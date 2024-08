Crossject participera à la 26ème Annual Global Investment Conference de H.C. Wainwright, 9 au 11 septembre 2024

Communiqué de Presse

Dijon, France, le 22 août 2024 07:30 CET — Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Euronext : ALCJ), une société pharmaceutique spécialisée qui développe des médicaments dédiés aux situations d'urgence, administrables grâce à son auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®, annonce qu'il participera virtuellement et prendra part à des réunions individuelles avec des investisseurs lors de la 26e Conférence Annuelle sur l'Investissement Global organisée par H.C. Wainwright, qui se tiendra au Lotte New York Palace Hotel à New York, du 9 au 11 septembre 2024.

La présentation de Crossject sera disponible à la demande à partir du lundi 9 septembre à 7h00 (ET) via la plateforme de la conférence et sera également accessible via le lien de webcast suivant : https://journey.ct.events/view/806a8913-e050-4e66-8b56-d332674e52c0.

Une rediffusion de la présentation sera disponible pendant 90 jours après l'événement sur le site web de Crossject à l'adresse crossject.com.

Si vous souhaitez planifier une réunion avec la direction, n’hésitez pas à contacter Crossject directement par email à info@crossject.com.

À propos de H.C. Wainwright :

La Conférence Annuelle sur l'Investissement Global de H.C. Wainwright est un événement prestigieux qui réunit un large éventail de leaders de l'industrie, d'entreprises innovantes, d'investisseurs institutionnels et de leaders d'opinion du monde entier. Cette conférence offre une plateforme dynamique permettant aux entreprises, en particulier dans les secteurs de la santé, de la biotechnologie et des sciences de la vie, de présenter leurs stratégies, leurs développements révolutionnaires et leurs perspectives futures à un public d'investisseurs potentiels et de pairs de l'industrie. Avec un accent sur le renforcement des connexions significatives et la facilitation de discussions éclairées, la conférence propose des présentations, des tables rondes et des réunions en tête-à-tête, offrant aux participants une vue d'ensemble des tendances émergentes, des opportunités d'investissement et des dynamiques du marché.

À propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com ) est une société pharmaceutique spécialisée émergente qui développe des médicaments dédiés aux situations d'urgence, en s’appuyant sur sa plateforme dédiée à son auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO®. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel Crossject a remporté un contrat de 60 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). La plateforme polyvalente ZENEO® de la Société est conçue pour permettre aux patients ou aux soignants non formés d'administrer facilement et instantanément une large gamme de médicaments d'urgence par injection intramusculaire sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d'autres produits, dédiés notamment au traitement des chocs allergiques et des insuffisances surrénales, ainsi qu’à des thérapies et d'autres indications de médecine d'urgence.

* Enregistré sous le numéro 75A50122C00031, ce contrat a été signé avec la BARDA, qui relève du Bureau du Secrétaire adjoint à la préparation et à l’intervention (ASPR), au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS).

