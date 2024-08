Rezolve AI s’associe à ePages pour proposer à plus de 100 000 marchands dans le monde un commerce conversationnel optimisé par l’IA

NEW YORK, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rezolve AI (Nasdaq : RZLV) (« Rezolve » ou la « Société »), un fournisseur de premier plan de solutions d’intelligence artificielle (IA) conçues pour le commerce, a conclu un partenariat stratégique avec ePages, le plus grand fournisseur indépendant de logiciels de commerce électronique pour les détaillants en Europe, afin d’améliorer l’expérience du commerce électronique des PME en tirant parti de la technologie d’IA innovante de Rezolve AI.



La technologie avancée de Rezolve permet aux clients d’interagir avec les sites de commerce électronique plutôt que de recourir à la navigation traditionnelle associée aux achats en ligne. En outre, les clients ont la possibilité de communiquer avec le personnel d’assistance virtuelle pour obtenir des mises à jour sur les commandes, des informations sur les produits et bien plus encore, dans 95 langues différentes.

Dans le cadre de cet accord, Rezolve AI fournira ses produits de pointe, notamment Brain Assistant et Brain Commerce, au vaste réseau de marchands que compte ePages. En retour, ePages utilisera ses canaux de marketing et de promotion, tels que la boutique d'application ePages, pour vendre les produits de Rezolve AI à son réseau de marchands actuel et futur. Cette collaboration permettra aux marchands de fournir des expériences d’achat personnalisées et d’offrir un service client en temps réel, révolutionnant ainsi la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients et génèrent des ventes.

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles d’ePages et de mettre nos solutions d’IA à la disposition de leur vaste réseau de marchands », a déclaré Daniel M Wagner, PDG de Rezolve AI. « Ce partenariat représente une étape importante dans notre mission de révolutionner le secteur du commerce électronique. En conjuguant le puissant logiciel d’e-commerce d’ePages avec la technologie d’IA de pointe de Rezolve, nous donnons aux entreprises les moyens de proposer des expériences d’achat personnalisées et un service client en temps réel. Ensemble, nous prévoyons de redéfinir la façon dont les entreprises communiquent avec leurs clients et génèrent des ventes. »

Le grand modèle de langage (LLM) de Rezolve, brainpowa, est personnalisé et se focalise sur le commerce et la vente au détail, proposant un « commerce conversationnel » et un paiement instantané dans 95 langues. La plateforme d’engagement pilotée par l’IA de Rezolve fournit aux clients un moteur de vente alimenté par l’IA conçu pour améliorer de manière significative la recherche, les conseils et la génération de revenus dans l’espace de vente numérique.

Brainpowa est un modèle de langage IA conçu pour interpréter le contexte des mots d’une phrase en tenant compte des mots qui les précèdent et qui les suivent. « En tant que plus grand fournisseur indépendant de logiciels de commerce électronique en Europe, ePages s’est spécialisée dans la facilitation du commerce électronique pour les petites et moyennes entreprises. Aujourd’hui, plus de 100 000 entreprises dans 70 pays gèrent des boutiques en ligne professionnelles reposant sur le logiciel ePages piloté par le cloud, disponible dans 15 langues et optimisé pour les appareils mobiles. Grâce aux mises à jour automatiques et aux nouvelles intégrations, les boutiques en ligne ePages sont toujours au fait des dernières tendances en matière de commerce électronique », a expliqué Wilfried Beeck, PDG d’ePages.

En réduisant l’écart entre les actions promotionnelles et les transactions commerciales, Rezolve permet aux entreprises de vendre instantanément au point d’intérêt. Grâce à divers déclencheurs en ligne et hors ligne, tels que les réseaux sociaux, les supports publicitaires imprimés et la géolocalisation, les consommateurs sont guidés de manière transparente vers un flux d’achat « Instant Checkout » (paiement instantané), qui leur permet d’effectuer des achats en un clic. Cette approche innovante fait de chaque interaction avec le consommateur une opportunité de vente potentielle.

Le partenariat entre Rezolve et ePages représente une avancée significative dans le secteur du commerce électronique, en alliant une technologie d’IA de pointe à un puissant logiciel de commerce en ligne. Ensemble, ils visent à révolutionner la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et génèrent des ventes.

À propos d’ePages

ePages (www.epages.com) est le principal fournisseur de plateformes de commerce électronique basées sur le cloud pour les petites et moyennes entreprises en Europe. Plus de 100 000 entreprises gèrent leurs sites Internet et leurs boutiques en ligne avec ePages. Comptant plus de 80 partenaires technologiques, ePages propose des fonctionnalités innovantes pour le marketing en ligne, les places de marché, les portails de comparaison de prix, le paiement, l’expédition, l’ERP et bien plus encore. ePages collabore avec des hébergeurs, des prestataires de services de paiement, des entreprises de télécommunications et de logistique, ainsi qu’avec des fabricants de solutions ERP, CRM et POS, afin d’offrir à ses clients PME des solutions de commerce de premier ordre. Le siège de la société se trouve à Hambourg et elle possède des bureaux supplémentaires à Berlin, Iéna, Londres, Barcelone et Bilbao.

À propos de Rezolve AI

Rezolve AI est à la tête du secteur du commerce mobile grâce à sa plateforme d’engagement de pointe alimentée par l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. En permettant aux détaillants, aux marques et aux fabricants de tisser des liens dynamiques avec les consommateurs sur les appareils mobiles et de bureau, Rezolve AI réinvente l’engagement mobile. La plateforme pilotée par l’IA simplifie le processus d’achat, en fournissant des informations pertinentes et en facilitant les transactions en un seul clic. Grâce à son engagement en faveur de l’innovation, Rezolve AI façonne l’avenir du commerce numérique, dans lequel la technologie et le commerce ne font qu’un, au bénéfice des entreprises et des consommateurs. Notre plateforme évolutive offre aux marchands des solutions concrètes pour engager efficacement les consommateurs, en gérant des volumes de trafic élevés et en recueillant des données d’engagement précieuses en temps réel. Fondée en 2016, son siège se trouve à Londres, au Royaume-Uni, et elle possède des bureaux dans le monde entier.

