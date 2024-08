Canada Carbon annonce la mobilisation de fonds propres à des ressources de remplacement

Toronto, Ontario, Canada, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « Canada Carbon ») (TSX-V :CCB),(FF :U7N1) a le plaisir d'annoncer qu'elle a retenu les services d'Alternative Resource Capital, un nom commercial de Shard Capital Partners LLP, un consultant indépendant (le « consultant ») pour des services de conseil en financement d'entreprise et de recherche sur les actions (les « Services ») à la Société, conformément à une lettre de mission datée du 15 août 2024 (l'« Entente »)»).

En contrepartie des services qui seront fournis par le consultant, la société paiera des frais annuels de 50 000 £ (les « frais annuels »). Il est convenu que chaque année pendant la durée de l'entente, 50 % des frais annuels seront payés en actions ordinaires du capital de la Société (les « actions ordinaires ») à un prix par action ordinaire égal au prix du marché (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »)). Les 50% restants des frais annuels seront payés en versements trimestriels en espèces de 6 250 £, avant chaque trimestre d'exercice.

La Société a également accepté de payer une commission en espèces allant jusqu'à 5% sur tout investissement reçu des investisseurs qui sont présentés à la Société par le consultant.

L'entente et l'émission d'actions ordinaires en règlement des frais annuels sont assujetties à l'approbation de la TSXV. Toutes les actions ordinaires émises en application des frais annuels seront assujetties à une période de retenue de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission, conformément aux politiques applicables de la TSXV et aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières.

CANADA CARBON INC.

« Ellerton Castor »

Chef de la direction et administrateur

Coordonnées de la personne-ressource

Demandes de renseignements par courriel : info@canadacarbon.com

P : (905) 407-1212

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de l'« information prospective » (« information prospective ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, sont de l'information prospective et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué de presse. Tout énoncé qui traite de prédictions, d'attentes, de croyances, de plans, de projections, d'objectifs, d'hypothèses, d'événements ou de performances futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des expressions telles que « s'attend à », ou « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « prévu », « prévisions », « estime », « croit » ou « a l'intention » ou des variations de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient », « serait », « pourrait » ou « sera » considéré comme se produire ou être atteint) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être de l'information prospective. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations concernant l'Accord et les Services et d'autres questions s'y rapportant. En divulguant l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse, la Société a formulé certaines hypothèses. Bien que la Société soit d'avis que les attentes reflétées dans ces renseignements prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que les attentes à l'égard de toute information prospective s'avéreront exactes. Les risques connus et inconnus, les incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter : la conformité à de nombreux règlements gouvernementaux ; les capacités financières ; la capacité de mettre en valeur le gisement Miller ; les lois et règlements nationaux et étrangers ayant une incidence négative sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société ; et les incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales générales. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Sauf si la loi l'exige, la Société décline toute intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective pour refléter les résultats réels, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements dans les hypothèses, de changements dans les facteurs affectant ces informations prospectives ou autrement.

