die Beteiligung des Krankenhauses mit seinen strategischen Zielen übereinstimmt, eine weltweit führende Position in der medizinischen Ausbildung und Patientenversorgung einzunehmen. Er hob hervor, dass die Teilnahme an der AMEE 2024 den Aufbau neuer Wissenspartnerschaften und den Austausch von Fachwissen mit internationalen Institutionen erleichtert, um medizinische Kompetenzen zu fördern, die zukünftige Herausforderungen im Gesundheitswesen angehen und die Qualität der Patientenergebnisse und -sicherheit vorantreiben.

Dr. Ali AlShehri, stellvertretender Exekutivdirektor für akademische und Ausbildungsangelegenheiten, erläuterte die Beiträge des KFSHRC zur Konferenz, zu denen die Präsentation fortgeschrittener Programme mit Integration von Technologie in die medizinische Ausbildung gehört, wie z. B. Simulationen und Innovationen in der klinischen Ausbildung. Das KFSHRC wird auch seine erfolgreichen Erfahrungen in der Lehrplanentwicklung, der Einführung moderner Lehrmethoden und der Bewältigung globaler Herausforderungen in der medizinischen Ausbildung mit dem Schwerpunkt auf der Verbesserung der Patientenversorgung teilen.

Die Abteilung für Aus- und Weiterbildung des KFSHRC war maßgeblich an der Entwicklung umfassender Lehrpläne, der Nutzung von Simulationstechnologie für praktische Fertigkeiten und der Förderung moderner Ausbildungsmethoden beteiligt, welche die Auszubildenden aktiv in die Entscheidungsfindung einbeziehen. Die Bemühungen der Abteilung haben die Qualität und Sicherheit der Patientenversorgung verbessert und gleichzeitig eine Kultur der Spitzenforschung gefördert, was zu zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen geführt hat.

Die Teilnahme des KFSHRC an der AMEE 2024 unterstreicht sein Engagement für die Förderung der medizinischen Ausbildung, die Verbesserung der Behandlungsergebnisse und die Patientensicherheit durch Innovation und Zusammenarbeit. Die anhaltende Anerkennung als führendes akademisches medizinisches Zentrum im Nahen Osten und in Afrika sowie die weltweiten Top-Platzierungen spiegeln sein unerschütterliches Engagement für Exzellenz in der Ausbildung und im Gesundheitswesen wider.

