在瑞士举办的 2024 年欧洲医学教育学会年会上，费萨尔国王专科医院和研究中心将展示其医学教育创新成果

沙特阿拉伯利雅得, Aug. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSHRC) 将参加 2024 年欧洲医学教育学会 (AMEE) 国际年会。这是该机构连续第二年参加本次年会，彰显其进一步扩展全球影响力的决心。 本次年会将于 8 月 26 日至 28 日在瑞士巴塞尔举行，汇聚了全球医学教育和医疗领域的领军人物。

今年，KFSHRC 重点致力于优化临床实践，提升患者疗效，提高学习者的满意度和安全性。 KFSHRC 旨在通过分享其丰富的知识，推动全球医学教育的进步；这一举措不仅可以让学员和患者受益，更能对全球医疗社区产生深远的积极影响。

KFSHRC 将重点展示其在医学教育领域运用前沿技术取得的卓越成就，特别是在虚拟模拟和互动学习平台方面的创新应用，极大地提升了学员的临床决策能力。 这些创新成果显著提升了临床培训的质量，完善了患者安全协议，培养了一批高度专业的医疗人才，可以满足全球医疗行业不断变化的需求。

KFSHRC 教育与培训总监 Esam Albanyan 博士强调，该医院参加本次年会与其战略目标高度契合，即致力于成为全球医学教育和患者护理的领导者。 他特别指出，参加 AMEE 2024 将为建立新的知识合作伙伴关系提供宝贵机会，并促进与国际机构的专业经验交流，从而培养应对未来医疗挑战的医学能力，同时推动患者治疗效果和安全性达到卓越水平。

学术与培训事务执行副主任 Ali AlShehri 博士深入阐述了 KFSHRC 对于本次年会的卓越贡献，包括展示将先进技术融入医学教育的前沿项目，如临床培训中的模拟与创新。 KFSHRC 还将分享其在课程开发方面的成功经验，介绍如何利用现代教育方法，应对全球医学教育中的挑战，并将提升患者护理质量作为核心目标。

KFSHRC 的教育与培训办公室致力于制定综合培训课程，运用模拟技术提升实践技能，推广现代培训方法，以此鼓励学员积极参与决策过程，从而发挥着至关重要的作用。 凭借卓越的努力，该部门不仅显著提升了患者护理的质量与安全，还成功营造了追求研究卓越的文化氛围，同时发表了大量科学出版物。

KFSHRC 参加 AMEE 2024 充分体现了其通过创新与合作在推动医学教育进步、提升医疗成果和保障患者安全方面的坚定承诺。 作为中东和非洲地区首屈一指的学术医疗中心，KFSHRC 凭借卓越的全球排名不断赢得赞誉，这反映了其在教育和医疗领域不断取得卓越成就的坚定努力。

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