COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON DÉVOILE SES NOUVEAUTÉS À LA GAMESCOM 2024

Lesquin, le 22 août 2024 - Au cœur de l’effervescence de la gamescom, NACON est heureux de présenter cette année encore ses dernières nouveautés. Au programme : une prise en main des derniers accessoires ainsi que la découverte de la manette sous licence officielle Xbox* récemment annoncée : la Revolution X Unlimited, le line-up NACON, incluant 2 jeux mis en lumière en exclusivité au Future Games Show, et le premier volant Revosim, nouveau produit premium du pôle Racing de l’entreprise révélé à la Bigben Week, et présenté en avant-première à la gamescom.

Fort de son savoir-faire dans l’industrie vidéoludique, NACON porte l’ambition de proposer toujours plus de jeux de qualité et d’accessoires premium, alliant innovation et hautes performances. Cela se traduit notamment par la création cette année d’un nouveau département dédié au Racing mais également par un catalogue aussi varié qu’original, au sein duquel on peut citer plusieurs jeux très attendus tels que Hell is Us, Test Drive Unlimited Solar Crown ou GreedFall 2: The Dying World.

Zoom sur toutes les nouveautés présentées à la gamescom.

LE NOUVEAU PÔLE RACING DE NACON LÈVE LE VOILE SUR PLUSIEURS PROJETS ATTENDUS

NACON innove avec la mise en place de son département Racing dont le but est de développer un écosystème autour des jeux de simulation automobile et des accessoires haut de gamme. Ses futurs projets sont à la fois issus de l’expertise du studio KT Racing sur la partie Jeux, et du savoir-faire de l’entreprise dans les accessoires premium, avec la création de la marque d’accessoires de simulation Revosim.

Annoncé lors de la Bigben Week de mai dernier, le premier volant Revosim de NACON est présenté pour la première fois et disponible en test. Construit avec des matériaux de haute qualité, ce volant inaugure l’écosystème Revosim et offre de nombreuses possibilités de réglages et de personnalisation, ainsi qu’une application mobile pour le paramétrage complet de l’expérience de jeu. Ce kit présenté aujourd’hui inclut une base Direct Drive de 9Nm, un pédalier load cell en acier et aluminium et une roue en similicuir ronde de 30cm de diamètre : les essentiels pour performer en simracing dès les premiers tours de roues. L’écosystème Revosim permettra d’enrichir ce bundle et d’améliorer encore l’expérience de jeu dans les mois à venir.

Dévoilé lors de la dernière NACON Connect, le jeu Endurance Motorsports Series présente sa première version jouable lors du salon. Développé par le studio KT Racing, ce jeu de courses d’endurance propose de vivre l’excitation des circuits en incarnant le pilote, mais offre aussi la possibilité d’entrer au cœur du pit, dans la peau des ingénieurs de course. Le jeu sera disponible sur PC, PlayStation®5 et Xbox Series X|S en 2025.

Très attendu par les joueurs, Test Drive Unlimited Solar Crown, le jeu de course en ligne massivement multijoueur se déroulant à Hong Kong Island, recréé à l’échelle 1/1, arrive le 12 septembre 2024 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Les joueurs pourront collectionner des voitures d’exception, explorer l’île seul ou à plusieurs, et participer à la compétition du Solar Crown. Les joueurs ayant précommandé l'édition Silver Sharps/Streets (consoles) pourront parcourir Hong Kong Island dès le 10 septembre 2024 (sur consoles) et dès le 5 septembre 2024 pour ceux ayant précommandé l'édition Gold (sur toutes les plateformes).

Enfin, après 3 ans d'absence, le jeu officiel MXGP est de retour, développé par le studio KT Racing. MXGP 24 - The Official Game est donc le premier opus d’une série signée jusqu’en 2028, et offre l’occasion de vivre l'intégralité du championnat MXGP 2024 avec ses 21 circuits officiels, plus de 50 pilotes de deux catégories (MXGP et MX2), et de plonger au cœur de cet évènement emblématique grâce à un mode carrière ultra complet. Le jeu sera disponible avant la fin de l’année sur PC, PlayStation®5 et Xbox Series X|S.

LES JEUX NACON DISPONIBLES EN HANDS-ON A LA GAMESCOM

Hell is Us, prochain projet ambitieux du studio canadien Rogue Factor est présenté cette année en behind closed door sur le salon. Ce jeu d’action aventure, mêlant exploration, narration et combat offre au joueur une quête captivante dans un monde contemporain en proie à la guerre civile. Il propose un concept novateur où le joueur est uniquement guidé par son instinct, accentuant son immersion en jeu. Dirigé par le talentueux Jonathan Jacques-Belletête, directeur artistique sur Deus Ex: Human Revolution et Deus Ex: Mankind Divided, Hell is Us est attendu sur PC et consoles en 2025.

La fin d’année sera marquée par plusieurs sorties de jeux chez NACON, dont certains ont été mis à l’honneur au Future Games Show, évènement incontournable de l’industrie. Cette conférence a dévoilé hier soir des images de gameplay exclusives de 2 jeux très attendus pour 2024-2025, GreedFall 2: The Dying World et Ravenswatch.

GreedFall 2: The Dying World : au cours du segment des “jeux à surveiller” du Future Games Show, le nouveau RPG narratif du studio Spiders a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce destinée à livrer de plus amples informations sur son univers unique qui a déjà séduit plus de 2 millions de joueurs, mais également son intrigue, ses personnages, ainsi que son tout nouveau système de combat tactique. Disponible en accès anticipé sur Steam le 24 septembre prochain, le jeu sortira sur PlayStation®5 et Xbox Series X|S en 2025.

Ravenswatch : le jeu action-roguelike coopératif revisitant les célèbres contes et légendes du monde entier dévoile sa date de sortie et le contenu de sa 1.0 à travers une nouvelle vidéo. Dès le 26 septembre 2024 sur PC (Steam) et à l’automne 2024 sur consoles, les joueurs pourront découvrir la mystérieuse menace qui se cache derrière le Cauchemar ainsi qu’un nouveau héros jouable, la demi-vampire Carmilla.

Outre les jeux de racing déjà présentés ci-dessus, 3 autres jeux NACON présents sur le stand combleront aussi bien les amateurs de sports que les adeptes de jeux d’immersion réalistes.

Notre studio australien, Big Ant, a fait le déplacement cette année afin de présenter 2 jeux de son line up : TIEBREAK et Rugby 25. Disponible en early access sur Steam depuis le 28 juin dernier, Rugby 25 présente actuellement sur le stand NACON le contenu de sa prochaine mise à jour, comprenant de nouveaux joueurs modélisés grâce à la technique de la photogrammétrie, de nouveaux stades et équipes sous licence officielle et de nombreuses améliorations de gameplay résultant des retours des joueurs.

Plus de contenus et de correctifs seront ajoutés au fur et à mesure des mises à jour, jusqu‘à sa sortie définitive, permettant ainsi de créer la meilleure simulation de rugby à ce jour.

TIEBREAK : Official game of the ATP and WTA, le jeu de tennis officiel de l’ATP et de la WTA est désormais disponible dans sa version définitive sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Ayant pour but de devenir la simulation de tennis la plus aboutie et la plus réaliste à ce jour, TIEBREAK propose un roster de plus de 120 joueurs sous licence officielle, dont le Big Three (Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer), des stars comme Coco Gauff, Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, ainsi que les saisons ATP et WTA complètes. Un mode inédit, le Novak Djokovic Slam Challenge, permet également aux joueurs de revivre les plus grands matchs de la carrière de Djokovic. La version Nintendo Switch™ est prévue à une date ultérieure.

Enfin, Ambulance Life: A Paramedic Simulator, le prochain titre de la gamme LIFE, consacrée aux simulations de vie, est également jouable sur le stand NACON. Développé par le studio Aesir Interactive, les créateurs de la simulation de référence Police Simulator: Patrol OfficersTM, Ambulance Life permet aux joueurs de se glisser dans la peau d’un ambulancier. Son objectif : se rendre au plus vite sur les lieux de l’accident et s’occuper des blessés en établissant un diagnostic et en administrant les premiers soins avant d’emmener les patients à l’hôpital. Chaque situation est différente : s’adapter et faire les bons choix sont clés pour sauver des vies ! Ambulance Life: A Paramedic Simulator sera disponible à l’automne 2024 sur PC, PlayStation®5 et Xbox Series X|S.

DE NOUVEAUX ACCESSOIRES GAMING POUR TOUS LES JOUEURS

Riche en nouveautés, la fin d’année 2024 verra l’arrivée de nouveaux accessoires très attendus, pour toutes les plateformes de jeu.

Une nouvelle manette premium pour les joueurs Xbox et PC

NACON profite de la gamescom pour dévoiler en avant-première sa nouvelle manette en cours de développement avec Xbox : la Revolution X Unlimited pour Xbox et PC. Combinaison unique de personnalisation, durabilité et précision, elle intègre la technologie Hall Effect qui réduit le risque de joystick drift. L’intégration de gâchettes à réactivité instantanée en combinaison avec les bloqueurs de gâchettes permettent quant à eux de s’adapter aux différents types de jeux et sa batterie performante de jouer plus de 10 heures sans recharge. Elle dispose également d’une autre nouveauté majeure : un écran LCD, situé au centre de la manette, qui offre au joueur la possibilité de personnaliser en toute simplicité sa manette sans passer par l’application dédiée. La Revolution X Unlimited sera disponible fin 2024.

Le casque gaming RIG 900 MAX débarque en Europe

La marque RIG, spécialiste de l’audio gaming, profite de l’événement pour annoncer l’arrivée du RIG 900 MAX en Europe. Connecté à votre console préférée ou à votre PC, le 900 MAX atteint des sommets de performance en fusionnant des matériaux haut de gamme et des technologies innovantes telles que la double connectivité sans fil et Bluetooth, le son 3D Dolby Atmos (sur PC et Xbox) ou encore l’accès à l'application mobile 900 MAX Navigator permettant une personnalisation précise de votre expérience audio selon vos goûts ou le type de jeu. Équipé d’un serre-tête en acier renforcé, le casque est ultra léger (295 g.) et affiche jusqu’à 60 heures d’autonomie. Le RIG 900 MAX est également accompagné d’une station de recharge où reposera fièrement votre casque.

RIG annonce des éditions limitées en fin d’année du RIG 600 PRO en version Acid Camo et du RIG 300 PRO en version Acid Camo et Cosmic Purple. Une édition permanente RIG 600 PRO White sera également ajoutée au catalogue.

La gamme PlayStation®5 s’élargit

Après la sortie de la Revolution 5 Pro en novembre 2023, NACON étoffe son catalogue PS5®. La R5P se décline désormais en trois nouveaux coloris : Forest, Urban et Arctic. De nombreux accessoires de charge, de protection et d'optimisation viennent compléter la liste des accessoires compatibles PlayStation®5.

