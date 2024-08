Le CN procède au lock-out

MONTRÉAL, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a officiellement mis en lock-out les membres du personnel représentés par la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) à partir du 22 août à 0 h 01 (HE), après que le syndicat n'a pas répondu à une autre offre du CN dans le cadre d’une dernière tentative visant à éviter un arrêt de travail.



Cette offre proposait une amélioration des salaires et aurait permis aux membres du personnel de travailler moins de jours par mois en alignant les heures de service prévues dans la convention collective sur les règles de repos imposées par le gouvernement fédéral. L'offre proposait également un projet pilote pour les taux horaires et pour la planification des horaires sur une partie du réseau, car le CN demeure convaincu qu'il s'agit d'un modèle plus efficace et plus prévisible pour son personnel.

À défaut d’une entente ou d'arbitrage exécutoire, le CN n'a pas eu d'autre choix que de finaliser une fermeture sûre et ordonnée de son réseau et de procéder à un lock-out

Au cours des neuf derniers mois, le CN a tenté de négocier de bonne foi. La Compagnie a proposé des offres sérieuses prévoyant un meilleur salaire, de meilleures périodes de repos et des horaires plus prévisibles. Les Teamsters n'ont manifesté aucune urgence ni aucune volonté de parvenir à un accord favorable aux employés, à l'entreprise et à l'économie.

Nous demandons aux Teamsters de s'engager dans ces négociations avec l'urgence et l'importance que requiert cette situation.

Période de repos et salaires actuels

Période de repos :

En combinant les Règles relatives aux périodes de service et de repos, les congés de maladie payés, les journées de congé et les dispositions des périodes de repos et de vacances de la convention collective existante, les chefs de train et les mécaniciens de locomotive travaillent actuellement environ 160 jours par année.



Salaires :

En 2023, le salaire annuel moyen d’un chef de train était d’environ 121 000 $ , sans compter le régime de retraite ou les avantages sociaux.

, sans compter le régime de retraite ou les avantages sociaux. En 2023, le salaire annuel moyen d’un mécanicien de locomotive était d’environ 150 000 $, sans compter le régime de retraite ou les avantages sociaux.

Contexte des négociations et des offres pour 2024

En janvier, le CN a proposé à la CFTC une convention modernisée qui améliorait la sécurité, les salaires et l’équilibre travail-vie personnelle, tout en protégeant les droits acquis. Cette offre a été refusée.

L’offre a ensuite été bonifiée en avril en mettant l’accent sur l’amélioration des salaires (75 $/heure pour les mécaniciens de locomotive et 65 $/heure pour les chefs de train), la sécurité d’emploi et des revenus garantis pour le personnel. La CFTC a refusé l’offre améliorée.

En mai, le CN a alors présenté une offre simplifiée s’inscrivant dans le cadre de la convention collective actuelle, prévoyant des salaires améliorés et des jours de congé prévisibles. Cette offre a également été refusée par la CFTC.

En l’absence d’une solution, le CN a offert en juin d’aller en arbitrage exécutoire. L’arbitrage exécutoire est un processus selon lequel les deux parties autorisent un arbitre indépendant, choisi d’un commun accord, pour définir les modalités d’une entente. Il s’agit d’une approche impartiale qui permettrait de trouver une solution tout en évitant des interruptions coûteuses pour les chaînes d’approvisionnement, les consommateurs canadiens et l’économie canadienne. La CFTC a refusé cette offre.

Toutes les informations concernant les offres, y compris les détails des salaires, des périodes de repos et de la disponibilité de la main-d’œuvre proposés sont accessibles au public ici.

